На границе с Коми ударными темпами строится самая крупная в России мусорная свалка

В районе железнодорожной станции Шиес (Архангельская область), в четырех километрах от границы с Коми, в круглосуточном режиме ведется строительство полигона по приему твердых бытовых отходов из Москвы.



Этой «стройки века» для властей и официальных СМИ не существует. Так, глава Минприроды РК Роман Полшведкин, отвечая на запрос экологов Коми, утверждает: там проводятся «изыскательские работы».

Недавно на месте «изыскательских работ» побывал корреспондент «Трибуны» и убедился, что чиновники, мягко говоря, лукавят.

Режимный объект

Ближайший к станции Шиес населенный пункт — рабочий поселок Урдома (4 тысячи жителей). Расстояние между ними чуть больше 35 километров, но связи — практически никакой, поскольку нет надежной дороги. Есть ведомственная трасса, которую используют газовики, но чтобы на нее попасть, надо иметь на руках специальное разрешение. Впрочем, даже если у вас есть пропуск, это еще полдела, ведь по некоторым участкам дороги можно проехать только на вездеходе.

Тем не менее, жизнь в тамошних местах, как говорится, бьет ключом. Связь с «большой землей» осуществляется через железную дорогу.

Строящийся объект охраняется московским частным охранным предприятием «Гарант безопасности». Ее представитель в униформе черного цвета сразу же запросил у нас документы, потребовал сообщить цель визита и даже пригрозил вызвать полицию. После встречного вопроса: «Где заборы, где вывеска и, вообще, что вы тут охраняете?» чоповец «сдал назад» — ему пришлось нас пропустить. Судя по его переговорам по рации, нас сразу же взяли под плотную опеку.

Велено помалкивать

Мимо очередных чоповцев пройти было сложно, поскольку с железнодорожного полотна и спускаться особо некуда – кругом болотистая жижа. Чтобы вести хоть какие-то работы, москвичам пришлось порубить весь окрестный лес и выложить из него времянки. Возле одной из них нам удалось поговорить с двумя рабочими. Выяснилось, что здесь они находятся всего четвертый день, мало что знают и, вообще, им велено помалкивать. А в ста метрах от этого места мы увидели автомобиль с мобильной установкой для бурения скважин. Номер у машины московский. Впрочем, почти вся техника на Шиесе — с московскими номерами.

Две сотни рабочих живут здесь в спальных вагонах по четыре человека: двое работают — двое отдыхают. Есть своя столовая и даже полевая банька.

Откуда песочек?

Официально здесь никакого строительства не ведется. Речь идет об обустройстве территории для приема грузов. Сама территория находится в аренде до 2056 года у ОАО «Российские железные дороги», которое передало ее ООО «Технопарк», являющемуся дочерним предприятием государственного бюджетного учреждения Москвы «Автомобильные дороги». «Технопарк» получил грант на обустройство в районе станции Шиес площадки для складирования грузов в виде упаковок с твердыми бытовыми отходами.

На сегодняшний день в стадии завершения находится возведение вертолетной площадки. Даже сложно представить, сколько песка пришлось отсыпать, чтобы уложить к ней бетонные плиты.

Кстати, о песке. Жители Урдомы утверждают, что везут его с территории Коми. Правда, все близлежащие песчаные карьеры вычерпаны, а чтобы оформить новые, требуются разрешительные документы. Спрашивается: откуда песочек? Неужели добывают его нелегально?

В районе Шиеса была незаконно произведена вырубка леса (проплешины уходят куда-то за горизонт), даже уголовное дело возбудили. Однако, судя по действиям местных правоохранителей, которые зачем-то материалы дела передали своим коллегам из Усть-Вымского района Коми, у них нет никакой заинтересованности докопаться до истины. Хотя она — прямо под ногами в виде времянок и переработанной щепы, используемой «Технопарком» для обустройства территории.

Чушь не уместна

На редких встречах с местными жителями чиновники заявляют, что на Шиесе все под контролем. И если начнутся какие-то строительные работы, то только после соответствующих закону процедур, включающих общественные слушания. Но нести такую чушь здесь, на Шиесе, где уже вовсю работает тяжелая техника, в принципе неуместно. И москвичи прямо признают — ведется подготовка к возведению мусороперерабатывающего завода. Правда, с уточнением — «предположительно».

Мусороперерабатывающие производства планировалось наладить в Московской области еще три года назад, но ничего не вышло. Нет в России эффективных технологий по переработке мусора, импортные стоят дорого, а сейчас, в условиях международных санкций, они становятся недоступными.

