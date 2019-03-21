На станции Шиес пролилась первая кровь

В ночь с 14 на 15 марта гусеничный экскаватор разбил ковшом балок активистов, препятствующих незаконному строительству мегасвалки. Напомним, что полигон хотят устроить в болотистой местности в четырех километрах от границы с Коми. Там, на железнодорожной станции Шиес, собираются свалить 8 миллионов тонн московского мусора.



До шокирующего инцидента строящаяся свалка находилась третью неделю в блокаде. Обе дороги, по которым перевозились грузы, были перекрыты десятками активистов из Коми и Архангельской области. Разбитый балок как раз перегораживал одну из них.

Все это время порядка полусотни единиц тяжелой техники простаивало из-за нехватки горючего. Водители маялись от безделья в общежитии. Учитывая, что не за горами весенняя распутица, из-за которой дорогостоящая техника могла остаться в болотах, следовало ждать от «мусорщиков» каких-то провокационных действий.

Лесная дорога протяженностью 31 километр (24 из них проходит по территории Коми), на которой был смят балок, ведет от Шиеса в поселок Мадмас (Усть-Вымский район). По ней попытались выехать с десяток автомашин, принадлежащих предпринимателю Артему Васильеву из Коми.

Впереди на таран шел экскаватор с неадекватным, судя по его действиям, водителем, который «размахивал» ковшом, не замечая людей и круша деревья. А кроме того, из кабины он раздавал пинки общественникам, которые пытались его остановить. Итог закономерен: водитель, плохо ориентирующийся в окружающем пространстве (что было заснято на видео), неудачно вывалился из кабины.

Воздушная переброска

Но не настолько неудачно, чтобы давать повод для скоропалительных заявлений, будто общественники закидали экскаватор бутылками с зажигательной смесью, а у водителя (им оказался житель Микуни Алексей Козлов) случился перелом позвоночника, и его затем якобы три часа пытали «зеленые партизаны».

На скорой помощи Алексея Козлова доставили в больницу поселка Урдома, где он уже через день чувствовал себя бодрячком. Затем бортом санитарной авиации его вывезли в Архангельск. Но и тут не обошлось без происшествия: по дороге до вертолета «герой Шиеса» неожиданно вывалился из каталки.

Кстати, за последние 20 лет из Урдомы спецрейсом никого не спасали, даже детей, находящихся в критическом состоянии. Есть основания полагать, что таким дорогостоящим способом водителя эвакуировали от греха подальше — ведь местный народ уже восьмой месяц находится «на взводе».

Всех не задавите!

Экскаваторщик, можно сказать, отделался легким испугом. Зато во время инцидента получил серьезные ушибы один из активистов (его придавило ковшом). Таким образом между «мусорщиками» и активистами – своего рода «боевая ничья». Последним, считай, повезло. На снятом видео зафиксировано, что противники стройки бросались прямо под гусеницы «чумного» экскаватора.

Надеемся, что в ночном конфликте разберется полиция. Но есть сомнения в объективности разбирательства. Например, по горячим следам не было проведено медицинское освидетельствование водителя на предмет возможного употребления им алкогольных напитков.

Другой интересный момент. Дороги, на которой произошел погром, для официальных структур как бы не существует. В таком случае нужно понять, имел ли водитель экскаватора хотя бы теоретическое право садиться за руль и (будучи, возможно, в неадекватном состоянии) рушить балок, в котором находились люди. И если нет дороги, то почему по ней перемещается техника в круглосуточном режиме?

Как-то вяло

Буквально через пару дней после упомянутого выше инцидента активист из архангельского поселка Авнюга Георгий Миняев разобрал кусок 5-метрового металлического забора, которым отгораживают свои «владения» москвичи. На него полицией составлен протокол. Но если его накажут за порчу имущества, то тем самым официально будет признано наличие многокилометровых заграждений вокруг некоего объекта, которого, если верить официальным бумагам, в природе не существует. Следовательно, придется легализовать объект на Шиесе, где архангельская прокуратура почему-то по-прежнему видит только некие «признаки строительства».

Для властей Коми Шиес — это «заграница». Примерно такую позицию с лета прошлого года занимают правоохранители региона. Так совпало, что именно 15 марта в Жешарте (Усть-Вымский район) МВД по Республике Коми проводило выездной день профилактики. Состоялась встреча жителей с министром Виктором Половниковым. И речь, разумеется, шла о незаконной стройке. Слова министра о том, что правоохранители штрафуют тех водителей, которые при перевозке грузов на Шиес нарушают правила, удовлетворили далеко не всех. Звучали призывы решить вопрос кардинально – надо закрыть мусорную стройку, которая является угрозой для всей экологии Европейского Севера.

