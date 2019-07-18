Ни суд, ни госнадзор не способны обуздать частную фирму, с которой борются ветераны

В статье «Ветеранская крепость» («Трибуна» от 7 июня с.г.) мы рассказали о тяжбах жильцов ухтинского дома № 6а по ул. Первомайской с управляющей компанией ООО «Ремонт и Услуги». Как выяснилось, «управляшка» и сегодня продолжает игнорировать решение Верховного суда РК.

Для УК закон – не указ

Вкратце напомним, что в 2017 г. жильцы дома № 6а провели общее собрание, на котором определили размер платы за обслуживание жилья в размере 23 руб. 36 коп. за 1 кв.м. Однако управляющая фирма установила свой перечень работ и свои расценки – на 5,45 руб. выше. Большинство жильцов дома – ветераны труда, и они были вынуждены платить, чтобы не лишиться социальных льгот и субсидий.

Спор пришлось перенести в судебные инстанции, вплоть до высших. В итоге Верховный суд Коми в решении по этому делу указал, что, согласно закону, только общее собрание собственников помещений определяет перечень работ и услуг, условия и размер финансирования. Управляющая компания может лишь предлагать свои условия, но последнее слово все равно – за собственниками.

Увы, руководство ООО «Ремонт и услуги» решение Верховного суда проигнорировало, и уже в текущем году судебный пристав оштрафовал управляющую компанию на 50 тысяч рублей. Однако «управляшка» не образумилась и продолжила выполнять свой перечень работ.

Ветераны, проживающие в доме 6а, пытались найти защиту в Государственной жилищной инспекции по г. Ухте. Они обратились в ГЖИ с жалобой на неправомерные действия со стороны управляющей организации. Но начальник инспекции М. Потолицына никаких мер не приняла, а лишь дала пенсионерам «ценный совет» – судиться с УК.

Чем закончилась судебная тяжба, мы уже знаем. А именно – неисполнением судебного решения. Получается, что ни государственные надзорные органы, ни Верховный суд не способны найти управу на маленькую частную фирму?

«Необязательные» работы

Взаимоотношения собственников и «управляшки» характеризует следующий факт. В мае прошлого года собрание собственников МКД № 8 по проезду Строителей приняло решение по ремонту (до 1 августа с.г.) отмостки со стороны фасада, утвердив состав работ и их стоимость. ООО «Ремонт и Услуги» документ согласовало, и на днях «управляшка» приступила к бетонированию. Однако первая же проверка обнаружила, что ремонтники исключили из состава обязательных работ сразу пять пунктов, среди которых укладка армировочной сетки, устройство щебеночного основания и подстилочного песчаного слоя. Проще говоря, фирма облегчила себе задачу, а заодно сэкономила на затратах.

Председатель совета дома Н. Политова обратилась к руководству компании с претензией, потребовав выполнить ремонт отмостки в полном объеме. А жильцы дома с улицы Первомайской, 75 процентов из которых являются пенсионерами и ветеранами труда, причем один из них еще и участник Великой Отечественной войны, отправили в «Трибуну» открытое письмо руководителю Службы стройжилтехнадзора Республики Коми Р. Шашеву.

В этом обращении жильцы дома просят, чтобы надзорный орган обязал ООО «Ремонт и Услуги» исполнить договор управления в соответствии с перечнем работ и услуг, утвержденных общим собранием собственников помещений; произвести перерасчет незаконно взысканных платежей и возвратить денежные средства собственникам помещений. А кроме того — привлечь к ответственности должностных лиц ГЖИ по г. Ухте. В частности, за бездействие по принятию мер за нарушения лицензионных требований со стороны ООО «Ремонт и Услуги» по управлению «спорным» домом.

Владимир ИВАНОВ,

Тамара ПРОСУЖИХ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

члены Координационного совета управдомов Ухты.