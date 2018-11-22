Нефтяники настаивают на закрытии автозаправки

Воргашор, где находится АЗС № 360, — самый большой воркутинский поселок. В нем проживает более 7000 человек. Из-за сильных метелей кольцевую дорогу, ведущую к поселку, обычно перекрывают по три-четыре раза за зиму. Поэтому новость о том, что нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» планирует закрыть здесь единственную заправку, обеспокоила всех жителей Воркуты.

Депутат Госсовета РК по округу № 5 Сергей Гагаузов обратился к руководству Северного регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» с официальным письмом, в котором выразил категоричное несогласие с планами компании.

Нефтяники объясняют свое решение о закрытии АЗС «низким уровнем реализации нефтепродуктов в регионе и сложной логистикой доставки». «Операционный убыток из года в год неуклонно растет, поэтому решение о консервации является оптимальным», — говорится в официальном ответе.

Комментируя ситуацию корреспонденту «Трибуны», Сергей Гагаузов отметил, что не намерен соглашаться с таким отношением к воркутинцам. «Предприятие должно работать не только для прибыли, но и для людей», — считает он. В ближайшие выходные в Воркуту на празднование Дня города приедут члены правительства, председатель Госсовета. «Пользуясь случаем, мы планируем обсудить эту тему с высокими гостями и защитить интересы поселка».