В этом году историки отметили 260 лет со дня подписания манифеста Екатерины Второй, благодаря которому в Россию приехало много немецких подданных. Здесь они обрели свою вторую родину, стали называться российскими немцами и сегодня, по сути, являются одним из коренных народов России.

Военные, ученые, инженеры, рабочие – немцы привнесли свежую струю в Российскую империю, укрепили ее экономическую мощь, интеллектуальный потенциал. Но в ХХ веке, уже при советской власти, на них обрушились две волны репрессий. Во время первой (20-30-е годы) разом опустели все немецкие слободки Поволжья и Украины, и подводы с нехитрым крестьянским скарбом «раскулаченных» потянулись в Карелию и Сибирь. Затем последовала вторая (1940-1950 гг.), когда практически весь народ подвергся репрессиям по национальному признаку. Десятки тысяч репрессированных немцев были сосланы на Север, в том числе и в Коми АССР.

Черная полоса

К 1940 году число ссыльных немцев в Коми достигло почти 96 тысяч, а наибольшее число депортированных, по данным историка Михаила Рогачева, приходится на 1950 год – 242,8 тысячи человек. Практически все они были записаны в так называемую «Трудовую армию» и принудительно, как заключенные, работали на лесозаготовках, шахтах и строительстве железной дороги. Сохранилось немало фактов, подтверждающих тяжелейшие условия их жизни. Например, в марте-октябре 1944 года из 380 трудармейцев, направленных на лесобиржу треста «Киртранслес» в Жешарте, умерли 56 человек и около 100 «ввиду резкого истощения (дистрофии) превратились в инвалидов, которых лесобаза актировала», то есть обрекла на голодную смерть. В Воркуте к началу 1944-го находилось около 7 тысяч немцев-трудармейцев, или почти пятая часть от общего числа работающих на комбинате «Воркутауголь».

В 1945 году в Коми АССР вновь стали прибывать эшелоны с российскими немцами. Это было уже третье пополнение немецкой диаспоры. Его составили немцы, выселенные из Прибалтики, Украины, Белоруссии, Молдавии, территорий, находившихся под оккупацией. Значительная часть из них в годы войны была вывезена на работу в Германию, Австрию, Польшу. После окончания войны они были репатриированы, но не в родные места, а сразу в спецпоселения. В соответствии с Указом Верховного Совета от 1948 года немцы были оставлены на спецпоселении «навечно».

Лишь в 1991 году российские немцы были официально признаны репрессированным народом и реабилитированы.

Подробнее узнать об этих горьких страницах истории, познакомиться с воспоминаниями трудармейцев и их ныне живущих родственников можно в первом выпуске альманаха «Немцы России», презентация которого с аншлагом прошла 29 сентября в Национальной библиотеке Коми.

Как? Зачем? За чей счет?

На эти три вопроса от имени редакционной коллегии альманаха ответил на презентации писатель Андрей Макаров, внук репрессированного Рудольфа Ортлиба, судьба которого легла в основу его романа «Дорога к Белому берегу». Цель создания альманаха, таким образом, понятна: сохранить память о времени и судьбах нескольких поколений. Здесь собраны этнографические очерки, стихи, проза и даже кулинарные рецепты. А главное, представлена целая галерея заслуженных работников экономики, культуры, науки, образования, врачей, шахтеров, машинистов, агрономов, актеров, учителей,биографии которых неразрывно связаны с Коми краем.

Главным вдохновителем проекта стал Олег Штралер, директор Немецкого культурно-делового центра Республики Коми и представитель других ведущих организаций российско-немецкого сотрудничества. Альманах вышел при поддержке Федеральной НКА российских немцев в партнерстве с Коми республиканской типографией. Средства на издание альманаха собирали «всем миром на краудфандинговой платформе», а первая презентация прошла 6 июня этого года в Москве в рамках книжного фестиваля «Красная площадь».

«Пазлы сложились»

Встреча в библиотеке прошла под девизом «Многообразие культур как необходимое условие гармоничного развития общества и государства». Председатель Немецкой национально-культурной автономии Республики Коми Елена Копп напомнила, что издание было приурочено к 25-летию автономии, и поблагодарила тех, кто участвовал в сборе средств.

