Мы живем в центре села Ыб, в местечке Погост, платим коммунальные услуги через банк в расчетный центр, который находится в селе Выльгорт. А обслуживает наши дома в Погосте управляющая компания «Монтаж-Групп», базирующаяся в Зеленце. Точнее, должна обслуживать, только достучаться (точней – дозвониться) до нее невозможно: там никто не отвечает.



Знаем, что возглавляет эту фирму некто Д. Хоробрых, но дозвониться до этого загадочного человека, чтобы высказать ему накипевшее, не удается. Поэтому связь у нас виртуальная, но плату за услуги с нас требуют регулярно, квитанции приходят строго по определенным дням.

В принципе, с проблемами мы справляемся сами, но иногда нужен сантехник или электрик, поэтому пытаемся достучаться хоть до кого-то из начальства. У нас вроде как есть дворник, который должен убирать территорию, зимой чистить снег. Только мы его не видели уже года два. Был когда-то, но теперь нет. Жаловались мы в районную жилинспекцию, приезжал разбираться то ли начальник, то ли его зам по фамилии Кузнецов. Написал, что все у нас в порядке, двор от снега очищен. Пытались мы ему доказать, что мы сами убираем снег, но посланник из райцентра ответил, что он отталкивается от факта: двор очищен, жалоба необоснованна.

Подавали мы заявку на смену крана в подвале летом прошлого года. Уже новое лето наступает, а кран до сих пор течет. Жаловались мы на управляющую компанию уже и главе района Любови Дорониной – приезжала она в Ыб как-то по весне, да только ничего не изменилось. Писали жалобы во все инстанции – вплоть до Путина, только все они «спускаются» в район, да там и остаются. А заместитель главы Андрей Коншин вообще от нас отмахивается как от назойливых мух. У него ответ один: управляющая контора нам не подчиняется, жалуйтесь в прокуратуру. Мы бы и пожаловались, только до нее еще добраться нужно, а это – поездка в райцентр, да, наверное, и не одна: сразу-то ведь к людям в погонах не попадешь…

Мы просто не знаем, куда обращаться еще, чтобы управляющая компания хоть что-то стала делать, а не только деньги собирать. Может, в райцентре прочитают о наших проблемах и заставят господина Хоробрых начать обслуживать наши дома в Погосте?

Наталья РОЧЕВА,

Вера ЛАПИНА, жильцы дома № 4 местечка Погост.