Первая отраслевая сессия собрала на одной площадке представителей промышленного сообщества региона, органов власти, общественных, образовательных и научных организаций, заинтересованных в поддержке и развитии лесной отрасли.



«Цель сегодняшней сессии – выработать решения, которые создадут новые мысли и новые идеи по развитию отрасли в регионе, – заявил глава Коми Владимир Уйба. – А также привлекут инвесторов, которые вкладывают свои капиталы в освоение лесов, но пока, к сожалению, не в Коми».

Важно, чтобы появились новые высокотехнологичные проекты, нацеленные на глубокую переработку древесины, подчеркнул В. Уйба. Одним из инструментов, позволяющим достичь этой цели, должен, по его мнению, стать деревообрабатывающий кластер. Такой кластер уже сформирован, и в начале апреля он будет вынесен на предварительную защиту Минпромторга России.

«Кластер – это когда мы не заканчиваем производство лесопиления доской, а объединяем на одной площадке всех: заготовителя с самыми современными технологиями и сохранением инфраструктуры, экологии, – пояснил В. Уйба. – Задачи должны решаться цивилизованно: развитие и разруха не совместимы. Мы восхищаемся Финляндией, хотя можем делать намного лучше…».