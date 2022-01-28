Пошел уже четвертый год так называемой «мусорной реформы». В Коми она началась на два месяца раньше, чем в других регионах. Власти республики очень торопились, чтобы красиво отчитаться перед Москвой. Спешка обернулась тем, что реформа оказалась неподготовленной и затем с треском провалилась.

Мы помним, как все начиналось

Прежняя система сбора мусора была разрушена, а новая оказалась заточена под коммерческий интерес частной фирмы ООО «Ухтажилфонд», которая стала монополистом мусорного рынка. Именно под главного «мусорщика» и версталась Территориальная схема по обращению с ТКО. В частности, это касается дикой транспортной логистики: из-за того, что единственный оператор базировался в Ухте, мусоровозы пришлось гонять за 500 км, причем по бездорожью.

Чиновники и мусорные бизнесмены «на глазок» определили среднегодовые объемы мусора в республике и на этом основании «вычислили» тарифы. «Нарисованные» объемы ТКО в два раза превышали реальные. Это впоследствии были вынуждены признать и власти Коми. Но и после этого вопрос о перерасчете тарифов для населения даже не поднимался. Кроме того, были установлены многочисленные факты, когда услуги по вывозу мусора реально не оказывались, но счета за них исправно выставлялись.

Как ни парадоксально, но завышение тарифов и практика приписок по объемам мусора ударили не только по жителям Коми, но и по самому «мусорному» оператору. Следствием этого стала низкая платежная дисциплина. Проще говоря, граждане массово отказывались платить, а юрлица стали всячески уклоняться от заключения договоров с оператором. Из-за этого ООО «Ухтажилфонд» оказался в сложной финансовой ситуации. И тогда на выручку частной фирме бросились чиновники Желтого дома, оказавшие оператору «материальную помощь» на десятки миллионов рублей, взятых из бюджета республики.

Исправьтесь, вам скидка будет!

«Кусачие» мусорные тарифы вызвали бурю недовольства не только в Коми, но и по всей стране. Это почувствовали и на самом верху – в Москве. В целях снижения тарифов правительство России предприняло ряд мер, направленных на изменение условий деятельности региональных операторов.

Так, были заморожены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при захоронении мусора на уровне 95 рублей за тонну (ранее предусматривался рост ставки до 592 рублей к 2023 году).

Законом от 26.07.2019 г. № 211-ФЗ услуги за обращение с ТКО освобождаются от НДС с 1 января 2020 года. Региональные операторы могут применять такое освобождение в течение пяти последующих лет.

Также субъектам России дано право устанавливать региональным «мусорщикам» нулевую налоговую ставку на прибыль.

Но, несмотря на все эти меры, «мусорные поборы» в Коми остаются очень высокими.

Один пишем, два в уме?

Тарифы предлагает сам оператор, но поскольку они являются регулируемыми, их утверждает региональная тарифная служба. Чтобы обосновать тарифы, оператор предоставляет соответствующие цифры на основании отчета о своей предыдущей деятельности.

ООО «Региональный оператор Севера» (бывший «Ухтажилфонд») предоставил Комитету по тарифам отчет за 2020 год. Там указано, что оператор вывез и сдал на захоронение на полигонах 1942 тыс. куб.м. отходов, что составляет 75,6% от образовавшихся объемов в республике. При этом получил от всех потребителей услуг (населения, юридических лиц) выручку в размере 1 миллиард 100 млн руб. (53,8% к плану).

Отчет одобрен правлением и утвержден приказом Комитета. Однако, по имеющейся у нас информации, показатели отчета не соответствуют действительности.

Так, «мусорщик» представил в налоговый орган бухгалтерский баланс за 2020 год, в котором указал, что получил от населения и юрлиц 1 535,5 млн рублей, при этом размер валовой прибыли составил 125 тыс. руб.

