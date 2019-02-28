Мужики заняли все места

27 февраля на РЛК имени Раисы Сметаниной завершился финал Кубка России по лыжным гонкам.



В последний день стартов спортсмены бежали скиатлон: женщины — 15 километров, мужчины — 30 километров, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд.

Лыжники преодолевали первую половину дистанции классическим стилем, а заканчивали гонку уже свободным стилем. Во время «пит-стопа», согласно правилам, участники могли один раз сменить лыжи.

Первым финишную черту пересек Алексей Виценко. Спустя пару секунд почти одновременно финишировали Илья Семиков и Ермил Вокуев. В итоге мужчины сборной Коми заняли весь пьедестал скиатлона в финале Кубка России.