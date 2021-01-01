С недавнего времени при въезде в Коми со стороны Кировской области можно увидеть необычную скульптурную композицию. 501-й километр трассы «Вятка» и первый километр республики открывает придорожный комплекс. Назначение у него не только чисто практическое – отдохнуть после долгой дороги, но и познавательное – рассказать туристам о земле Коми.

На этом участке, с 501 по 508-й километры, нынешним летом прошел капитальный ремонт дороги. Трасса изменилась, но невидимая граница между двумя регионами, обозначенная одинокой стелой, оставалась безликой. Ни места для отдыха, ни удобной парковки, ни значимого повода остановиться не было, и большинство водителей проезжали мимо. Поэтому, чтобы у автомобилиста появилось представление о незнакомой территории, здесь решили оборудовать площадку с местным колоритом.

Лицо у нас – уникальное…

Эта инициатива принадлежит ФКУ «Прикамье», которое отвечает за трассу «Вятка». По замыслу, въездные группы должны быть установлены на пограничных участках федеральных дорог, находящихся на обслуживании дорожного управления «Прикамье», чтобы те представляли уникальное лицо региона. Первой проект реализовала дорожно-строительная компания «Карьер» из Визинги, обслуживающая трассу на Киров.

Теперь при въезде в Коми путешественников встречают традиционные жилища коми народа: расписной чум и беседка-керка из массивных бревен, в которой можно выпить чаю. Информационный стенд рассказывает о достопримечательностях и традициях республики. А резные фигуры героев преданий Перы-богатыря и Зарни ань, медведей и сов могут служить объектами для фотосессий. Автор деревянных скульптур – художник из Визинги Юрий Чикарин.

Тут же предусмотрены стоящие поодаль биотуалет и контейнеры для мусора. В проект было включено уличное освещение, и дорожники даже установили на площадке фонари, но появится ли свет – большой вопрос. Тянуть кабель за 5 км из ближайшего населенного пункта – села Даниловка – слишком накладно, как и установка солнечных батарей.

Поехали дальше?

Вероятно, следующим участком, на котором появится подобный комплекс отдыха с национальным колоритом, станет граница Коми и Архангельской области в сторону Котласа. Но возведут его только после капитального ремонта дороги.

Сейчас для путешественников поездка по этой трассе, с грунтовкой, ямами в асфальте – суровое испытание. Еще недавно дорога Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово длиной 663 км проходила по территории трех регионов: Вологодской и Архангельской областей и Коми. Летом ее передали в федеральную собственность. И появились перспективы, что в 2021-м дорогу реконструируют и капитально отремонтируют за счет федерального бюджета. И, как вишенка на торте, появится обустроенное место отдыха с коми колоритом.

Наталия БЕШКАРЕВА.

Фото автора.