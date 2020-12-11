Мы вам устроим спектакль! В Москве артисты из Коми поговорят на запретную тему Шиеса и расскажут реальные истории из жизни провинции

Спектакль республиканского Молодежного театра вошел в офф-программу «Золотой маски».

Национальный фестиваль «Золотая маска» для артистов и театралов – это почти то же самое, что Олимпийские игры для спортсменов и болельщиков. Наша «Молодежка» заявлена, правда, пока не на саму «Золотую маску», а будет участвовать в открытой программе «Маска Плюс», но это уже несомненный успех.

«Маска Плюс» собирает в свою афишу спектакли, которые, как отмечают ведущие театральные критики, «фиксируют важные тенденции в обществе». Они пока еще не стали мейнстримом, но уже всерьез заявляют о себе в театральном процессе. Это яркие и нестандартные работы, сделанные на стыке жанров молодыми режиссерами независимых театральных студий. По сути, это и есть будущее российского театра.

«Летающий критик»

Конечно, нам, что называется, подфартило. В этом сезоне одним из кураторов программы «Маска Плюс» стала Вера Сердечная, «летающий критик» – так она сама себя называет. Вот уже несколько лет она ездит по России в поисках молодых талантов. Этой осенью Вера Сердечная «залетала» в Сыктывкар и была приятно удивлена спектаклем нашего Молодежного театра.

– Мы рады, что эксперт «Золотой маски» Вера Сердечная нашла возможность и посмотрела спектакль здесь, в Сыктывкаре. Вдвойне рады тому, что спектакль попал в программу «Маска Плюс». Для нас это неожиданно – Молодежный театр появился не так давно, «СКТВКР» стал одним из первых наших спектаклей. Часть работы над постановкой совпала с самым трудным периодом борьбы с коронавирусом, но нам, постановочной группе, актерам, удалось сделать так, чтобы все в итоге получилось, — прокомментировал новость директор Молодежного театра Михаил Матвеев.

Сочиняли всей труппой

«СКТВКР» стал открытием для многих: и по форме, и по содержанию. Впервые спектакль был сделан в жанре вербатим (от лат. – дословно). То есть монологи, звучащие там в исполнении артистов, на самом деле реальные истории реальных людей.

Спектакль собирали и сочиняли всей труппой: артисты рассказывали свои истории и записывали вербатимы, режиссер Максим Соколов лично искал уникальных персонажей. В итоге получился по-северному сдержанный, но выразительный городской вербатим, в котором «документальные истории наложились на структуру ритуала».

Скромно, без пафоса

В спектакль вошли монологи известного лыжника Андрея Нутрихина и Сергея Сотникова – начальника вертолетной площадки в Ижме, который в одиночку содержал взлетно-посадочную полосу и таким образом спас от крушения самолет.

Объединяющая тема спектакля — скромный патриотизм городского жителя. Артисты, признаются: «Я люблю свой район», но зритель чувствует подтекст и понимает, что на самом деле не все так просто. «В нашем районе есть собор, правда, автобус ездит очень редко…» В переводе это означает: «Я люблю свой город, но хотел бы отсюда уехать…».

А еще в спектакле звучит запрещенная до недавнего времени в официальном пространстве тема Шиеса. Три актрисы (Татьяна Валяева, Татьяна Михайлова и Надежда Кожевина) рассказывают, как они участвовали в митингах, как город был объединен экологической угрозой и «даже пенсионеры, ехавшие в торговый центр, выходили из автобуса, чтобы пойти на митинг и отстоять свою землю». Две из трех актрис, к слову, ведут разговор от имени беременных женщин, и это посыл зрителю, что разговор идет не просто о федеральной свалке, а о будущих жизнях. Непростую задачу говорения «от своего лица», по мнению критика В. Сердечной, артисты выполняют точно, «без пафоса и без пережима».

— Подбирая материал для постановки, я подумал, что сделать спектакль о самом городе — это хорошая идея. Даже не помню, как появилось это «СКТВКР», но мне кажется, что это — перезапуск, новый взгляд на название города, может быть, даже молодежный бренд. И еще это сочетание букв — как особый «ген» людей, которые здесь живут, черта характера, выработанная тяжелыми условиями Севера, — так «расшифровывает» название спектакля режиссер.

Интересно, что на протяжении всего спектакля актеры находятся в воде. (Для этого на камерной сцене театра драмы им. В. Савина появился неглубокий бассейн.) Вода — это отсыл к названию Усть-Сысольск (город на воде), а также символ осенних грязей и «миргородской лужи», а может, и родина той самой утки, которая в финно-угорской мифологии сотворила мир. Актеры ходят в воде, танцуют, ложатся в нее — и это взаимодействие со стихией производит ощущение обряда…

Госпожа Удача

— Республика Коми – регион, живущий насыщенной театральной жизнью, имеющий крепкие традиции и при этом открытый для творческих экспериментов. Молодежный театр Коми – единственный храм Мельпомены в России, открывшийся в Год театра, — отметил министр культуры Коми, председатель Координационного совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов. — Всего за один год коллектив достиг грандиозных успехов: поставлен спектакль «Игроки» под патронажем Александринского театра и спектакль-миф «СКТВКР», отражающий современные реалии и истории жителей северного региона. Символично, что в юбилейный для республики год коллектив театра представит спектакль «СКТВКР» на офф-программе российской национальной премии «Золотая маска».

Фестиваль «Золотая маска» начнется в феврале будущего года. В афише «Маска Плюс» 12 постановок российских театров из Санкт-Петербурга, Архангельска, Новосибирска, Перми, Южно-Сахалинска и Сыктывкара. Для нашего Молодежного театра, которому официально нет еще даже года, это большая удача.

Лиля ВОВК.