Как избежать «зеленых штрафов»? Дачники озабочены: растительные отходы больше нельзя сжигать или скидывать в мусорные контейнеры

С осени прошлого года скошенная трава, листья и ветки перестали быть просто мусором. Кинуть их в общий бак – теперь нарушение. А сжечь – тоже почти всегда нельзя. Что делать рядовому дачнику в Сыктывкаре, Ухте или Печоре? А что делать председателю ТСЖ после субботника?



Строжайше запрещено



– Раньше как было: накосил травы – в контейнер, обрезал малину – туда же. А теперь, получается, везде нарушитель, – вздыхает хозяин участка в Выльгорте. – Ветки не выкинуть, траву не сжечь. Получается замкнутый круг…

С 1 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства, которое четко разделило растительные остатки и твердые коммунальные отходы. Трава, ботва, листва, ветки – больше не бытовой мусор. Складывать их в контейнеры для ТКО или на контейнерные площадки теперь строжайше запрещено.

Как пояснили нам юристы, специализирующиеся на земельном праве, несоблюдение этого запрета попадает под часть 1 статьи 8.2 КоАП РФ. Штраф для граждан — до 3 тысяч рублей. И это не единственное наказание: местные административные комиссии по правилам благоустройства могут выписать еще от 1 до 5 тысяч рублей.



Некуда девать



Закон предлагает два легальных пути. Первый и самый экологичный – компостирование на своем участке. Новые правила это прямо разрешают. Второй – заключить договор со специализированной организацией, у которой есть лицензия на вывоз и переработку растительных отходов. Региональный оператор по ТКО делать это не обязан.

И тут мы упираемся в реалии республики. На территории Коми, по информации из открытых источников, нет ни одной лицензированной компании, которая официально принимала бы на утилизацию траву и ветки с частных подворий или придомовых территорий. Заключить такой договор попросту не с кем.

– Мы провели субботник во дворе: накосили травы, обрезали кусты сирени и спиреи, собрали прошлогоднюю листву. И что прикажете делать с этим добром? – рассказывает председатель ТСЖ из Сыктывкара. – В контейнер для ТКО нельзя – штраф. Сжигать возле дома – тем более. В Московской области, говорят, есть перевозчики растительных отходов, в Татарстане – пожалуйста. А у нас? Бумажку написали, а как исполнять – не

подумали.



Что такое «быстрый» компост



Остается компостирование. Да, традиционная куча зреет год-два. Не у всех есть терпение и лишние сотки. Но есть методы, которые ускоряют процесс в разы.

Огородники все чаще осваивают «быстрый» компост в мешках. Технология проста: растительные остатки плотно утрамбовываются в черные мешки объемом 120-250 литров (чем темнее материал, тем лучше он притягивает солнечное тепло). Туда же добавляют литровую банку древесной золы, горсть аммиачной селитры и немного огородной земли – в ней уже есть все нужные микроорганизмы. Мешки герметично завязывают и оставляют на солнце.

Через 2,5-3 месяца получается рыхлый перепревший компост. Без запаха, без вредителей, без семян сорняков – они перегорают в герметичной среде. Это готовое удобрение для грядок, рассады и мульчирования.

Важный нюанс: закладывать сырье в мешки лучше сразу большим объемом, чтобы все перегнило единовременно. Для многих хозяев это не проблема — после прополки и обрезки материала хоть отбавляй. Не кладите в мешки больные растения, кожуру цитрусовых (она долго разлагается) и многолетние корневищные сорняки – они могут выжить.



Толстые ветки



С травой и ботвой понятно – они быстро преют в мешках или в куче. А вот как быть с толстыми ветками малины, смородины, сирени, спиреи? Их утилизация – отдельная головная боль. В компостной яме они будут лежать годами.

Опытные дачники советуют: купите садовый шредер (он же измельчитель веток). Агрегат за 15-30 тысяч рублей пропускает через себя ветки диаметром до 3-4 сантиметров и на выходе дает мелкую древесную щепу – мульчу.

Чем это выгодно? Во-первых, мульча не требует утилизации. Ее можно сразу использовать по делу: насыпать под кусты малины, между грядками, в приствольные круги яблонь. Слой щепы в 5-7 сантиметров надежно подавляет рост сорняков, сохраняет влагу в почве и постепенно перегнивает, удобряя землю. Во-вторых, вы больше никогда не будете ломать голову, куда деть обрезанные ветки. В-третьих, это абсолютно законно – никаких штрафов за использование собственной мульчи на своем участке.

– Я три года назад взял шредер, теперь и ветки не вывожу, и сорняков меньше стало. А соседи мучаются, – делится садовод из Сосногорска. – Окупился за один сезон, особенно если в складчину с соседями покупать.

Если покупать измельчитель нет возможности, ветки можно распилить на мелкие чурки и сложить в дальний угол участка – со временем они перепреют. Или использовать их для оформления грядок, изготовления садовых подпорок. Главное – не сжигать и не выбрасывать в общий контейнер.



Только в закрытой бочке



Глядя на растительные отходы, многие огородники по привычке тянутся к спичкам. Но с 1 марта 2021 года СанПиН установил жесткие рамки. Открытый огонь – только в металлической бочке с крышкой или котловане. Расстояние до построек – не менее 7,5 метра для бочки и 15 для котлована. Территорию в радиусе 10 метров необходимо очистить от горючего и оградить минерализованной полосой.

За нарушения дознаватели МЧС выписывают штрафы от 5 до 15 тысяч рублей. А в период особого противопожарного режима – он в Коми объявляется каждую весну и в сухое лето – сумма вырастает до 10-20 тысяч. Если же по вашей вине случился пожар с ущербом чужому имуществу, штраф может достичь 50 тысяч, а в тяжелых случаях наступает и уголовная ответственность.



Рабочая схема



Пока республика не обзавелась лицензированными перевозчиками растительных отходов, надеяться остается на свои руки и голову.

Компостные мешки, садовый шредер и мульчирование – эта схема работает уже у многих дачников в Коми. Штрафов они не боятся, да и земле польза. А государство, судя по ужесточению правил, всерьез намерено наводить порядок. Значит, и нам пора привыкать к новым правилам игры.



Нина АНАНИНА.