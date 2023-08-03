«Наш паровоз, вперед лети!»

Пригородный поезд на паровозной тяге по маршруту Сыктывкар – Микунь начал курсировать со 2 августа.

Как мы уже сообщали, пригородный поезд будет совершать рейсы через день до 30 августа. Из Сыктывкара он отправляется в 9.40, в обратном направлении – в 17.05. По пути в Микунь поезд делает остановки в Эжве, Усть-Выми, на 26-м км. В обратном направлении останавливается на 26-м км, в Усть-Выми, Эжве и Човью.

Больше трех не назначат

Начиная с 2016 года, работающим пенсионерам перестали индексировать пенсии. Вместо индексации раз в год, 1 августа, делается перерасчет пенсий.

Трудящимся пенсионерам начисляются так называемые пенсионные коэффициенты (баллы) в зависимости от зарплаты работающего. Стоимость одного коэффициента – 123,7 руб. Максимально могут добавить три коэффициента (то есть 372,3 рубля). Как сообщает СФР по РК, с 1 августа в Коми перерасчет сделан 80 тысячам работающих пенсионеров.

Упали – и не отжались

Финансовые результаты предприятий республики снизились в 20 раз. С начала текущего года в Коми сократилась доля успешных компаний, резко упала их совокупная прибыль.

По данным Комистата, в январе-марте 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий региона составил 3,6 млрд рублей. В первом квартале прошлого года этот результат был в 21 раз выше – 77,8 млрд рублей. Причем отрицательный финансовый результат (минус 9,5 млрд рублей) впервые был зафиксирован у предприятий по добыче полезных ископаемых.

Лекарства – на особом контроле

Прокурорам в Коми поручили взять на конт-роль лекарственное обеспечение льготников.

Ненадлежащее лекарственное обеспечение остается острой проблемой в Коми. Об этом в своем докладе по итогам работы прокуратуры Коми за первое полугодие 2023 года сообщил замруководителя ведомства Михаил Нестеров.

Прокурор напомнил, что с 1 января 2024 года прекращается упрощенный порядок закупки лекарственных препаратов, возвращается процедура торгов в порядке ФЗ № 44 региональным Министерством здравоохранения.

Патрульные на двух колесах

На улицы столицы Коми выехала мотополиция. Полицейские будут искать нарушителей ПДД среди водителей мопедов, мотоциклов и квадроциклов.

Сотрудники специализированного взвода ДПС МВД по Коми усилят работу по профилактике правонарушений среди водителей мотоциклов, используя новую двухколесную технику. Проверке будет подвергаться практически каждый водитель мототранспорта.

Сотня претендентов

9 августа заканчивается регистрация кандидатов в муниципальные депутаты.

Напомним, что 10 сентября в Единый день голосования, в Коми пройдут выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в семи муниципалитетах. На 42 вакансии в депутатских Советах претендуют 103 кандидата от разных партий, в том числе и самовыдвиженцы.

Мост прохудился, его починят

В поселке Керки Сосногорского района будет отремонтирован подвесной пешеходный мост через речку Айюва.

Средства на ремонт в размере 13,4 млн рублей выделены из резервного фонда республиканского правительства.

Дорогу придется подлатать

Администрацию Прилузья обязали отремонтировать дорогу в селе Летка.

Прокуратура Прилузского района провела проверку по обращению гражданина, сообщившего о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту», находящейся вблизи с. Летка. Выяснилось, что этот участок имеет многочисленные выбоины на асфальтобетонном покрытии. На дороге отсутствуют разметка и ряд дорожных знаков.

Прокуратура обратилась в суд с административным иском о возложении на администрацию МР «Прилузский» обязанности привести указанную дорогу в нормативное состояние.

Старики-разбойники

В Сосногорске расследуют убийство в доме престарелых. В качестве подозреваемого задержан 71-летний постоялец социального учреждения.

Следственный отдел по Сосногорску СУ СК России по Коми возбудил дело об умышленном причинении смерти другому человеку.

По данным следствия, нетрезвый 71-летний постоялец интерната для престарелых ранил ножом 64-летнего соседа по комнате в лицо, шею и в грудь. От массивной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, в отношении него следователь направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пенсионеру вынесли приговор

В Ярославской области пенсионер ФСИН осужден за фиктивное проживание в Воркуте.

Суд признал Сергея Сафина виновным по ч. 4 ст. 159.2 УК (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). С учетом личности подсудимого ему назначено наказание в виде условного лишения свободы на четыре года.

Безработных стало меньше

По данным Комистата, в республике на конец июня насчитывалось 4,6 тыс. официально зарегистрированных безработных.

Таким образом, уровень официальной безработицы достиг показателя 1,1%, что является своего рода рекордом за последние 10 лет.

Экс-главный следователь Канев останется под стражей

Верховный суд Коми рассмотрел апелляционную жалобу бывшего заместителя руководителя Ижемского межрайонного следственного отдела СКР по Коми в Усть-Цилемском районе Николая Канева. Он пытался добиться смягчения меры пресечения.

В суд представлены два десятка характеристик от представителей органов местного самоуправления, учреждений и жителей Усть-Цилемского района с положительными отзывами о Николае Каневе. Суд отказал в смягчении меры пресечения, мотивировав свое решение обширными связями обвиняемого в правоохранительных органах и широкими финансовыми возможностями.

Напомним, следствие вменяет Николаю Каневу сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой по пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сыктывкарский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 сентября 2023 года.

Исполняющей обязанности зам. руководителя Ижемского межрайонного следственного отдела СКР по Коми в Усть-Цилемском районе назначена Людмила Красильникова.