На «вертушке» – за 80 тысяч (Блиц от 11 августа)

Гендиректор республиканского Агентства по развитию туризма Александр Терентьев в телеэфире «Юргана» озвучил стоимость вертолетных туров на плато Маньпупунер – до 80 тысяч рублей.

Господин Терентьев пояснил, что большая часть цены – «транспортная составляющая». До плато можно добраться также снегоходом (зимой) и на аэроглиссере (летом), но и в этих случаях цены «кусаются».

Палата «номер шесть»

В столице Коми формируют шестой состав общественного совета администрации Сыктывкара.

Для целей формирования совета создана рабочая группа, которая организует работу по приему заявлений от общественных организаций по кандидатурам для включения в состав Общественного совета. Прием заявлений начался 10 августа.

Девочка теперь боится собак

Администрация Ухты заплатит пострадавшей от укуса безнадзорной собаки девочке 50 тысяч рублей.

На девочку напала и укусила за правую руку бродячая собака. В больнице ребенку была оказана медицинская помощь, проведена вакцинация от бешенства. В настоящее время девочка чувствует себя лучше, однако после несчастного случая у нее возник страх перед собаками.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с УЖКХ в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Суд удовлетворил заявленные требования.

Катер пришел на помощь

Экипаж катера «Лая» спас двух человек в районе переправы в Алешино, инцидент произошел на реке Вычегда в вечернее время 7 августа.

По словам капитана судна «Лая» Сергея Турьева, выполняющего регулярные пассажирские рейсы на заречные поселки, находясь у Седкыркеща, он услышал крики о помощи со стороны Алешино. Судно было направлено на помощь утопающим.

В результате экипаж судна – капитан Сергей Турьев и моторист Сергей Панюков – предпринял меры по спасению, на берег были доставлены два человека – девушка и пожилой мужчина, который пытался ее спасти.

Мальчик угодил под колеса

В Усть-Куломском районе 11-летний велосипедист попал под машину.

Днем 9 августа 55-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Веста», двигался по ул. Коммунистической п. Зимстан со стороны ул. Сосновой в направлении ул. Лесной. На перекрестке ул. Коммунистической и ул. Кирова водитель сбил велосипедиста, который, не спешившись, двигался по ул. Кирова слева направо по ходу движения авто. В результате ДТП 11-летний мальчик с рваной раной правой стопы и травмой голени был госпитализирован.

Подорожали яблоки и бананы

Комистат предоставил данные об изменении потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг в республике c 1 по 7 августа 2023 года.

За прошедшую неделю выросли цены: на масло подсолнечное – на 4,2%, мясо кур – на 2,4%, муку пшеничную – на 1,9%, вермишель – на 1,5%, колбасы вареные, рыбу мороженую неразделанную, свинину, говядину – на 0,6-1,0%. Снизились цены: на чай черный байховый – на 5,8%, крупу гречневую – на 3,9%, творог – на 3,3%, хлеб ржано-пшеничный – на 2,4%, маргарин – на 2,1%.

Из плодоовощной продукции цены на бананы увеличились на 5,7%, яблоки – на 5,0%, огурцы – на 0,7%. Вместе с тем лук репчатый подешевел на 15,4%, свекла – на 11,4%, картофель – на 9,4%, помидоры – на 5,1%, морковь – на 4,9%.

Среди отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости порошок стиральный подорожал на 2,8%. Снижение цен наблюдалось на бумагу туалетную – на 3,8%, щетки зубные – на 3,2%.

Еще на полгода

Суд продлил конкурсное производство на «Корткеросском молокозаводе» на 6 месяцев – до 25 января 2024 года.

С таким ходатайством выступил конкурсный управляющий, указав на то, что еще не завершились судебные слушания по оспариваемым им сделкам.

В июне 2021 года «Корткеросский молочный завод» обратился в Арбитражный суд Коми с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), ссылаясь на наличие задолженности перед кредиторами в размере 19,5 млн рублей.

Спустя несколько дней в суд поступило заявление от ООО «Северная Нива» о признании завода банкротом в связи с образовавшейся у предприятия перед кредитором задолженности в размере 11,6 млн рублей.

В ноябре 2021 года Арбитражный суд Коми признал заявление «Северной Нивы» обоснованным и ввел в отношении ООО «Корткеросский молочный завод» процедуру наблюдения сроком на пять месяцев. После этого суд несколько раз продлевал процедуру конкурсного производства.

Сколько стоит снежная глыба

Житель Усть-Выми через суд добился компенсации за снежную глыбу на своей машине.

Мужчина в суде доказал, что компания виновна в повреждении его автомобиля – весной на него с козырька балкона упала снежная глыба.

Суд взыскал с ООО «УК Микунь» в счет возмещения ущерба, причиненного повреждением автомобиля, 70 тыс. руб., неустойку в размере 70 тыс. руб., а также штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 70 тыс. руб.

Всего на один процент

Минстрой республики пересчитал среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья, которая применяется для определения социальной выплаты на строительство индивидуального дома. Суммы в третьем квартале этого года увеличатся всего на 1%.

Министерство строительства и ЖКХ Коми опубликовало проект приказа о среднерыночной стоимости «квадрата» на третий квартал 2023 года. По сравнению со вторым кварталом размеры предложено увеличить на 11%. За предыдущий квартал стоимость увеличивали на 1,2%, до этого – на 3,7%.

Среди муниципальных образований самая высокая средняя рыночная стоимость определена в Воркуте, где на один квадратный метр общей площади будет выделяться 47 тыс. 88 рублей – на 473 рубля больше, чем было во втором квартале. В Инте и Усинске – по 45 тыс. 126 рублей (увеличение на 453 рубля), в Печоре, Усть-Цилемском и Ижемском районах – по 41 тыс. 202 рубля (рост на 414 рублей).

В девяти муниципалитетах, включая Сыктывкар, стоимость одного квадратного метра составит 33 тыс. 354 рубля. Сумма по сравнению с предыдущим кварталом вырастет на 33587 рублей за «квадрат».