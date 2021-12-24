Как мы уже сообщали, 15 декабря законопроект обсуждался на сессии Госсовета Коми и вызвал тогда бурные споры. Практически все депутаты согласились, что такой закон Сыктывкару нужен: столица республики должна соответствовать своему статусу. Дискуссия возникла по его финансовому обеспечению.

Особая роль

Мэр города Наталья Хозяинова, представляя законопроект, подчеркнула особенную роль Сыктывкара в развитии Коми и напомнила, что именно здесь находятся государственные органы по управлению регионом. «Столичный статус должен дать городу дополнительные возможности. Получив средства на развитие, Сыктывкар может стать хабом, через который приток приезжих будет устремляться и в другие районы республики».

Мэр напомнила, что закон, регулирующий статус столицы в законодательстве Республики Коми, уже был и действовал десять лет – с 1998 по 2008 годы. В феврале 2021 года глава региона Владимир Уйба поручил создать рабочую группу по подготовке нового регионального закона «о столице». В его разработке участвовали депутаты городского и Государственного советов, юристы, финансисты, общественники. В поддержку закона выступили члены МОД «Коми войтыр» и ученые Коми научного центра УрО РАН.

Здоровая конкуренция

«Нужно признать, Сыктывкар не является сегодня привлекательной столицей, но налоговое законодательство для всех одно, – высказал свое мнение депутат от Ухты Александр Гайворонский. – Я бы хотел, чтобы мэрия Сыктывкара, исполнительная и законодательная власти города плотно работали с бизнесом. Чтобы Сыктывкар был привлекательным для людей и нагрузка на бюджет не увеличивалась из-за того, что «люди сюда приезжают». «Есть ведь внутренняя конкуренция – все муниципалитеты республики хотят жить лучше».

Его коллега Игорь Завальнев также отметил, что не только Сыктывкар является донором. «В прошлом году Ухта перечислила в федеральный бюджет в два раза больше налогов – 39 млрд рублей, не требуя к себе особого отношения», – заявил он.

«Этот законопроект будет нам в помощь, мы все выступаем единой командой и заботимся о нашей столице. За пределами региона мы представляем не только город, а всю республику, – парировала Н. Хозяинова. – Это не соревнование между городами республики, это уже конкуренция между городами-столицами субъектов России… Мы должны принять этот законопроект, чтобы он был отправной точкой для реализации наших совместных планов», – подытожила мэр.

В спорах по поводу столичного статуса приняли участие более десятка депутатов от всех партийных фракций. Когда вопросы и претензии стали повторяться, было решено прекратить прения и голосовать. В итоге законопроект был принят в первом чтении и отправлен на доработку в комитет по законодательству и местному самоуправлению.

Продолжение следует

«Работа над законопроектом продолжается. Нам важно укрепить его с точки зрения практической реализации», – подчеркнул спикер Госсовета Коми Сергей Усачев. Он поручил профильному комитету подключить к работе экспертов региональной Общественной палаты и Общественного совета при Госсовете Коми, а также специалистов Российской академии народного хозяйства. Ожидается, что широкие общественные слушания пройдут в парламенте Коми непосредственно перед следующей сессией, на которой депутатам предстоит решить судьбу законопроекта. В том, что он будет принят, почти ни у кого сомнений нет. А вот комплексную программу мероприятий, в которой будут расписаны источники финансирования, в Госсовете планируют рассмотреть уже после того, как закон будет принят в целом.

Сергей Усачев призвал также коллег-депутатов к обсуждению и проработке программ развития всех муниципалитетов. Как минимум, раз в квартал запланированы выездные мероприятия в города и районы республики, чтобы рассматривать актуальную повестку на местах.