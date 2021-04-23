Семья Макаровых заключила договор с ООО «МЭР» на долевое строительство квартиры в малоквартирном доме, оплатив три миллиона рублей. В договоре на долевое строительство все было оговорено юридически грамотно, указывались и кадастровый номер участка, выделенного ООО «МЭР» под строительство, и разрешение на строительство, выданное фирмой «МЭР». То есть не было никаких сомнений в честности этой сделки.



Дом был построен довольно быстро, и семья Макаровых въехала в новую квартиру. И вдруг они получают исковое заявление от директора и учредителя ООО «МЭР» господина Канева, который их извещает, что построенный дом принадлежит ему на праве собственности, у Макаровых с ним нет никаких договорных отношений и предлагает им освободить квартиру. Затем Макаровы получают иск на выселение.

Выясняется, что после заключения с Макаровыми договора на долевое строительство и получения трех миллионов учредитель и директор ООО «МЭР» г-н Канев аннулирует аренду земли и разрешение на строительство, выданное администрацией Сыктывкара на ООО «МЭР», и заключает договор аренды земельного участка с городской администрацией Сыктывкара на себя. И получает на себя, как на физическое лицо, разрешение на строительство.

Начиная с 2018 года, после обращения в полицию с заявлением на гражданина Канева полиция упорно не видит состава преступления и называет все произошедшее гражданско-правовыми отношениями, которые должны разрешаться в суде в порядке гражданского судопроизводства. То есть надо подавать в суд на ООО «МЭР» и взыскивать с него уплаченные три миллиона рублей при условии, что на счету фирмы таких средств не имелось.

Прокуратура города Сыктывкара не согласилась, что все произошедшее с семьей Каневых и другими дольщиками есть невинные гражданско-правовые отношения и отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Но следователь снова вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И так за три года уже девять раз сыктывкарские следователи отказывали в возбуждении уголовного дела, а прокуратура доблестно отменяла их постановления.

В последнее время следователи даже не сообщают Макаровым об очередном постановлении об отказе, и они вынуждены сами узнавать, что такой отказной есть. На это нарушение также указывала прокуратура, но следователи по-прежнему не извещают Макаровых…

Возникает вопрос: как долго может продолжаться этот «пинг-понг» между следствием и прокуратурой? Это может продолжаться, пока не истечет срок привлечения Канева к уголовной ответственности.

Следственное управление Следственного комитета не видит никаких нарушений со стороны следователей. Вот так, оказывается, можно забрать у людей три миллиона и оставить их без квартиры и денег, и все законно! А законно – значит, справедливо!

Александр ЩИГОЛЕВ.