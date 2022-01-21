Слово «статистика» происходит от двух однокоренных слов – латинского status, что означает состояние дел, и итальянского statista – государственный муж. То есть она призвана изучать состояние дел в государстве.

Поэтому первые статистические исследования в Коми крае стали проводиться после вхождения в состав Русского государства. Однако в силу удаленности от центра долгое время они носили спорадический характер, и только в 1919 году в Коми появился постоянно действующий орган государственной статистики.

«Дело антихриста»

Первый шаг в сфере статистики был сделан в 1481 году, когда дьяк Иван Гаврилов по указу великого князя московского Ивана III провел описание населения на большей части Коми края – главным образом по селениям вдоль рек Сысола и Вычегда. Тогда основной единицей учета был «лук» – взрослый мужчина, владелец хозяйства или охотник. И таковых дьяк насчитал около десяти тысяч человек. Спустя 50 лет описание земель и населения Перми Вычегодской провел дьяк Иван Бобров.

Во второй половине XVI века в описаниях «лук» заменили на «соху». Словом «соха» в те годы на Руси обозначали единицу податного налогообложения.

Описательная работа начиналась весной, когда вскрывались реки. Сначала писцы приезжали в погост – поселение с церковью и кладбищем, своего рода административный центр. Там описывали военные сооружения, храмы, дворы церковнослужителей и крестьян, их состоятельность и ремесленные занятия, кельи нищих, количество и качество церковных и крестьянских пахотных земель, сенокосных угодий, орудий для ловли зверей и птицы.

Описав полностью землю, писцы подводили общий итог – количество дворов, людей в них, общее количество пашни и ее качество, сена. Отсюда выводилась сумма налогов, которые следовало вносить в казну.

В XVII веке единицей обложения в России становится двор, а основной формой учета – подворные переписи. Они не содержали сведений о пашнях и сенокосах, зато материалы о жителях были более подробными. Наконец 9 февраля 1897 года на научной основе и единой программе по всей империи прошла первая Всеобщая перепись населения.

Несмотря на разъяснительную работу, среди неграмотных сельчан это мероприятие породило кучу разных слухов. В газетах писали, что при виде счетчиков «мужики бледнели, бабы дрожали, а дети с ревом удирали». Одни считали, что перепись проводят перед какой-то большой войной и царю надо знать, сколько можно взять солдат.

Среди крестьян распространились слухи о том, что «вот теперь всех перепишут и прибавят земли по числу едоков». Поэтому некоторые женщины просили записать в переписные листы своих умерших детей в надежде получить на них дополнительный надел. Другие крестьяне решили, что после переписи всех праздных людей станут ссылать в Сибирь для расселения в пустынных местах. Распускались слухи о переселении женщин в «какую-то Арабию», в страну, «где все женщины перемерли». А староверы, коих на территории нынешней Коми было немало, посчитали перепись делом антихриста, а потому не пускали счетчиков в свои дома.

Несмотря на все трудности, перепись прошла успешно. По полученным данным, на территории нынешней Коми республики проживало 156-158 тысяч человек, из них около 142 тысяч (91%) коми и 14-16 тысяч (9%) русских.

Земства желают знать

Во второй половине XIX века в России зарождается не имевшая аналогов в других странах земская статистика, которая исследовала не только состояние дел, но и социально-экономическое развитие того или иного региона. Пионером этого дела в Коми крае стал уроженец деревни Кочпон Усть-Сысольского уезда Василий Попов.

Окончив в 1885 году Тотемскую учительскую семинарию, Попов вернулся на родину и спустя семь лет был принят на службу делопроизводителем оценочной комиссии Усть-Сысольской земской управы, которая занималась анализом недвижимого имущества жителей для обложения земскими налогами и сборами. Через год он представил на земском собрании доклад, в котором изложил программу статистического обследования экономического быта населения уезда. Вскоре при земской управе было создано статистическое управление, которое и возглавил Василий Попов. После этого земские статистики принялись регулярно выезжать в волости и обследовать крестьянские хозяйства, проводить учеты сбора урожая зерновых, укоса сена, обмеры лугов, пашни, изучать уровень грамотности населения. Результаты статистических исследований публиковались в отдельных сборниках, издаваемых уездной земской управой, а также в губернских газетах и журналах.

