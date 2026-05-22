Тайна закрытого заседания! Депутат Госсовета выяснила, почему ее не пустили в здание районной администрации

11 февраля с. г. в рамках своей рабочей поездки по району депутат Госсовета Республики Коми, руководитель депутатской фракции «Справедливая Россия» Татьяна Саладина собиралась посетить заседание Совета МО «Корткеросский район».



Это вполне обычная для парламентариев практика. О своем визите депутат предупредила заранее письмом администрацию муниципалитета и накануне по телефону председателя муниципального Совета Михаила Захаренко.

Как рассказала «Трибуне» Татьяна Саладина, на заседание ее не пустили по распоряжению главы района Константина Сажина, который в присутствии депутатов заявил: «Здесь «Единая Россия», а оппозиционному депутату делать нечего!»

Но самое любопытное случилось потом. Охрана, усиленная самим начальником управления ГО и ЧС Александром Лодыгиным, буквально физически преградила путь депутату регионального парламента.

Если бы вход в здание районной администрации перекрыли какому-нибудь гражданскому активисту или представителю так называемой «внесистемной оппозиции», это никого бы в наше время не удивило. Но в данном случае речь идет о представителе республиканского органа власти. Легитимность Государственного Совета пока вроде бы не подвергается сомнениям. Как и легитимность самих депутатов ГС. Они избраны жителями Республики Коми в ходе голосования и, по идее, не должны делиться на «своих» и «чужих» – в зависимости от партийной принадлежности.

Но в Корткеросе, возможно, имеются свои представления о конституционном устройстве Республики Коми.



Повысили задним числом



Что же такого секретного происходило в тот день за закрытыми дверями?

Оказалось, в повестке дня заседания муниципального Совета значился весьма примечательный пункт: увеличение оплаты труда самого главы района Константина Сажина.

Согласно решению Совета (№VIII-5/15 от 11.02.2026), оклад главы увеличился с 22 722 до 24 449 рублей, а коэффициент стимулирующих выплат вырос с 3,8 до 3,9.

По самым грубым подсчетам получается более 200 тысяч в месяц, а с учетом всех доплат и премий содержание главы администрации обойдется в 2026 году бюджету Корткеросского района в кругленькую сумму – 5 миллионов 422 тысячи рублей.

«Но самое циничное в этой истории заключается в том, что решение Совета распространялось на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года, то есть имело обратную силу», – считает Татьяна Саладина.

И все это происходит на фоне оптимизации бюджетных расходов, в частности, в отрасли образования.



Бюджет не резиновый



А вскоре Константин Сажин предстал героем передачи «Прямая линия» на телеканале «Юрган», где ему пришлось отвечать на вопросы своих земляков. Жители Корткеросского района пожаловались на сокращение автобусных перевозок. Так, в Подтыбок число рейсов упало с трех до двух в неделю, в Уръель – с двух до одного. Люди просили восстановить маршруты до Сторожевска и Кереса.

Ответ главы прозвучал как приговор. «Финансирование сократилось, поэтому пришлось уменьшить количество автобусов. Когда была финансовая возможность, мы и дополнительные рейсы вводили, и дополнительные маршруты. Финансовая ситуация изменилась, мы были вынуждены сократиться», – сказал Константин Сажин.

Возникает резонный вопрос: можно ли сокращать жизненно необходимые услуги населению, одновременно повышая собственную зарплату?