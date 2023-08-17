Не показывай, что у тебя в штанах (Криминал от 18 августа)

В Воркуте мужчину наказали за публичную демонстрацию пистолета.

Дело было «по пьяной лавочке» в одном из гаражей. В компании молодых людей вспыхнул конфликт, во время которого парень в качестве весомого «аргумента» вытащил из кармана штанов травматический пистолет «ИЖ» 9 калибра. Был вызван наряд полиции, составлен протокол. Затем мировой судья наказал виновного: 2 тысячи рублей штрафа с конфискацией оружия и патронов.

Казино за колючей проволокой

Осужденный заработал 300 тысяч рублей, не выходя из колонии.

Мужчина, отбывавший наказание в колонии особого режима под Ухтой, изготовил игральные карты, покерные фишки и организовал азартные игры. После таких турниров денежные средства перечислялись на его банковский счет. Уголовное дело направлено мировому судье Водненского судебного участка Ухты.

«Угнал» игрушечную машину

Мужчина из Корткеросского района, ожидавший свой рейс на сыктывкарском автовокзале, лишился телефона и пакета с детской машинкой, которую он купил сыну в подарок.

Это произошло после его случайного знакомства с пожилым мужчиной, рассказавшим потерпевшему о недавнем освобождении из тюрьмы и своей нелегкой судьбе. Под «это дело» они выпили, потом сельчанин задремал, а когда проснулся, обнаружил, что игрушка и телефон пропали. Личность похитителя уже установлена, он задержан.

Барышня и вахтовик

23-летняя девушка обокрала рабочего, возвращавшегося домой с северной вахты.

Молодые люди познакомились в сыктывкарском баре и продолжили общение на съемной квартире. А утром вахтовик обнаружил, что у него пропали мобильник и банковская карта. Девицу вскоре задержали, но к тому времени она успела продать телефон и потратить деньги, в том числе и с чужой карты.

Хотел обновить гардероб

Сыктывкарец пытался похитить толстовку, четыре футболки и шорты.

В одном из торговых центров Сыктывкара сработала тревожная кнопка. Сотрудник охраны предъявил прибывшим росгвардейцам задержанного похитителя. Сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей. 47-летний мужчина был доставлен в дежурную часть полиции.

За волосы – на колени

Виновница потасовки в одном из сыктывкарских офисов оштрафована на 10 тысяч рублей.

Две бизнес-леди повздорили во время рабочего дня. Одна из них схватила другую за волосы и уронила на колени. У пострадавшей появились кровоподтеки, она обратилась в полицию. Просмотр видеозаписи с камер наблюдения позволил сделать вывод об административном правонарушении.

Сбежал из колонии на такси

29-летний мужчина, отбывавший срок за грабеж, минувшей весной был переведен в колонию-поселение. На свидание к нему приехала женщина, которой он соврал, что его якобы уже освободили.

Возлюбленная, конечно, обрадовалась, вызвала такси, и они уехали из колонии. Но уже на следующее утро беглеца задержали. Суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в ИК строгого режима.