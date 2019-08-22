«Мусорные» птицы, попавшие в двигатели авиалайнера, едва не угробили две сотни пассажиров

15 августа самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку возле подмосковного аэропорта «Жуковский». Аэробус, на борту которого было 226 пассажиров и семь членов экипажа, после взлета провел в воздухе всего несколько секунд. В оба двигателя попали птицы, из-за чего силовые установки загорелись.

Чудо на «кукурузоне»

Далее произошло то, что спустя несколько часов во всем мире окрестили как московское «чудо на Гудзоне». Летчики смогли посадить самолет с неработающими двигателями без шасси и полными баками топлива. Но не на воду (как в Америке), а на кукурузное поле. Пострадало свыше 70 пассажиров, но обошлось без серьезных травм. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили Звезды Героев.

Когда прошла эйфория после благополучного спасения, в руководящих кабинетах начался разбор полетов. Появилась информация о том, что вблизи аэропорта якобы находится мусорная свалка, где кормятся чайки (имеется в виду не известное всем влиятельное бизнес-семейство, а птицы как таковые). И все вдруг вспомнили об орнитологах. И о том, что штат отраслевой группы орнитологии, отвечающей за чистоту неба в районе аэродромов, шесть лет назад сильно урезали.

Птички белые над свалками кружатся

Год назад по всей стране прошла ура-патриотическая кампания – граждане выбрали выдающихся россиян, именами которых назвали 47 аэропортов. Дело, конечно, хорошее. Однако ни пафос, ни пиар от авиакатастроф никого еще не спасали. Главное для человека, делающего шаг с трапа в салон самолета – это его уверенность в том, что спустя некоторое время он вернется на землю.

Безопасность – основа авиации. Между тем ЧП в «Жуковском» вскрыло серьезный пробел в ее обеспечении. Да, аэропорт, как заверили специалисты, сертифицирован по всем стандартам, включая орнитологическое обеспечение, однако причиной ЧП стало именно столкновение с птичьей стаей.

Для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта, считает руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов. В таком документе надо учесть наличие рядом крупных и мелких рек, характер растительности, урожайность семян, качественный и количественный состав птичьих стай. Помимо биологических и природных факторов в паспорт нужно внести и антропогенные. Это интенсивность взлетов-посадок, наличие рядом несанкционированных свалок и полигонов коммунальных отходов.

Программа обеспечения орнитологической безопасности должна быть выработана индивидуально для каждого аэропорта, считает С. Рыжов. Решить проблему только устройством для акустического отпугивания или с помощью ловчих птиц невозможно.

Специалист отметил, что «август — время, когда молодые чайки становятся на крыло и вместе с родителями летают в поисках корма. Стаи увеличиваются, могут насчитывать несколько сотен особей. Такой толпе трудно прокормиться, поэтому они летают далеко от колонии. Ищут свалки, рыборазводные пруды, фильтрационные поля…»

Кукурузных полей у нас нет

В Коми тоже все далеко не однозначно. Да, перед вылетом самолетов обязательно проводятся все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия птиц. В Сыктывкаре на аэродроме есть комплекс биоакустического оборудования, который включает в себя приборы, имитирующие звуки пернатых, предупреждающие об опасности, и крики хищных птиц, шумовые установки. Тем не менее, наверное, каждый житель республики может заявить, что регулярно видит птиц на территории аэро-

дрома.

Расположенный рядом с летным полем лесок периодически посыпают с воздуха какой-то химией. А по весне сотрудники аэропорта цепью проходят по полям, сгоняя птиц с гнезд, собирая отложенные ими яйца. Тем не менее, пернатые не спешат покидать территорию аэропорта. Здесь периодически летают веретенники, чибисы, утки и даже совы. Не говоря уж о воронах, сороках и чайках.

Недавно «Комиавиатранс» разместил на сайте госзакупок заявку на выполнение научно-исследовательской работы «Эколого-орнитологическое обследование аэродрома «Сыктывкар» и прилегающей к нему территории». Начальная цена контракта – 800 тыс. руб. Определен ли уже подрядчик, «Трибуне» пока неизвестно.

Согласно заявке ученые должны будут определить характер орнитологической обстановки на аэродроме и приаэродромной территории в пределах 15 км от контрольной точки. Провести наблюдения на выбранных стационарных точках на территории аэродрома и на маршрутах по периметру аэродрома. Установить маршруты, высоту, активность перелетов птиц, места их концентрации; численность и видовой состав скоплений птиц. По результатам исследования станет понятно, где расположены гнездовые колонии и их размер; места кормежки. Кроме того, ученые выявят годовую динамику численности птиц и виды, представляющие наибольшую угрозу для движения воздушных судов.

ЧП в «Жуковском» еще раз обострило вопрос и о переносе аэропортов, расположенных в черте города, за его пределы. Это как нельзя больше относится к Сыктывкару. Случись что – кукурузных полей вокруг столицы Коми нет.

Кстати

Только со второй попытки

Пассажиры авиарейса Москва – Ухта 21 августа дважды вылетали из аэропорта «Внуково».

Пассажирский самолет авиакомпании UTair после вылета вернулся во «Внуково» из-за срабатывания на борту индикатора неубранного положения закрылков. Самолет приземлился штатно и в ходе осмотра был признан исправным. Тем не менее, пассажиров рейса было решено отправить в Ухту другим бортом.

Игорь АРТЕМОВ.