Кроме того, Минфин РК письмом от 26 ноября 2021 года подтвердил, что «Региональный оператор Севера» получил по указанию МинЖКХ РК из республиканского бюджета денежные средства в размере 42,5 млн руб. на компенсацию выпадающих доходов в связи с применением льготных тарифов в 2020 году, а также 102,2 млн руб. на финансовое обеспечение части затрат, возникших в результате пандемии COVID-19.

Таким образом, «мусорщик» получил в 2020 году в общей сложности 1 млрд 680 млн рублей, а отчитался на сумму, гораздо меньшую (разница – более полумиллиарда рублей!). Что это – «техническая ошибка» или сознательное искажение? Но в любом случае имеет место нарушение законодательства. И за это, как гласит пункт 40 Правил обращения с ТКО № 1156, нарушитель может быть лишен статуса регионального оператора.

Новогоднее «волшебство»

С самого начала реформы в Коми мусор учитывался в кубометрах, а не в тоннах, как предписано федеральным законодательством и как это делается в других регионах. На Ухтинском полигоне в течение нескольких лет отсутствовал весовой контроль. А когда он все-таки появился (под давлением общественности), то стал известен средний вес одного «куба» – 200 кг. Это означало, что общий вес вывозимого регоператором мусора ежегодно составлял не 500 тысяч тонн (как утверждал оператор), а около 280 тыс. тонн.

Весовой контроль осложнил «мусорщикам» задачу: как сохранить высокие тарифы, если они были «обоснованы» с помощью завышенных цифр? Для этого надо уменьшить (естественно, только на бумаге) вес каждого килограмма – и тогда в отчетах останется прежний объем мусора, который в Коми по-прежнему учитывается в кубометрах.

Приказом от 30 декабря 2021 г. (то есть накануне Нового года) Минприроды РК утвердило Территориальную схему обращения с ТКО, согласно которой в республике образуется ежегодно 280 тыс. тонн мусора, для учета в объеме принята плотность 127,94 кг/куб.м.

Однако при утверждении Территориальной схемы по обращению с ТКО произошло удивительное превращение: в течение трех лет 1 куб. мусора весил 200 кг, и вдруг буквально за сутки мусор на территории Коми «усох» до 128 кг. То есть стал «легче» аж на 72 кг!

Это дает основание полагать, что решение принято чиновниками Минприроды РК специально для сохранения объема ТКО в производственной программе, начиная с 1 января 2022 г., в размере 2 190 265 «кубов».

Приказом № 70/1 Комитет по тарифам утвердил объем образования ТКО 2 035 тысяч «кубов» в год на весь период регулирования.

Рост – 72 процента

С 1 января 2022 года по 1 июля 2023 г. рост тарифов за услуги по обращению с ТКО предусматривается на уровне инфляции в России. А на второе полугодие

2023-го в Коми установлен тариф в 1467,62 руб. за «куб». Рост – 1,72 раза к тарифу на первое полугодие (852,03 руб./куб.м)!

Невольно возникают вопросы: это возврат к принципам «шоковой терапии» тридцатилетней давности?

А может, недавний «казахстанский синдром», предполагаемый перед выборами президента России в 2024 году?

Видимо, в Коми не действуют правовые акты, принятые Госдумой и Правительством Российской Федерации.

Надеемся, что прокуратура даст правовую оценку действиям чиновников правительства Республики Коми, поскольку утвержденные производственная программа и тарифы на 2022-2026 годы не соответствуют требованиям законодательства.

Владимир ИВАНОВ, член КСУ г. Ухты,

Александр ЧУПРОВ, депутат Совета Усть-Цилемского района.

ПОСТСКРИПТУМ

Цифры, факты, документы

В качестве приложения к статье «Мусорное чудо в Коми» на сайте «Трибуны» приводятся нормативные акты, дополнительные пояснения и расчеты экспертов

Анализ соответствия утвержденных тарифов в области обращения с ТКО в Республике Коми Территориальной схеме и требованиям законодательства Российской Федерации на период 2022-2026 годы.

