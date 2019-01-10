«Мусорная ракета» может привести к катастрофе

Давно афишируемый запуск «мусорной ракеты», который состоялся по команде из Кремля, похоже, обрастает множеством проблем. Часть ступеней незапланированно начала отваливаться, не долетев даже до нижних слоев атмосферы, то бишь регионов.

На самом старте «отвалились» Курганская и Владимирская области, официально заявившие о неготовности всей конструкции. Буквально на днях к числу «отказников» присоединилась Омская область. Ну а такие супермусорные монстры, как Москва, Питер и Севастополь, предусмотрительно отложили старт до 2022 года, наложив мораторий на проведение реформы на три года.

Но часть регионов, привычно взяв под козырек, продолжает «полет», пытаясь на ходу латать многочисленные дырки. В их числе и Республика Коми, запустившая реформу на два месяца раньше установленного срока.

На фоне многочисленных провалов (школа в Сыктывкаре, санаторий «Серегово», тепличный комплекс в Емве, «кукурузный прожект» и т.д.) власти решили сделать нашу республику «мусорным передовиком». Но события развиваются явно не по утвержденному сценарию. Оставим за скобками возмущение жителей, получивших счета за отсутствующих соседей и даже за тех, кто давно на кладбище. Это «мелочи», которые возможно отрегулировать в рабочем порядке. А вот другие «дырки» гораздо серьезнее…

Гладко было на бумаге

Общественный Координационный совет управдомов Ухты 2 декабря прошлого года обратился к губернатору Сергею Гапликову с предложением объясниться по целому ряду спорных вопросов реализации реформы. Ответы прислали профильные министерства: МинЖКХ и Министерство природных ресурсов.

Да, признает зам. министра МинЖКХ Анна Тюрнина, пришлось скорректировать утвержденный ранее норматив накопления мусора на человека и, соответственно, плату (правда, только на 2019 год, очевидно, чтобы остудить возмущение граждан). Да, сообщает глава Минприроды Роман Полшведкин, разработанная территориальная схема, мягко говоря, несовершенна (возить мусор с плечом 600 километров более чем неразумно — Авт.).

Впрочем, для экономии места в газете не станем приводить общие места и обычные чиновничьи фортели «ни о чем». Но есть в ответах любопытные факты, которые заставляют еще более усомниться в готовности наших реформаторов создать реально работающую новую отрасль народного хозяйства.

Реформа или проформа?

Одним из ключевых ее вопросов является организация раздельного сбора мусора. По информации Романа Полшведкина, проведена огромная работа по переходу на новую систему по обращению с ТКО. С 2012 года в республике реализуется Государственная программа раздельного сбора ТКО, на организацию чего ежегодно выделяется около 5,5 млн рублей из бюджета республики. Закуплено 294 контейнера для сбора пластика, обустроено 166 площадок для контейнеров и т.д. И что же?

Недавно мы встретились с ухтинским предпринимателем, который уже несколько лет занимается раздельным сбором мусора в муниципалитете. Он ежемесячно отгружает на переработку около 100 тонн отходов картона, 20 тонн отходов бумаги, 8 тонн пластика, также лом цветных металлов. У него имеются несколько пунктов сбора отходов, куда любой житель города может сдать отобранные отходы. При этом предприниматель — обратите внимание! — платит горожанам деньги, что справедливо: ТКО, которые «производят» жители, являются их собственностью. Зато региональный оператор в лице «Ухтажилфонда» об этом даже не заикается: повысив плату в три раза, он тупо взимает деньги за вывоз ТБО на старые полигоны и фактически в большей части возит «воздух» по причине наличия в контейнерах пластиковых, стеклянных бутылок, картона и прочего габаритно-емкого мусора. При этом о финансировании раздельного сбора из бюджета республики предприниматель услышал от нас впервые!

А теперь умножьте на семь эти 5,5 бюджетных миллионов, ежегодно выделяемых для раздельного сбора с 2012 года. Получается, что уже выделено более 38 миллионов рублей! Насколько рачительно и кем они использовались — видимо, вопрос риторический.

Есть и другие вопросы. Например, как будут совмещаться интересы регионального оператора с малым бизнесом в лице предпринимателей, которые успешно занимаются вовлечением вторичных ресурсов в переработку и в производство? Пойдут ли они в кабалу к регоператору?

