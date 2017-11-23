На центральной улице ижемского поселка свора собак едва не загрызла 82-летнюю бабушку

Отлов бездомных животных в Ижемском районе, согласно муниципальному контракту, начался еще в начале минувшего лета, но их количество не уменьшается.

Стая бродячих псов буквально держит в страхе поселок Щельяюр. Только за один день они искусали сразу четверых местных жителей, троим из них понадобилась медицинская помощь. 9 ноября в центре поселка разъяренные собаки едва не растерзали 82-летнюю Маргариту Семяшкину.

По словам ее внучки Юлии Замараевой, в тот злополучный день Маргарита Васильевна по центральной улице поселка возвращалась домой из сберкассы. Бабушка не успела опомниться, как ее окружила злобная свора. Псы набросились на пенсионерку, повалили ее на землю и принялись кусать, норовя ухватить за горло. Из проезжавшей мимо легковушки выскочили мужчина и женщина и бросились на помощь. А из ларька выбежал продавец с лопатой. Втроем им удалось отогнать обезумевших от крови животных.

Только на этой неделе старушку выписали из центральной районной больницы. Теперь ветеран педагогического труда Маргарита Семяшкина боится одна выходить на улицу.

Собачье дело

— Самое удивительное, что бродячие псы, наводящие страх на жителей, зачастую вовсе не бесхозные. Но нерадивые хозяева нарушают правила содержания животных и выпускают своих питомцев на вольный выгул, — говорит глава поселения «Щельяюр» Маргарита Бабикова. — Случаи нападения животных на людей чаще всего происходят во время «собачьих свадеб», весной и осенью.

По контракту с районной администрацией с 5 июня по 30 ноября отловом бродячих собак в районе занимается предприниматель из Ижмы Степан Артеев.

— В этом контракте я участвую в первый и, наверное, в последний раз. На 87 тысяч рублей должен отловить 56 особей! Как уложиться в эту сумму?! Туда входит и транспортировка, и содержание безнадзорных животных, и ветеринарные услуги. В 400 рублей обходятся только освидетельствование ветеринаром и таблетка для усыпления одной особи. Бригада из двух человек отлавливает собак с помощью сеток. Затем перевозим их специально оборудованным транспортом в вольер. По договору, в течение трех суток держим в вольере, два раза в сутки кормим. Если не заявятся владельцы, то усыпляем. В райцентре, в Красноборском и Щельяюрском поселениях мы отловили 35 особей. Ни один хозяин так и не объявился.

— Денег на отлов и временное содержание собак выделяется крайне мало. А главное, одним только этим способом проблему не решить. Необходимо ужесточить правила содержания домашних животных, — подытожил Степан Николаевич.

Волки нам помогут?

Для отлова бездомных животных в Коми на этот год из республиканского бюджета выделено более 8 миллионов рублей. Но на начало сентября из этой суммы было освоено лишь около двух миллионов. Кроме того, на эти цели были запланированы из районных бюджетов еще 6 млн рублей, из которых были освоены всего полмиллиона.

Проблема безнадзорных животных приобрела такую остроту, что даже обсуждалась весной на заседании кабинета министров Коми. Тогда же было заявлено, что в Ижемском районе не организован отлов собак, не ведется работа по составлению административных протоколов в отношении хозяев, нарушивших правила содержания домашних питомцев.

Пока власти безуспешно пытаются решать проблему, в некоторых районах к решению «собачьего вопроса» приступили… волки. Они уже задрали десятки собак в Удорском, Прилузском, Княжпогостском и Сысольском районах. И дешево, и сердито.

Наталья КОЛОДИНОВА.