В канун Нового года школьников и студентку из Усть-Куломского района наградили за спасение утопающего. В Главном управлении МЧС России по Республике Коми ребятам вручили медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах», а распоряжением председателя Совета Федерации РФ – «За проявленное мужество».

Операция «Реанимация»

Прошлым летом, 16 июля, юные жители деревни Скородум Роман Игнатов, Данил Мингалев и Арсений Пашнин, отдыхавшие на берегу Вычегды, заметили, что мужчина, переплывавший реку, вдруг начал тонуть. Спустя минуту, отчаянно взмахнув руками, пловец почти скрылся под водой. Ребята, не раздумывая, бросились на выручку. В последний миг, когда он уже перестал двигаться, потерял сознание и шел ко дну, ребятам удалось его подхватить и вытащить на берег.

А руководила спасательной операцией хрупкая 17-летняя девушка – Кристина Морохина. В момент ЧП она находилась на другой стороне Вычегды, но быстро переплыла реку и помогла оживить утопленника. Он уже не дышал, пульса не было…

– Вспомнив, как нас учили реанимировать утонувшего, я вместе с ребятами сделала все, что было в моих силах, – рассказала «Трибуне» Кристина Морохина. – Поняв, что мужчина начал подавать признаки жизни (кожный покров порозовел, пульс стал прощупываться), мы на секунду приостановились. Увидев, что к нам подбежал взрослый, я оставила ребят и бегом – к лодке. Передав лодку одному из мужчин, я ждала пока приедет «скорая»…

По ее словам, во время реанимации пострадавшего помогли навыки, которые ребята, благодаря учителям, освоили в местной школе. «Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Мы просто знали, что нельзя терять ни секунды», – сказала Кристина.

Страшный «Омут Устинии»

Учителя Скородумской школы гордятся своими учениками. Их педагог Татьяна Николаевна Чисталева сообщила «Трибуне», что ребята сейчас учатся в 9 классе, а Кристина – первокурсница Сыктывкарского политехнического техникума.

Также Татьяна Николаевна рассказала и о гиблом месте, где произошло ЧП: «Там очень глубокий омут и сильное течение. А называется он «Усьтінь йир» («Омут Устинии»). Давным-давно там утонула женщина, которую звали Устиния. И раз в пять лет в этом омуте кто-то из местных тонет. Не все решаются в этом месте переплывать реку, только те, кто уверен в своих силах. Когда-то в этот «Устинь йир» прыгнул матрос Саватий. Видно, хотел свою удаль показать, да так и не выплыл…».

Устькуломец, который едва не погиб в злополучном омуте, даже не помнит, как все произошло. Но мужчина очень благодарен ребятам за спасение. Ведь его буквально вернули с того света…

– Не каждый взрослый сможет так поступить. А тут – дети! Бывает, что мы им не во всем доверяем, не всегда на них надеемся, а они оказались настоящими героями! – сказала Татьяна Николаевна.

Екатерина МАКАРОВА.