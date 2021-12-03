«Трибуна» продолжает знакомить читателей с интересными мифами коми народа, которые публикуются в группе «Врата Биармии» в соцсети «ВКонтакте». Тексты базируются на научных публикациях, но авторы странички, не меняя суть истории, предпочитают излагать ее в собственной интерпретации.

Фрейд отдыхает…

Казалось бы, что может быть прозаичнее гороха? В нем нет ничего волшебного. Чаще всего мы покупаем консервированный горошек в банках и знаем его как обязательный компонент рецепта салата оливье. Но горох не так прост.

Согласно древним преданиям одним из сыновей Ена (верховное божество, представитель светлой половины жизни – Ред.) был медведь, Ош. Он жил вместе со своим отцом на небе, в Верхнем мире. Но однажды Ош посмотрел на Землю и увидел там женщину, уронившую половинку горошины. Медведь быстро спустился с неба и съел ее (половинку горошины, естественно, а не женщину). Этот поступок рассердил отца. Ен оставил своего сына Оша на Земле, чтобы он вечно бродил по тайге. Но откуда же такая суровость?

Для нас стручок гороха – это просто стручок. Даже Зигмунд Фрейд постеснялся бы сравнивать эту штучку, тем более сморщенную, с детородным органом. А вот древние коми всерьез считали стручок фаллическим символом. И рассуждали примерно так: в стручке много семян, и горох быстро растет. Значит, горох олицетворяет плодородие. И является магическим средством для зачатия.

У коми есть сказка о том, как старик со старухой съедают суп из найденной чудесной горошины, после чего у них рождается сын. Есть и другая сказка о женщине, съевшей три горошины и родившей трех богатырей. А есть и общий для многих народов Европы сюжет, согласно которому сироты – мальчик и девочка – находят горошину, она прорастает, и по ее стеблю дети забираются на небо (у других народов вместо гороха могут быть волшебные бобы). В небесной избушке дети находят волшебные жернова, которые навсегда обеспечивают владельца пищей.

Как видим, горох из-за своего длинного вьющегося стебля связан с путешествием на небо и с похищением вещи, которая принадлежит богам. Поэтому Ен так сурово наказал своего сына Оша.

Ехал мужик на телеге

Раньше в коми селах и деревнях строго воспрещалось выливать нечистоты на дорогу. Даже сейчас порицают тех, кто так делает. Чтобы избавиться от нечистот, копали за домом яму, куда и сливали все это.

Объясняется запрет с помощью такой притчи. Ехал однажды мужик на телеге. Обгоняет он женщину, предлагает ее подвезти. Смотрит на попутчицу и удивляется – вроде и на лицо красивая, а вся одежда у нее грязная. Увидела она взгляд мужичка и говорит ему: «Это все то, что вы на дорогу льете, вся грязь да помои на мне». Догадался тогда мужик, что перед ним – сама Богородица. Сошла попутчица и пошла своим путем дальше, обернулся на нее мужичок, а она и исчезла уже. Поехал мужик домой рассказал о случившемся. С того времени решили люди не лить грязную воду на дорогу – Божья Матерь по ней ходит, землю обходит.

В этой истории образ Богоматери, вероятно, заместил некое языческое божество. Возможно, богиню плодородия П\л\зничу, имевшую признаки богини-матери.

«Я тебе рога обломаю!»

После свадьбы на первых совместных хозяйственных работах молодой муж подвергал жену порке вицей. Это часто делалось символически и должно было лишить молодую жену ее «девичьей воли». Церемония называлась Ныв сюрчег\м – «обламывание девичьего рога». Но при чем тут рог?

Напомним, рогатой была П\л\знича – дух ржаного поля, богиня плодородия. Но можно также обратиться к женским головным уборам коми. Замужние женщины, как правило, носили высокий головной убор, который часто украшался растительным орнаментом. В некоторых случаях это были ветви дерева, напоминавшие оленьи рога. Некоторые головные уборы напоминали славянские рогатые кики, которые также надевали только после свадьбы.

Возможно, Ныв сюрчег\м – это воспоминание о древних обрядах инициации, перехода из одного состояния в другое, когда молодая женщина должна была символически сбросить старые рога и отрастить другие.

Рога тут, наверное, упоминаются неспроста. Многочисленные рогатые богини, которым пытались уподобиться дамы, были и у древних египтян, и у древних кельтов. Ну и у древних коми – чего ж им не быть?

Собачий пай

Есть много историй о разделении Неба и Земли. Сделал это, разумеется, Ен, а вот причины указываются разные. В одном из вариантов он защищал Верхний мир от проникновения своего брата Ом\ля, в другом – оскорбился поступком женщины, имеющей слабые представления о гигиене. В последнем важную роль в спасении людей играет собака. Эту историю рассказала одному из читателей группы «Врата Биармии» его бабушка.

«Сейчас иногда встречается пшеница, рожь и ячмень с двумя колосками на одном стебле. Это остатки прежнего хлеба. Раньше весь хлеб был в два-три колоса, и колос был от самой земли. Народ жил в изобилии. Но однажды случилось вот что: у одной женщины ребенок обделался, и, не найдя ничего под рукою, она подтерла ребенка куском хлеба, да еще и прилепила этот кусок к небу – оно тогда низкое было. Разгневался великий Ен. Стал он обрывать колосья, лущить их от земли до самого конца колоса.

Испугался народ, не смеет подойти к Ену. Тогда выбежала вперед собака с высунутым языком и взмолилась: «Да, люди виноваты. Но как быть мне?! Ведь я живу за счет них, они меня кормят. Без них и я умру от голода, а я-то в случившемся не виновата. Это несправедливо!»

Задумался справедливый Ен и сказал людям: «Вы виноваты и заслуживаете наказания. Но благодаря собаке я прощаю вам этот поступок.Отныне на хлебе будет лишь один колос, и длиной он будет с собачий язык. Знайте и помните, что отныне вы едите собачий пай».

Еще больше интересных историй вы найдете здесь: https://vk.com/gatesofbjarma.