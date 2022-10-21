На чем он только не играет! Любимца публики Александра Ветошкина недаром называют «человеком-оркестром»

17 октября народный артист Республики Коми Александр Ветошкин отметил «золотой» юбилей. В Национальном музыкально-драматическом театре он служит со дня его основания и за эти годы сыграл сотни ролей.

Два наставника

Александр с детства увлекался музыкой. Первым инструментом была гитара, на ней он учился играть во дворе.

Закончив школу, Ветошкин поступил в культпросветучилище (ныне колледж культуры). Во время учебы стал участником ансамбля «Парма», которым руководил тогда знаменитый Михаил Бурдин. Именно Бурдин привил Александру любовь к народной музыке. А другим своим наставником Ветошкин считает худрука музыкально-драматического театра Светлану Горчакову.

Захотелось попробовать…

– Александр Анатольевич, среди ваших ролей большинство комедийных. Как «закрепилось» за вами амплуа весельчака?

– В нашем театре ставится много комедий, отсюда – и комедийные роли. Но я не хотел бы считать себя актером одного амплуа. У меня есть и вполне серьезные работы. На мой взгляд, чем лучше артист, тем он универсальнее, тем шире его творческий диапазон.

– Вы не только актер, а еще и певец, композитор. Кроме того, своими руками мастерите музыкальные инструменты. Недаром поклонники называют вас «человеком-оркестром».

– Композитор – это громко сказано. Хотя в некоторых постановках действительно звучит моя музыка. Что же касается коми народных инструментов, то я стал заниматься ими после встречи с замечательным мастером Александром Пантелеймоновичем Забоевым. Много лет назад я впервые пришел в его мастерскую. Потом часто его посещал, наблюдая, как рождаются новые инструменты – меня это завораживало. Захотелось самому попробовать. Забоев щедро делился секретами мастерства. Кроме того, я изучал специальную литературу. Теперь в моем арсенале – десятки инструментов не только коми, но и других народов.

Мелодия коми скрипки

– Наш театр часто выезжает и за пределы Коми, и за границу, – продолжает А. Ветошкин. – Везде, где мы бываем, зрители проявляют огромный интерес к постановкам театра. Их восхищают красота и мелодика нашего коми языка, наши песни и танцы и, конечно же, наши музыкальные инструменты.

– Какие из них вы особенно любите?

– Чтобы сыграть даже самую несложную мелодию, требуется много времени и сил. Из всех инструментов, на которых я играю, сигуд\к (он похож на скрипку, но играют на нем сидя, держа на коленях), пожалуй, один из самых сложных. Я и сейчас постоянно оттачиваю технику игры. Это непрерывный процесс. И так с каждым инструментом. Кстати, большой интерес у иностранцев вызывают наши традиционные многоствольные флейты – чипсаны и п\ляны.

Обычная семья

– Ваша супруга Галина Подорова – тоже артистка Нацтеатра. Значит, вы всегда вместе – и на сцене, и дома?

– Галя – очень скромный, добрый и мягкий человек. Мне нравится ее творчество, ее роли. Она часто мне помогает. Многих удивляет, как мы уживаемся, поскольку постоянно находимся вместе – на работе и дома. Но нас это вполне устраивает. Дома – мы муж и жена, а на работе – партнеры. И нам всегда есть о чем поговорить. Мы стараемся поддерживать друг друга, подсказывать, если что-то не получается. В общем – обычная семья…

P.S. Сейчас Александр Ветошкин готовит театрализованную концертную программу «Ильин день» с коми народными песнями, создает для них аранжировки, подбирает юмористический литературный материал. Премьера будет приурочена и к юбилею Александра Ветошкина, и к 35-летию фольклорно-этнографического ансамбля «Парма».

Екатерина МАКАРОВА.