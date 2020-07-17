В начале июля альпинисты Коми в очередной раз отправились в поход на Полярный Урал.

Все было почти как обычно – знакомые лица, обжитая стоянка в долине реки Нырдвомен-шор, восхождения, не раз хоженый путь по тундре до железнодорожной станции Собь… Почти как всегда в последние десять лет, только на этот раз у горного массива Райиз не было Сергея Журавлева, журналиста, писателя, альпиниста. Того, кто с 2004 года организовал более 60 альпсборов на Полярном и Приполярном Урале, кто превращал дикие скалы в доступные туристические маршруты, кто для десятков людей стал первым учителем в горах.

Сергей Журавлев ушел из жизни 26 ноября прошлого года. Но, сохраняя заведенную им традицию, 36 его учеников отправились на ту гору, которую он любил больше всего, и установили памятную табличку с его стихами.



Поход длился чуть больше недели. По-настоящему этот выход нельзя назвать альпинистскими сборами, и уж тем более экспедицией, как гордо именовал сам Журавлев освоение не нанесенных на карты горных маршрутов. Это был именно дружеский поход в память учителя и наставника. О том, что он непременно состоится, решилось практически сразу после ухода Сергея Журавлева. Друзья организовали сбор средств на изготовление памятной таблички, и переводы пошли со всей России.

На алюминиевой табличке выгравировали строфы из его песни «Альпинистская полярная». Песня родилась на Полярном Урале в 2015 году, и тогда же Сергей Васильевич сыграл ее на гитаре для участников сборов. Спустя пять лет она вновь звучала у костра в том же месте: «Низкое небо, древние горы. Солнце по кругу бродит в дозоре. Здесь от заката час до рассвета. Это полярное лето, наше полярное лето».



Табличку решили водрузить на пике Скальный или иначе Динозавр – так называют эту вершину альпинисты за сходство его контуров с вымершим животным. Горы на Урале невысокие, и высота Динозавра всего 1159 метров. Но этим, по мнению истинного ценителя Урала Сергея Журавлева, они и интересны для развития массового альпинизма в Коми. Для восхождений здесь доступны маршруты разной сложности: от простых, для начинающих альпинистов (1Б), до сложных (4А), требующих подготовки, оборудования, готовности к экстриму. Первые опыты восхождения можно получить тут же, на родных горах, так что не стоит ехать за тридевять земель, отправляться на Кавказ или в Крым.

Именно здесь, считал Журавлев, можно для начала определиться, что тебе ближе. Адреналин в крови от приключений – для любителей-одиночек. Эстетически-познавательные восхождения – для физически подготовленных ценителей гор. А может, состязания по горному рельефу – для тех, кто хочет всерьез испытывать себя на прочность, ищет пути посложнее и покруче.

Но в этот раз риск не требовался, и команда не подходила ни под одну из придуманных Журавлевым классификаций. Это массовое восхождение 28 человек совершали по самому простому (по альпинистским меркам) маршруту. Тем не менее, команде приходилось преодолевать вброд ледяные ручьи, утопать в тундровом мху, идти траверсом по осыпающимся камням, прокладывать тропу по снежникам, карабкаться по скалам, внизу спасаться от жары, а наверху утепляться от сквозного ветра. Погода в Заполярье непредсказуема, но в этот раз участникам похода повезло: всю неделю стоял редкий для этих мест зной, а при восхождении в гору солнечное пекло, как по заказу, притушили тяжелые тучи. «Не иначе Журавлев помогает», – шутили альпинисты.

Как правило, в горах мало имеет ценности то, кем ты являешься в обычной жизни, какой у тебя статус и доход. Здесь важнее, сможешь ли ты пройти 8 км на подъем и столько же вниз, поделишься ли глотком воды, подстрахуешь ли на опасном участке, даже предложишь ли свои ботинки тому, кто стер свои ноги в кровь. И совсем не принципиально, что тяжеленные металлические стойки для таблички на вершину попеременно несли в миру ученый-физик и диджей. Ценнее то, что в горах Даниил Сивков и Илья Поротиков оказались теми, кто добровольно решили выполнить эту миссию за всех.

Группа поднялась по маршруту, который когда-то был впервые пройден горными волонтерами, а после описан и занесен Журавлевым в Российский классификатор маршрутов. Главной целью его многолетних волонтерских экспедиций была паспортизация альпинистских маршрутов. И за 15 лет участники клуба северных путешествий «Саук-Пай», которым он руководил, освоили 100 заполярных альпинистских маршрутов. Сотня прежде нехоженых горных троп теперь есть на картах, а на одной из главных вершин массива Райиз – табличка с именем энтузиаста, превратившего освоение Полярного и Приполярного Урала в часть своей жизни.

Наталия БЕШКАРЕВА.