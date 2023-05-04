Новый член кабмина (Блиц от 5 мая)

Главой Министерства сельского хозяйства Коми назначен уроженец Башкирии 57-летний Ильдар Андарьянов.

И. Андарьянов – выпускник сельхозакадемии им. Тимирязева, по специальности агроном. Последние 20 лет он работал на разных должностях, в том числе и в Минсельхозе РК.

Ухта сменит статус

Преобразовать городской округ в муниципальный планируется с 1 июля.

Совет городского округа внес в Госсовет Коми законопроект о смене статуса муниципального образования. Депутаты рассмотрят его на сессии 21 июня. Переходный период продлится до 1 января 2025 года. За это время предполагается поправить республиканские законы, изменить устав муниципалитета и другие местные нормативные акты. Напомним, городские округа, которые не соответствуют требованиям по плотности населения (она должна быть не менее 42,7 человека на 1 кв. км, тогда как в Ухте – 8,5 человека).

В селах ждут половодья

Опасности подтопления пока нет, отмечают в МЧС по Коми.

Как следует из гидрологического бюллетеня Коми ЦГМС, с 3 по 5 мая ожидается формирование максимальных уровней воды весеннего половодья на реке Вычегда: в Помоздино 380 см, Усть-Неме 450 см. На реке Сысоле у поселка Койгородок, на Вишере у села Лунь, на Нившере у села Троицк произошло формирование максимальных уровней воды весеннего половодья.

Мэр Емвы подал в отставку

Глава администрации Емвы Василий Шахов с 27 апреля вышел на пенсию.

Экс-руководителя заменит исполняющий обязанности, которого назначит местный Совет депутатов. Напомним, что Василий Шахов стал руководителем администрации Емвы в декабре 2021 года. Он сменил Андрея Котова, которого подозревали в пьяной езде.

22 мая – «последний звонок»

В Коми «последние звонки» в школах прозвучат раньше, чем в целом по России.

Минпросвещения РФ рекомендовал провести последние звонки в школах 23-24 мая, а выпускные – 23-24 июня. Однако в школах республики последние звонки для старшеклассников пройдут раньше, сообщает министр образования и науки республики Наталья Якимова. «В этом году основной период государственной итоговой аттестации начинается у 9-классников 24 мая, у 11-классников – 26 мая. Чтобы выпускники подошли к первым экзаменам спокойно и с хорошим настроением, мы предлагаем школам организовать торжественные мероприятия накануне – в понедельник, 22 мая», – пояснила она.

Медведь разрыл могилу

На кладбище в Верхнем Чове под Сыктывкаром.

На снимках видна круглая яма на месте захоронения. Убеждают, что это не дело рук человека, поскольку есть следы когтей, их можно заметить на земле. Напомним, ранее от горожан поступали сообщения, что на кладбище бродит медведь. Однако проверка следов его нахождения не обнаружила.

Продолжают пикировать

Авиаторы «Комиавиатранса» закончили 2022 год с убытками.

По данным налоговой службы, выручка АО «Комиавиатранс» в прошлом году составила 1 млрд 691 млн рублей, по сравнению с 2021 годом она увеличилась на 7,7%, однако валовый убыток вырос на 90 млн и составил 898 млн рублей. Выйти в плюс предприятию не помогла даже господдержка в размере 862 млн рублей.

В Соколовке села «Аннушка»

На взлетную полосу заброшенного аэропорта под Сыктывкаром прилетел первый за десятки лет самолет.

Ан-2/RA-50507 авиакомпании «Вяткаавиа» будет базироваться в Соколовке для мониторинга и тушения лесных пожаров летом.

Всего на охрану лесов от пожаров в 2023 году предусмотрено 535,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 404,9 млн. Средства пойдут на содержание 150 работников парашютно-десантной пожарной службы и другие цели.

Список потерь пополнился

В ходе спецоперации на Украине продолжают гибнуть наши земляки.

За последние десять дней стало известно о гибели Ильи Сазанова и Александра Васильева из Сыктывкара, Александра Дитятева из Усть-Цильмы, Вадима Дабульскиса из Айкино и Андрея Смолева из села Няшабож Ижемского района. 19 апреля погиб отец Макарий (Евграшин). По данным православной газеты «ВЕРА-ЭСКОМ», с 1996 года он служил при храме в Усть-Неме. Священник поехал на спецоперацию, чтобы быть духовным наставником солдат. «Когда отец Макарий приехал к нам в Усть-Нем на служение, ему даже приходилось ночевать на холодном полу в храме, в котором не было окон и дверей. Мир потерял светлого, доброго человека», – пишут о нем прихожане.

Аккуратнее с ленточками!

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит с 27 апреля по 9 мая включительно.

В Коми планируют раздать 10 тысяч лент. Волонтеры вручают их вместе с памятками, в которых рассказывается история символа, а также правила, как и где уместно носить ленточку: желательно на груди у сердца, а не на голове, не в виде шнурков и поясов. Не надо привязывать их на сумки, антенны машин и ошейники собак. Георгиевская лента приравнена к символам воинской славы. За публичное осквернение ленты физическому лицу может грозить штраф до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.

Махмутов стал главой

Депутаты Совета Сосногорска выбрали нового главу администрации района.

Очередное заседание Совета состоялось 28 апреля. Вопрос об избрании главы муниципального района – руководителя администрации был главным. На конкурс было подано две заявки: от Ильдара Махмутова – и.о. главы МР «Сосногорск» и Юрия Аксенова – руководителя администрации ГП «Нижний Одес». Депутаты единогласно избрали И. Махмутова. Прежний глава администрации Сергей Дегтяренко, напомним, ушел в отставку 10 февраля.

Брали взаймы от чужого имени

В Корткеросском районе супруги от имени своих родителей заключали договоры потребительского займа с микрофинансовыми организациями.

Супружеская пара имела доступ к паспортным данным одного родителя и банковской карте другого, благодаря чему неоднократно через интернет брали займы. Таким образом они похитили более 133 тыс. рублей. Корткеросский районный суд назначил супругу наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев. Супруге – 5 тыс. рублей штрафа. Смягчающим наказание обстоятельством послужило добровольное возмещение ими причиненного вреда.