О, Олешко! (Блиц от 14 апреля)

17 апреля в Коми республиканской филармонии выступит заслуженный артист России.

Вечер для всей семьи украсят пародии и смешные истории из жизни доброго артиста, «киношные» секреты и актерские байки Александра Олешко. Не менее интересная и волнующая часть – его музыкальное творчество: роскошные советские песни и кинохиты новейшего времени. Сюрпризом, приоткрывающим завесу тайны кинопроцесса, станут фрагменты известных фильмов, не вошедшие в основной монтаж.

Гайзера объявили банкротом

В отношении экс-главы Коми введена процедура реализации имущества.

Такое решение принял Арбитражный суд Коми 12 апреля. Признать В. Гайзера несостоятельным потребовало АО «Коми холдинговая компания» (ранее — АО «Корпорация по развитию Республики Коми»). Сумма исковых требований составляла 63,7 млн рублей. Ранее, напомним, суд признал банкротами Наталью Моторину и Валерия Веселова, также проходящими по этому делу.

Население Коми «тает»

За 2022 год численность жителей республики сократилась на 8 тысяч человек.

По данным Комистата, на 1 января в регионе проживало 726 тысячи 434 человека. За прошлый год население Коми сократилось почти на восемь тысяч человек (на 1 января 2022-го в регионе проживало 734 тысячи 363 человека). За прошлый год население сократилось во всех муниципалитетах Коми. В Сыктывкаре – на 647 человек, в Печоре – на 854, а лидером по отрицательной динамике стала Ухта (минус 1549 жителей).

Кто заменит мэра?

На время участия Ярослава Шапошникова в СВО администрацию Воркуты возглавит его зам.

Исполняющим обязанности руководителя администрации в соответствии с уставом города станет первый заместитель мэра Александр Камкин. Напомним, что в конце марта Я. Шапошников объявил, что отправится в зону СВО как боец-контрактник. Вместе с ним поедут еще пять сотрудников городской администрации.

Лучшего отправят в Москву

Республиканский этап всероссийского конкурса «Учитель года» завершится 26 апреля.

На звание лучшего педагога претендуют 23 учителя из 18 муниципалитетов. Победитель республиканского этапа будет представлять Коми в финале всероссийского конкурса в Москве. Напомним, в прошлом году, победителем конкурса в Коми стал учитель математики и информатики гимназии при главе муниципального района Сосногорск Денис Ануфриев.

Список потерь растет

В ходе спецоперации на Украине продолжают гибнуть наши земляки.

27 января под Артемовском погиб Алексей Пупов из Ухты, 22 марта – боец из Вуктыла – Сергей Чернышков. На этой неделе стало известно о гибели Михаила Бущика из Ухты, Евгения Серафина из Усинска, уроженца с. Позтыкерос Виктора Худяева, жителя Емвы Виталия Глотова, а также сыктывкарца, профессионального военного Алексея Пономарева.

Собрали полтриллиона

В 2022 году в Коми было собрано 526,5 миллиарда рублей налогов.

При этом в федеральный бюджет было перечислено 77% собранных налогов, то есть примерно 405 млрд. В консолидированный бюджет республики поступило 23% собранных налогов. Завершение 2022 года с профицитом в 13,9 млрд позволило сократить объем госдолга. На 1 января 2023-го его размер составил 32,6 млрд рублей.

В помощь «людям на обочине»

В Сыктывкаре создадут отделение кризисного центра для женщин.

Как прозвучало на коллегии Минтрудсоца Коми, открытие отделения для женщин планируется в 2026 году по адресу: ул. Савина, 54. Пока там необходимо провести капитальный ремонт, а после запуска отделения для женщин (без детей) там будет 15 койко-мест. В центре будут предоставлять ночлег, окажут юридическую помощь, психологическую поддержку, помогут восстановить документы и трудоустроиться.

Не отставай от графика!

Подрядчик получил предостережение за отставание в строительстве школы в Емвале.

Прокуратура Эжвинского района провела проверку соблюдения законодательства при строительстве школы на 825 мест. Объект возводится в рамках регионального проекта «Современная школа» за счет средств федерального и республиканского бюджетов в сумме 1 млрд 124,2 млн рублей. Объектом занимается ООО ПСК «ПетроБалт». За основу взят проект из Пермского края. Здание планируется построить за 18 месяцев, но в ходе проверки было установлено, что выполнение работ идет с отставанием на 2-2,5 месяца, что создает угрозу незавершения строительства школы к концу 2023 года.

Так лета хочется…

На подготовку сыктывкарского городского пляжа заложили 855 тыс. рублей.

На сайте госзакупок стартовал аукцион по определению подрядчика, который подготовит пляж в м. Кируль. Начальная цена контракта – 855 600 рублей. В соответствии с техзаданием на пляже с помощью земснаряда намоют 4 600 куб. песка. Заявки завершат принимать 17 апреля. Работы должны быть закончены к 5 июня. Традиционно в Сыктывкаре будут работать два места отдыха у воды, одно из них в Эжве. В прошлом году старт пляжного сезона был 17 июня, а завершился купальный сезон 29 августа.

Едем на дачу!

Для сыктывкарских дачников автобусные маршруты начнут действовать с 29 апреля.

Об этом рассказал врио генерального директора «Комиавтотранса» Дмитрий Чепурнов во время «прямой линии» в Общественной приемной главы РК 13 апреля. Стандартно дачный сезон открывают 1 мая, однако в этом году дата выпадает на понедельник, поэтому, чтобы дать возможность людям добраться до дачных участков, автобусы запустят 29 апреля. Но информация предварительная. Планируется также увеличить период курсирования дачных автобусов. В этом году сезон закроется 22 октября.

Путевок в Крым будет больше

Санаторий «Северное сияние» увеличит охват отдыхающих из Коми по путевкам «Мать и дитя».

С учреждением планируют наладить железнодорожное и автобусное сообщение для организованных заездов. Соответствующие поручения дал глава Коми. Напомним, что санаторий второй год подряд работает в круглогодичном режиме. Это позволило серьезно увеличить поток жителей Коми, приезжающих на оздоровление. К июню загрузка «Северного сияния» приблизится к 60%. Задача: держать наполняемость санатория на уровне не менее 75 процентов, что обеспечит его безубыточную работу и позволит направлять прибыль в развитие. В 2022 году в санатории побывало 1820 человек.