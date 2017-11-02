Начался осенний призыв

В текущем призыве в армию призовут более двух тысяч человек.

В республике 1 ноября стартовала призывная кампания. По данным военного комиссара республики Дмитрия Федина, для региона установлено задание на призыв молодого пополнения в войска в количестве более 2000 военнослужащих. Отмечено, что 96,5 процента призывников от установленного задания запланировано направить на укомплектование воинских частей Министерства обороны, 3,5 процента — на укомплектование Национальной гвардии. В части Северного флота будет направлено 522 призывника. А вызову на заседания призывных комиссий и мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, подлежит 8450 человек.

Республиканский сборный пункт оборудован в соответствии с общевоинскими уставами и полностью готов к работе. Созданы все необходимые условия для пребывания призывников до их отбытия на место прохождения военной службы.