Присутствовавший на встрече депутат Госсовета Коми Олег Михайлов напомнил министру о том, что прокуратура Коми три месяца назад указала на факты бездействия правоохранителей, которые весьма вяло реагируют на многочисленные нарушения со стороны организаций, сотрудничающих с «Технопарком».

Ничего не меняется

Например, в том же Мадмасе (поселок расположен в 20-ти километрах от Шиеса) общественники в сентябре-октябре прошлого года безрезультатно сигнализировали о том, что большегрузы, перевозившие песчано-гравийную смесь для Шиеса, проезжают под запретительный знак. В результате были порушены дорога и деревянный мост. Порядок наступил только после того, как автомобили стали попадаться на 20-сантиметровые металлические шипы, разбросанные «повстанцами».

Кстати, ставший причиной конфликта на Шиесе экскаватор был затем благополучно переправлен на другой берег Вычегды. А ведь на зимней переправе стоит знак, запрещающий проезд подобного тяжелого транспорта. В общем, ситуация такая же, как и в Мадмасе. Ничего не поменялось.

Колонна большегрузов предпринимателя Артема Васильева в итоге добралась через блокпосты экоактивистов по «несуществующей дороге» до Мадмаса. Помогли им вырваться из блокады правоохранители, что также дает определенную пищу для размышлений.

Сами экоактивисты считают, что с ними Артем Васильев мог бы попробовать и договориться. На определенных условиях его транспортные средства были бы выпущены из Шиеса и без резонансного противостояния.

За длинным рублем

Число охранников из московского ЧОПа на Шиесе на сегодняшний день приближается уже к сотне. Но и ряды противников стройки заметно увеличились, их число одномоментно доходит до 80-90 человек. Они разбили многоместные зимние палатки, обустроили свой нехитрый походный быт. Главная задача активистов — днем и ночью проводить рейды по территории, раздавать листовки наемникам, приезжающим со всей России «за длинным рублем», оказывать психологическое давление на рабочих и водителей.

Действительно, для провинции с ее хронической безработицей, на Шиесе людям платят серьезные деньги — от 35 до 70 тысяч рублей в месяц. Но за эти деньги московское начальство выжимает из них все соки. Отсюда и высокая текучка кадров. Особенно достается тем, кто родом из здешних мест. На них москвичи вымещают свое зло за экоактивистов, корят каждой копейкой.

Рабочие в Шиесе не понимают, что за объект здесь планируют в итоге построить. А некоторые даже утверждают, что и нет такой задачи, главное — это сам процесс по освоению выделяемых правительством Москвы многомиллиардных сумм. На эти подозрения наводит и тот факт, что обещанная еще осенью прошлого года презентация проекта экотехнопарка «Шиес» до сих пор так и не состоялась.

Овца шиесская

На Шиесе к уже имеющимся объектам — водозаборной станции, вертолетной площадке — построили курятник, овчарню и свинарник. Но этой живностью кормится только начальство, деликатесами из них потчуют высоких гостей. Среди них упоминается человек, очень похожий на министра экономического развития России Максима Орешкина, который якобы посещал строящийся полигон в январе этого года. Но данный факт не подтверждается официальными сообщениями.

Что касается простых работяг, то их кормят в основном тушенкой и макаронами. По особым случаям выдают по куску курятины. Посуда одноразовая, которая затем вывозится куда-то в лес.

Санитарно-эпидемиологическую службу Архангельской области до сих пор не заинтересовал быт двух сотен постоянно находящихся на Шиесе работников, которые оставляют за собой твердые коммунальные отходы, пользуются душевыми и туалетами. Все это копится на несанкционированной помойке. Не стали бы лишними проверки и со стороны миграционной службы, поскольку некоторые работники говорят с сильным южным акцентом.

P.S. На этой неделе поддержать активистов и «повоевать за Родину» на Шиес на своей «Оке» приехал пенсионер из Кирова, с ним была еще собачка и кошечка, которых не с кем было оставить дома. Столь скромное, но трогательное событие свидетельствует о том, что все больше россиян узнают о том, что сегодня волнует северян.

Сергей МОРОХИН.