Не пора ли почистить «фильтр»? Михайлов пытается обострить конкуренцию

На планируемых в сентябре этого года выборах главы Коми могут появиться самовыдвиженцы. Но при условии, если депутаты Госсовета Коми поддержат соответствующий законопроект своего коллеги Олега Михайлова.



На сегодняшний день в действующем законодательстве есть масса запретов, которые не позволяют самовыдвиженцам участвовать в выборах глав регионов, а представителям оппозиционных партий практически невозможно пройти так называемый «муниципальный фильтр», введенный в 2012 году. Кстати, в Коми он максимальный: чтобы стать кандидатом на пост главы надо заручиться поддержкой не менее 10 процентов депутатов всех уровней. Учитывая, что практически повсеместно в Советах «контрольный пакет» голосов держат представители власти, именно они определяют состав участников выборной гонки.

Чтобы изменить ситуацию (по сути ее демократизировать) Олег Михайлов (фракция КПРФ) предлагает Госсовету снизить планку «муниципального фильтра» с 10 до 5 процентов, что не противоречит действующему законодательству, а также допустить к выборам самовыдвиженцев.

По словам Олега Михайлова, ограничение бюрократическими методами политической конкуренции в итоге привело к снижению активности избирателей, которые попросту не видят в бюллетенях для голосования достойных, на их взгляд, кандидатов.

Сергей МОРОХИН.