Вот и выходит, что у нас проще травить воду, землю и воздух, чем создавать собственные экологически безопасные технологии по утилизации отходов. После «мусорных бунтов» в Подмосковье, о которых узнала вся страна, решили, видимо, не рисковать. Для будущего полигона нашли глухой северный уголок, который не жалко загадить. При этом выбрали место на болотах, а значит, теоретически вся отрава со свалки может через северные реки попасть в Баренцево море, а оттуда — в страны Скандинавии.

Эшелоны с мусором

Москвичи, видимо, рассчитывали, что жители затюканной северной глубинки будут покорно молчать. Но уже в августе в Урдоме появился «очаг сопротивления». Каждый день местные активисты из разных источников узнают все больше пугающей информации.

На сегодняшний день территория самого большого действующего мусорного полигона в России занимает 90 гектаров. Возводятся и более крупные — 1,4 и 1,8 тысячи гектара. Но полигон в Шиесе вообще другого уровня — его планируется разместить на территории в 5 тысяч гектаров! Чтобы было понятно, о каких «просторах» идет речь, уточним, что это примерно треть территории, которую занимает Сыктывкар, включая пригородные поселки и Эжвинский район. К Шиесу уже тянут линию электропередачи, где строящийся «объект» будет потреблять электричества в семь раз больше, чем сейчас необходимо для нужд всей Урдомы.

От Шиеса нет нормальной дороги, и строить ее никто не собирается. Поэтому миллионы тонн груза, которые туда будут завозиться, там и останутся. Самому же Шиесу связь с внешним миром в принципе не нужна — хватит и вертолетной площадки.

Для наглядности урдомские активисты прямо на бумаге нарисовали, как будет выглядеть «полигон смерти». Ежедневно на станцию Шиес планируется подвозить по пять эшелонов с мусором, а это без малого 250 вагонов, и закапывать его в глубокие траншеи, которые будут располагаться параллельно друг другу. Проблему с заболоченной местностью планируется решить кардинально, то есть осушить местные болота, а вместе с ними лишить подпитки многочисленные лесные речушки и главную водную артерию — Вычегду.

Но есть еще и гораздо худший вариант. Москвичи для начала (то есть год-два, а там посмотрят) намерены складировать мусор прямо под открытым небом на обустраиваемых сейчас огромных площадках. А в России, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.

Реальная угроза

Территория Шиеса с 2004 года является частью муниципального образования «Урдома». Чтобы вести здесь какие-то работы, требуется разрешение депутатов. Но его никто получить не торопится, да это и невозможно — все депутаты Совета Урдомы, несмотря на свою партийную принадлежность, выступают против полигона.

Урдомчане направили в разные инстанции, включая Президента РФ Владимира Путина, более 80 тревожных писем с просьбой разобраться с их проблемами. В ответ — одни отписки.

А тем временем Архангельская область получает в дар от Москвы 50 автобусов. Это с какого такого перепугу? Урдомчане понимают, что раз напрямую до Архангельска 500 километров, то замаячившие серьезные экологические проблемы тамошних жителей не коснутся, поэтому и выторговывают чиновники какие-то преференции у богатой столицы. Удивляет местных жителей и тот факт, что их ближайшие соседи из Коми почти не реагируют на экологическую угрозу. И вместо того, чтобы бить тревогу, депутаты Госсовета республики горячо обсуждают какие-то мелкие вопросы, например, законопроект о запрете стирки в ночное время…

Поставят перед фактом

Мусорный полигон в Шиесе (от него до Сыктывкара напрямую всего 95 км) может негативно повлиять на экологию всех южных районов Коми. Усилится отток населения, резко упадут цены на жилье, сбор дикоросов станет занятием, опасным для здоровья. По сути, Сыктывкар как самый крупный город в этой части страны станет «подбрюшьем» главной российской свалки.

Виктор Вишневецкий, помощник депутата Госсовета Коми Олега Михайлова, находится на постоянной связи с инициативной группой Урдомы. По мнению Вишневецкого, ждать, пока официально будет заявлено о начале завоза первых партий мусора на станцию Шиес, — значит, играть на руку московским коммунальщикам, которые попросту оттягивают время, чтобы затем поставить общественность перед фактом. Заказчики, которые действуют незаконными методами, не любят шума, поэтому тему Шиеса для начала надо поднять на ближайших сессиях Госсовета Коми и всех муниципальных образований, находящихся рядом с Ленским районом Архангельской области.

Сергей МОРОХИН.