«Идея обсуждалась уже давно, но как только вставал вопрос, где найти средства, издатели заходили в тупик. Пазлы сложились, когда автономия познакомилась с Андреем Макаровым», – призналась она. Слова благодарности Елены Копп были адресованы также потомкам знаменитых немцев, которых знают сегодня не только в Сыктывкаре, но и на международном уровне.

По словам Елены Копп, лично для нее причиной создания альманаха стало желание отразить многообразную работу автономии, а также напомнить историю российских немцев.

«Даже мои друзья и знакомые нередко говорят, что немцы Коми – это потомки военнопленных, забывая, что немцы живут в России уже 260 лет», – с грустью рассказала лидер немецкой НКА. «Мы – твой народ, Россия! И народы, живущие в Коми – это как ожерелье самоцветов, где каждый – отдельный бриллиант и каждая грань – это его культура, язык, традиции. Территория Коми – это территория дружбы и согласия», – заключила Елена Оттовна.

«Рано или поздно мы все поймем, что живем в большом многонациональном, многокультурном мире, каждый элемент которого является частью единого целого. Мы должны ценить каждую национальность, каждую культуру, каждое проявление необычного и индивидуального в этой стране», – поддержал ее Андрей Макаров.

Культурный код

Среди гостей на презентации были дети, внуки и правнуки героев альманаха. Доктор экономических наук, вице-спикер Госсовета Валентина Жиделева рассказала о своей бабушке Герте Барке, которую с четырьмя детьми выслали в Троицко-Печорский район. «Когда старшая дочь Эльза в 16 лет умерла от непосильного труда на лесосплаве, а Герту придавило упавшим деревом, моя мама, в то время 14-летняя девчонка, полностью взяла на себя ответственность за младших сестер Ольгу и Маргариту».

В альманахе есть интервью с Валентиной Жиделевой, в котором она, вспоминая о своей маме – Анне Эрнстовне Барке – размышляет о качествах, присущих немцам. «Мама была очень правильная, трудолюбивая, сверхответственная и готовая помочь всем… Прилежность, добросовестность, ответственное отношение к тому, что тебе поручено. На этом основаны их достижения. Российским немцам своими успехами обязаны многие отрасли, особенно лесная и горнорудная… Умение хорошо работать – это не генетика, а прежде всего культура. Она привита не какой-то там хромосомой, а традицией, переданной из поколения в поколение. У немцев это заложено в культурном коде – стыдно плохо работать».

– Когда-то у нас были замечательные соседские связи, и я верю, что все это вернется. Мы обогащаемся, живя рядом друг с другом. И это великое счастье, когда мы можем познать что-то новое просто от своего замечательного соседа, – отметила депутат.

Кстати

А знаете ли вы?

В том, что в коми алфавите есть буква «О-умляут»», есть заслуга немецкого ученого.

Наиболее частотный и характерный звук коми языка, гласный «О-умляут»», передавался ранее разными латинскими буквами. В середине XVIII века непростую задачу – максимально точного обозначения своеобразной коми фонемы – успешно решил Герхард Миллер. Именно с его легкой руки обозначение специфического звука «О-умляут»» в финно-угорских языках стало устойчивой традицией. Памятник 18-й букве коми алфавита, напомним, стоит в Сыктывкаре на ул. Бабушкина. На нем есть соответствующая табличка о вкладе российского немца Г.Миллера. (Подробнее об этом можно почитать в статье Евгения Цыпанова в альманахе «Немцы России»).

Лиля ВОВК.

Постскриптум

В галерее заслуженных немцев Республики Коми, которая есть в альманахе, более 120 имен. Среди них шахтеры Виктор Экгардт, Александр Альт, Владимир Бауэр, Альберт Вайнберг, Рудольф и Юрий Лобесы, художник Яков Вундер, журналисты Рейнгольд Бихерт и Виктор Макаров, ученый-экономист Виктор Фаузер, руководители крупных предприятий и организаций Владимир Клаузер, Павел Пацаган, министр культуры Артур Рудольф, артист Александр Трибельгорн, дояр Томас Круг и многие другие известные в республике люди.