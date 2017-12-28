Новый год — новый МРОТ

Накануне нового года Конституционный суд России сделал подарок северянам — вынес решение о том, что северные и районные надбавки и коэффициенты должны начисляться свыше минимального размера труда, а не входить в его структуру. Значит, теперь МРОТ в Сочи и в Воркуте будут не одинаковым, как раньше. На Севере — выше.

В республиканском правительстве обсуждают, во что это выльется. Коми понадобится от 2 млрд до 13 млрд руб. на выполнение решения, заявила министр финансов региона Галина Рубцова.

С 1 января минимальный размер оплаты труда в России составит 9489 руб. По словам министра, с учетом всех надбавок МРОТ для южной природно-климатической зоны составит 16131 руб., для северной — 22700 руб.

Однако бюджеты, как республиканский, так и муниципальные, уже утверждены, и финансовое обеспечение этой нормы не предусмотрено. Сейчас Минфин республики ждет расчеты от Министерства экономики по необходимому объему средств — пока они оцениваются в размере порядка 1,7 млрд рублей. Эта сумма только для первого этапа — «на подтягивание низкооплачиваемых категорий, которые не дотягивают до МРОТ».

— Есть решение Конституционного суда, и мы, конечно же, должны его исполнять безоговорочно. Учитывая разъяснения, которые мы начинаем получать от Министерства труда РФ, мы должны на МРОТ начислять районные северные, — прокомментировала министр финансов Коми Галина Рубцова.

— Я прошу коллег с особым вниманием отнестись к этой работе. От достоверности и качества собранной вами информации будет зависеть та сумма, та потребность, которая нам понадобится, начиная с января 2018 года, — обратилась к муниципалам министр экономики Коми Марина Анисимова, отметив, что расчеты потребуют пересмотра не только окладной сетки, но и в целом всей системы оплаты труда. Это позволит сохранить различия в уровнях оплаты по квалификациям и по сложности работы.