Увы, в 1907 году земская управа прикрыла стат-управление из-за нехватки финансов, и Попов уехал в Вологду, затем перебрался в Яренск. Только после Февральской революции он вернулся в Усть-Сысольск и активно включился в политическую жизнь уезда. Летом 1917 года его избрали председателем Усть-Сысольской городской думы.

Через год власть в уезде захватили большевики и тут же начали гонения на «бывших». Василий Филиппович скрывался от них в лесу. Чтобы его выманить, чекисты арестовали в качестве заложника его старшего сына Ивана, и Попову пришлось сдаться.

Однако военно-революционный трибунал оправдал бывшего земца. Такая гуманность объясняется тем, что председатель Совнаркома Ленин подписал «Положение о государственной статистике», обязывающее во всех губерниях и уездах создавать статистические бюро. Но возглавлять подобную структуру должен человек, хорошо образованный и с опытом работы. Кроме Василия Попова других статистиков не нашлось. Поэтому усть-сысольским коммунистам не оставалось ничего другого, как закрыть дело «из-за отсутствия улик» и в мае 1919 года назначить его заведующим статистическим бюро Усть-Сысольского уездного исполкома. Ныне это учреждение называется Территориальный орган государственной статистики по Республике Коми (Комистат).

Триумф и трагедия

Статистическое бюро в первые годы своего существования остро нуждалось в образованных сотрудниках, а Усть-Сысольск после волны красного террора испытывал серьезный дефицит грамотных людей. Тогда Василий Попов обратился за помощью к своему товарищу по Тотемской семинарии, директору училища села Выльгорт Никону Старовскому. И тот предложил принять на работу своего сына Володю, 14-летнего вундеркинда в области математики.

Вскоре Владимир Старовский стал делопроизводителем, а в сентябре 1920 года – помощником заведующего уездным статистическим бюро. В дальнейшем вся его жизнь будет связана с этой отраслью. В 1921 году он примет участие в качестве делегата III Всероссийского статистического съезда в Москве, затем окончит факультет советского права МГУ и аспирантуру Института экономики. Еще в годы учебы он начнет трудиться в Центральном статистическом управлении СССР, а в 1940-м возглавит его.

До Старовского в статистическом ведомстве Советского Союза сменится восемь руководителей, пятерых из них расстреляют. После Старовского начальники советской статистики будут меняться в среднем каждые три-четыре года. А Владимир Никонович продержится на этом посту 35(!) лет.

Но при этом он не забудет учреждение, из которого он стартовал на советский Олимп. Усилиями Старовского Статистическое управление Коми АССР, ютившееся в нескольких кабинетах Дома печати, в 1965 году получит собственное трехэтажное кирпичное здание. Спустя 21 год, опять же благодаря Владимиру Никоновичу, для статистиков его малой родины возведут нынешнее четырехэтажное строение по улице Интернациональной.

А вот судьба его первого учителя сложится драматично. В октябре 1923 года Василия Попова вновь арестуют и обвинят в контрреволюционной деятельности. Правда, учтут его возраст и заслуги в борьбе с царизмом, а потому приговорят всего к году лишения свободы и выпустят досрочно. Но он к тому времени будет неизлечимо болен туберкулезом легких. Выйдя на волю, он немного подлечится, поработает рядовым статистиком, выйдет на пенсию по инвалидности и скончается 21 июня 1927 года.

Владимир Старовский покинет бренный мир 6 августа 1975 года, будучи пенсионером союзного значения. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Игорь БОБРАКОВ.