«Трибуна» сверила даты рождения известных в республике людей с гороскопом. Год Тигра, как утверждают астрологи, приходится на 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 годы.

Рожденные в год Тигра – смелые, непредсказуемые, уверенные в себе люди. Они обаятельны и умеют расположить к себе, но иногда могут быть импульсивными и раздражительными. Тигры упрямы, решительны и своевольны. Они влиятельны, любят соревноваться и всегда держат свое слово. Среди родившихся в год Тигра немало лидеров. Эти люди, как уверяют астрологи, не склонны к долгим приготовлениям, но легко справляются со всем, что встретится на пути.

К сожалению или к счастью (кто знает?), ни в правительстве, ни в Госсовете Коми тигров сегодня нет. Полистав различные справочники, «Трибуна» разыскала, тем не менее, дюжину ярких представителей «полосатых». В 1950 году родился экс-глава Троицко-Печорска, бывший замминистра промышленности Коми Владимир Милицин. Это настоящий тигр по натуре, недаром он и жизненный девиз выбрал такой: «Кто избегает игры – тот ее проигрывает».

Еще две «тигрицы» родились в том же году – Ирина Май, гендиректор АО «Пивной завод «Сыктывкарский», и Галина Киселева, экс-председатель Общественной палаты Коми.

В 2022 году свой 60-летний юбилей будут отмечать родившиеся в 1962 году председатель Совета городского округа «Усинск» Михаил Серов и председатель Коми региональной профсоюзной организации работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Иван Урсу. А также блистательная оперная прима Ольга Сосновская и прокурор Республики Коми Николай Егоров.

Следующая группа «тигров» – Алексей Пархомович, начальник ГУ МЧС по Коми, Евгений Григорай, генеральный директор ОАО «Пригородный», Ирина Александрова, председатель Совета МР «Сысольский», и Татьяна Галингер, главный редактор ИА «Комиинформ». Все они родились в 1974-м.

Самая молодая из известных «тигриц» – Раиса Мусина, форвард сыктывкарской баскетбольной команды «Ника». С этого года Раиса стала капитаном «Ники» и вывела ее на второе место в Кубке России-2021/22. Специалисты уверены, что у молодой спортсменки, родившейся в 1998 году, впереди большое будущее. Может, даже олимпийская медаль!

Совсем не романтики

Астрологи отмечают, что у Тигра крепкое здоровье. Он ведет активный образ жизни и увлекается различными видами спорта. Легкие заболевания, такие как простуда, кашель или повышенная температура, встречаются у Тигров редко. Однако им следует избегать чрезмерных физических нагрузок, потому что некоторые опасные виды деятельности могут нанести вред здоровью. Для поддержания хорошей физической формы рекомендуется кардионагрузка: бег, спортивная ходьба, плавание, езда на велосипеде.

Тигры уверены в себе, но скрытны и не спешат открываться перед другими. У них много знакомых, но мало по-настоящему близких друзей. При общении с Тигром необходимы понимание, терпение и тактичность. Сами они редко проявляют на людях нежные чувства к партнеру и, вообще, совсем не романтики.

Чего ждать от «хищника»?

Глава Коми Владимир Уйба родился в год Собаки (1958). Год Тигра будет для него «очень прибыльным», обещают астрологи. Самое время заняться «продвижением своих проектов, бизнеса или повышением по работе».

Гороскоп показывает, что Собак ожидает год активности и одновременно стабильности. «Возможно путешествие в место, где вы еще не были». Если у вас есть дети, гороскоп советует прислушаться к их советам. Поскольку Голубой Водяной Тигр принесет много изменений в жизнь Собак, представителям этого знака предлагают «обнулиться и легче относиться к серьезным вещам». Тогда их непременно ждет успех.

Президент РФ Владимир Путин отметит в будущем году свое 70-летие. По году рождения он – Дракон (1952). Астрологи считают, что для представителей этого знака 2022-й станет «годом трансформации». Он принесет им «сюрпризы и сулит кардинальные изменения в жизни». Как подсказывает гороскоп, полезно будет «провести медицинское обследование, пройти оздоровительные курсы, посетить стоматолога и косметолога».

Павел Глоба уже выложил свой прогноз на

2022-й. Один из самых востребованных астрологов страны считает, что «кризис в экономике может усугубиться». На фоне продолжающегося роста цен многим придется столкнуться с нехваткой средств. Предпосылки для изменения ситуации к лучшему возникнут лишь к осени. «Перестройка и выздоровление мировой экономики станут возможными лишь в том случае, если главы правительств учтут ошибки прошлого», уверен астролог.

В политике, по мнению Глобы, возможен переход назревающих кризисов в острую фазу. При этом во многих странах вероятен приход на политическую арену новых игроков со свежими идеями. Глобальные конфликты, в том числе военные, мало вероятны, однако напряженная обстановка сохранится во многих регионах мира.

Продолжится глобальное потепление, поэтому ожидаются новые природные катастрофы, считает Глоба. И об окончании пандемии коронавирусной инфекции говорить пока преждевременно. Более того, Глоба уверен, что 2020 и 2021 годы можно рассматривать как своеобразную «тренировку». Настоящая пандемия начнется именно в 2022-м.

При этом, как полагает Павел Глоба, человечество постепенно придет к осознанию необходимости саморазвития и сможет существенно улучшить профессиональные навыки.

Есть хорошее пророчество и от Ванги: в 2022 году ученые изобретут наконец лекарство от рака. Согласно видению болгарки, это будет новый способ лечения недуга.

Подготовила Лиля ВОВК.

КСТАТИ

От Бетховена до Надежды Бабкиной

Знаменитые «тигры»: Галина Вишневская, Рудольф Нуриев, Борис Пастернак, Юрий Левитан, Виктор Цой, Дмитрий Хворостовский, Евгений Леонов, Лия Ахеджакова, Надежда Бабкина, Вахтанг Кикабидзе, Агата Кристи, Людвиг ван Бетховен, королева Елизавета II, Шарль де Голль, Мэрилин Монро, Леонардо ди Каприо, Фидель Кастро, Луи де Фюнес, Туве Янссон.