Агент попал в историю

Сбор денег с населения будет производить партнер ООО «Ухтажилфонда» – «Коми энергосбытовая компания», – выступающий в роли агента по сбору оплаты за мусор. Ухтинцы хорошо помнят, что несколько лет назад «Ухтажилфонд» уже применял такую схему агентирования. А для тех, кто забыл, напомним эту историю.

23 ноября 2013 г. МУП «Общий дом» заключил агентский договор с ООО «Управляющая компания Дом» (ныне ООО «Ухтажилфонд» после слияния с предыдущим), предметом которого является прием платежей от собственников 107 многоквартирных домов в Ухте. Собственники дома 14 по ул. Советской в г. Ухте обратились в прокуратуру города с просьбой проверить законность агентского договора. Зам. прокурора Н. Нургазина сообщила, что «в ходе проверки нарушений законодательства в действиях сторон агентского договора не установлено». Но в апреле 2014 г. «Ухтажилфонд» подает исковое заявление в суд о признании МУП «Общий дом» банкротом. Основания? Оказывается, с 2010 года «Общий дом» задолжал вновь созданному «Ухтажилфонду» 303878 рублей, что подтверждено решениями Арбитражного суда РК.

В результате МУП «Общий дом» было признано судом банкротом, 47 миллионов рублей долгов с банкрота списаны. Куда делись деньги, которые, по уверению ухтинской прокуратуры, регулярно поступали на расчетный счет УК «Дом» от собственников помещений 107 домов? Причем временный управляющий банкротящегося предприятия вразрез с мнением прокурора Нургазиной утверждает, что деньги на расчетный счет ООО «Общий дом» не поступали! Ответа на вопрос, куда же они «ушли», нет до сих пор. А не сработает ли и сейчас такая же «интересная» схема?

Дело в том, что деятельность платежного агента (в данном случае – КЭСК) регулируется статьей 4 закона 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», которой предусмотрено: оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его постановки на учет в Росфинмониторинге, осуществляющем противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем. А согласно статье 14 платежный агент при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет. В силу этого в соответствии со статьей 18 поставщик («Ухтажилфонд») при осуществлении расчетов с платежным агентом (КЭСК) при приеме платежей обязан использовать именно банковский, а не расчетный, как сейчас, счет № 407028… Больше того, Типовым договором, утвержденным правительством РФ, предусмотрено: потребитель оплачивает коммунальную услугу по обращению с ТКО в соответствии с жилищным законодательством, которым не предусмотрены платежи за такие услуги третьим лицам по агентским договорам. Кроме того, Соглашением от 22.06.2018 г. «Ухтажилфонд» не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из Соглашения. Таким образом, получается, что «Ухтажилфонд» и КЭСК осуществляют незаконный способ взимания платежей с населения республики за ТКО.

Кондуктор, нажми на тормоза!

5 января с.г. вступил в силу закон № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 29.1 федерального закона «Об отходах производства и потребления», принятый 25 декабря 2018 года. Этот закон кардинально меняет некоторые положения закона 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», принятого ранее. А это значит, что территориальная схема по обращению с ТКО в республике подлежит кардинальным изменениям.

Законом разрешается отложить внедрение новой системы обращения с ТКО до 1 января 2020 года. Более того, пункт 7 статьи 12 снимает запрет на размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов до 2022 года. Делается это для того, чтобы в регионах были отрегулированы схемы движения потоков ТКО, нормативов накопления мусора, приведения территориальной схемы в соответствие с новыми требованиями к схемам, установленным правительством РФ от 22.09.2018 г.

Проще говоря, объекты размещения отходов, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющие необходимой документации, можно включать в специальный перечень и использовать без лицензии до 1 января 2023 г. После этой даты их нужно обустроить и рекультивировать. Учитывая изложенные нами несоответствия схемы в действительности, это как раз подходит к условиям, сложившимся в нашем регионе.

Полагаем, что глава республики Сергей Гапликов примет взвешенное решение, приостановит и отложит начало работы скоропалительно принятой системы обращения с ТКО в республике до 1 января 2020 года по примеру Владимирской, Курганской и Омской областей, которые ввели мораторий на ее начало.

Владимир ИВАНОВ,

Тамара ПРОСУЖИХ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

члены Координационного совета управдомов, г. Ухта.