Используемые источники:

— Закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

— постановление Правительства РФ от 30.05.2016 г. № 484 «Основы ценообразования…»

— постановление Правительства РФ от 29.10.2019 г. № 1386

— методические указания ФАС России от 21.11.2016 г. № 1638/16

— постановление Правительства Республики Коми от 05.11.2020 г. № 541

— Фед. закон РФ от 26.07.2019 г. № 211-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ»

— приказ Комитета РК по тарифам от 20.12.2021 г. № 70/1

— Тер. схема по обращению с ТКО на период 2022-2030 годы в РК, утвержденная приказом Минприроды РК от 30.12.2021 г. № 2175 (вступ. в силу 10.01.2022 г.)

— отчет о финансовых результатах ООО «РОС» за 2020 год.

Меры, принятые на федеральном уровне для сдерживания тарифов по ТКО

В целях смягчения произошедшего резкого роста размера платы за вывоз и утилизацию ТКО Правительство России предприняло на федеральном уровне ряд мер, направленных на изменение условий деятельности региональных операторов, которые также должны были привести к снижению или приостановке роста тарифов.

Так, были заморожены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при захоронении ТКО на уровне 95 рублей за тонну, предусматривался рост ставки до 592 рублей к 2023 году.

Далее законом от 26.07.2019 г. услуги по «мусору» освобождаются от обложения НДС с 1 января 2020 года, региональные операторы могут применять такое освобождение в течение последующих пяти лет.

Также субъектам России дано право устанавливать региональным операторам нулевую налоговую ставку на прибыль, при этом включаются в необходимую валовую выручку в размере 5% на очередной период регулирования расходов, а также компенсация расходов на уплату налога на прибыль не включается в расходы, учитываемые в составе НВВ регионального оператора.

Формирование оснований для утверждения платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО на период 2022-2026 годов.

В соответствии с требованиями Основ ценообразования в области обращения с ТКО № 484 ООО «Региональный оператор Севера» (далее Общество) представил в Комитет по тарифам (далее Комитет) предложения об установлении единых тарифов на 2022-2026 годы, в том числе отчет за предшествующий период регулирования тарифов.

Приказом Комитета от 20.12.2021 г. № 70/1 утвержден отчет №1.1-1.3 об исполнении производственной программы по обращению с ТКО за 2020 год со следующими показателями:

В силу пунктов 1.4-1.6 Соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО в РК от 22.06.2018 г. Общество осуществляет сбор, транспортирование, утилизацию и захоронение ТКО в объемах, предусмотренных Территориальной схемой.

Региональный оператор в 2020 году выполнил свои обязательства по вывозу и захоронению ТКО только на 75,6%.

Решением правления Комитета по тарифам (протокол от 20.12.2021 г. № 77) представленный отчет Общества за 2020 год был признан обоснованным, послужившим основанием для установления производственной программы на период 2022-2026 годов.

Показатели отчета Общества за 2020 год не соответствуют следующим фактическим обстоятельствам:

1. К примеру, такие объемы невыполнения обязательств Обществом частично подтверждаются письмом регоператора от 25.11.2021 г. № РО-16458/ис, согласно которому в 2020 году объем вывезенных ТКО на Ухтинский полигон составил 1135 куб.м (или 2%) при плане 57 671 куб.м; при этом НВВ за год составила 6 641 608 рублей, а уровень собираемости платежей – 72,3%.

2. Согласно представленному в налоговые органы отчету о финансовых результатах Общества по форме ОКУД 0710002 за 2020 год выручка за услуги по обращению с ТКО составила в 2019 году 1 247 169 тыс. руб., в 2020 году – 1 535 520 тыс. руб., а размер валовой прибыли – 125 тыс. рублей.

3. Приказом МинЖКХ РК от 19.06.2020 г. № 22/4-Т установлены льготные тарифы с 1 июля 2020г.

Письмом от 26.11.2021 г. № 05-11/6087 Минфин Республики Коми уведомил, что сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на 2020 год предусмотрены субсидии:

на компенсацию выпадающих доходов региональному оператору в связи с применением льготных тарифов по обращению с ТКО в сумме 42,522 млн рублей

на финансовое обеспечение части затрат Обществу, возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением Ковид-19 и связанных с предоставлением услуги по обращению с ТКО, в сумме 102,193 млн рублей.

