Над жителями Коми хотят поставить опасный эксперимент

Четыре месяца назад «Трибуна» опубликовала письмо председателя профсоюза Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи Владимира Шуляковского под названием «Операция «Ликвидация»: чиновники Минздрава хотят передать автопарк «скорой» в частные руки».

Профсоюзный лидер предупреждал о том, что задуманный эксперимент по переводу станций «скорой помощи» на аутсорсинг может обернуться разрушением всей системы медицинского обслуживания. Аутсорсинг предполагает перевод автомобилей, находящихся в настоящее время у государства, в частные руки.

«Нам терять нечего!»

Владимир Шуляковский рассказал, что начатый Минздравом эксперимент по переводу автопарка в частные руки в Ухте уже трещит по швам, хозяйство пришло к разрухе. Профсоюзная организация категорически против эксперимента, поскольку переход автотранспорта грозит увольнением опытных водителей, срывом графиков выезда, ухудшением обслуживания больных.

Профсоюзная организация обращалась в правительство с предложениями обсудить создавшееся положение, однако ни руководство Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи (СССМП), ни Министерство здравоохранения республики на переговоры не пошло. Более того, в Сыктывкар приезжал представитель частной компании, который собирается взять на аутсорсинг обслуживание людей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. В ответ на заявление профсоюза о том, что водители не хотят работать на условиях, предлагаемых заезжим бизнесменом, тот заявил: «Не хотят работать ваши, привезу чувашей. Они за 13 тысяч пахать будут».

В связи с этим профсоюзный лидер СССМП заявил, что придется принимать меры, даже переходить к протестным действиям. Терять коллективу нечего.

Это не шутка

Предполагалось, что эксперимент начнется 1 апреля, в День смеха. Но пока все остается по-прежнему: коллектив пребывает в неведении, его постепенно готовят к переходу на новые условия работы. По мнению В. Шуляковского, руководство станции уже приготовило необходимые документы, и теперь все зависит от команды сверху. А вот поступит она или нет, у председателя профкома большие сомнения.

Дело в том, что из всех регионов, в которых внедрялся аутсорсинг на станциях скорой помощи, приходят тревожные вести. Эксперимент провалился в Уфе, где руководство города и республики теперь создает Единую государственную службу скорой медицинской помощи. Здесь пожинают плоды перехода на аутсорсинг. Эксперимент здесь начался в 2012 году, на «осознание» горького опыта ушло пять лет.

Соседи — в шоке

Практически к коллапсу пришли и наши соседи-кировчане. Правда, им для остановки эксперимента потребовалось гораздо меньше времени — чуть больше года. Но и за столь краткий период службе скорой медицинской помощи города нанесен весьма ощутимый удар. В ситуацию вмешивался сам премьер страны Дмитрий Медведев.

Произошедшие после ареста губернатора Никиты Белых перестановки в руководстве региона привели к тому, что медицинскую отрасль области курирует зампредседателя кировского правительства Дмитрий Курдюмов. По сообщению «Российской газеты», Курдюмов пообещал провести полный аудит как в работе скорой помощи, так и во всем областном здравоохранении.

Кроме того, г-н Курдюмов намерен провести кадровые перестановки в отрасли, так как категорически не согласен с назначением в последние годы руководителей и их заместителей в ряде медучреждений региона. «Эксперимент» привел к тому, что многим толковым главврачам пришлось уволиться.

Теперь, как сообщает местное издание газеты «Регнум», в области начато создание «Единой службы скорой медицинской помощи», что позволит только в Кирове сэкономить ежегодно не менее 22 млн рублей средств ОМС, улучшить качество оказания медпомощи и сократить время приезда бригад. Кстати, первый этап создания службы завершился 1 января 2017 года.

На втором этапе, который завершится к 1 сентября, в «Единую службу скорой помощи» будут поэтапно включаться сначала межрайонные центры, затем центральные районные больницы. Сейчас имущество от отделений скорой медпомощи центральных районных больниц передается «Станции скорой медицинской помощи города Кирова». Медпомощь будет оказываться жителям областного центра и районов Кировской области.

Остановиться, оглянуться…

У Коми, конечно, своя специфика, и соседи для нас — не указ. Только стоит ли набивать собственные шишки, чтобы потом их залечивать и закрывать образовавшиеся прорехи? Коллектив СССМП готов помогать руководству станции в решении возникших проблем. Чтобы не оказаться у разбитого корыта.

Анатолий ПОЛЬКИН.