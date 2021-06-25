Документы на претендентов общественные объединения должны в срок до 6 июля отправить в Общественную палату РК.

Там отберут трех кандидатов и отправят их резюме на рассмотрение в Госсовет Коми. Президиум Госсовета, в свою очередь, должен будет определиться с кандидатурой одного человека и согласовать ее с Уполномоченным по правам человека РФ. После положительного заключения российского омбудсмена вопрос будет вынесен на заседание сессии парламента Коми 23 сентября.

Напомним, что Уполномоченный по правам человека в Коми избирается сроком на пять лет. Занимающая эту должность Надежда Быковская претендовать на нее не сможет, поскольку закон не позволяет избираться на этот пост более двух сроков подряд. До нее на защите прав жителей Коми стояли Ольга Савастьянова, Людмила Завьялова, Леонид Вокуев.