4. Таким образом, ООО «Региональный оператор Севера» получил в 2020 году на финансирование расходов услугам по обращению с ТКО всего 1 680 235 000 руб. (1 535 552000 +42 522000 +102 193000 = 1 680 235 000), что составляет 82,2% от НВВ.

При таких искажениях отчетности и невыполненных обязательствах согласно пункту 40 «Правил обращения с ТКО», утвержденных постановлением правительства России от 12.11.2016 г. №1156, ООО «Региональный оператор Севера» может быть лишено статуса регионального оператора.

Установление Комитетом производственной программы и тарифов на 2022-2026 годы.

Приказом Минприроды от 30.12.2021 г. № 2175 утверждена Территориальная схема обращения с ТКО в Республике Коми, правовой акт вступает в силу с 10 января 2022 года.

Согласно приложению № 1 Территориальной схемы ежегодно образуется на территории республики 280 135 тонн ТКО, плотность мусора для расчета образующихся отходов учтена в размере 127,94 кг/куб.м.

Для применения в производственной программе на период 2022-2026 годы пересчитанный объем ТКО составляет 2 190 265 куб.м.

Удивление вызывает уменьшение удельного веса ТКО на 72 кг/куб.м без экспертизы.

Усушка «мусора» одномоментно дает основания полагать, что решение принято специально для сохранения объемов образовавшихся ТКО в куб. метрах, которое позволяет сохранить уровень НВВ и, соответственно, тарифов на регулируемый период 2022-2026 годы.

Сложившийся удельный вес ТКО в размере 200 кг/куб.м за предыдущий период 2019-2021 г. в силу пункта 14 Методических указаний ФАС России № 1638/16 предполагает установление объема образования «мусора» на период 2022-2026 годов в размере 1 400,6 тыс. куб.м, что вызывает уменьшение НВН и тарифов.

Приказом Комитета от 20.12.2021 № 70/1, то есть за 20 дней до вступления нормативного акта об утверждении Территориальной схемы, утверждены производственная программа и тарифы в области обращения с ТКО, согласно которым объем образования ТКО принят на уровне 2 035 тыс. куб.м в год на весь период регулирования.

На период с 01.01.2022 года до 01.07.2023 года рост тарифа за услугу по обращению с ТКО предусматривается на уровне инфляции в Российской Федерации, а на период второго полугодия 2023 года тариф предусмотрен в размере 1467,62 руб./куб.м. или предусмотрен рост в 1,72 раза к тарифу, установленному на первое полугодие 2023 года в размере 852,03 руб./куб.м!

Невольно возникают вопросы:

Это возврат к обстоятельствам 1992 года – принципам «шоковой терапии»?

Или это недавний «казахстанский синдром», предполагаемый перед выборами Президента РФ в 2024 году?

Выводы

Согласно части 2 статьи 24.9 Закона об отходах производства и потребления № 89-ФЗ тарифы должны компенсировать экономически обоснованные расходы на реализацию производственных программ и обеспечивать экономически обоснованный «уровень доходности» текущей деятельности в области обращения с ТКО.

Утвержденные Комитетом по тарифам РК производственная программа и тарифы на период 2022-2026 годы не соответствуют требованиям статьи 24.9 Закона 89-ФЗ, требованиям Правил регулирования тарифов № 484 и требованиям Методических указаний ФАС России № 1638/16 и подлежат признанию незаконными.

Нами принято решение: обратиться в прокуратуру Республики Коми с просьбой провести проверку и дать правовую оценку действиям должностных лиц Минприроды Республики Коми в части утверждения Территориальной схемы обращения с ТКО, а также действиям должностных лиц Комитета по тарифам Республики Коми в части установления тарифов на регулируемый период.

Владимир ИВАНОВ, член КСУ г. Ухты,

Александр ЧУПРОВ,

депутат Совета Усть-Цилемского района.