Обратный отсчет (Блиц от 1 декабря)

С наступлением календарной зимы мы начинаем считать дни, оставшиеся до Нового года.

С 1 декабря в Сыктывкаре уже можно будет увидеть новогоднюю иллюминацию. Уже завершен монтаж основных световых инсталляций на Театральной площади, площадке «под часами», у администрации столицы. 30 ноября на Стефановской площади установили ель, которую в этом году нашли и привезли в Сыктывкар из Сыктывдинского района. Стартуют и работы по сооружению ледового городка, его открытие запланировано на 26 декабря.

Куры все-таки возвращаются

Птицефабрика «Зеленецкая», парализованная карантином, возможно, уже в январе 2024 года возобновит работу.

Напомним, что ограничительные меры были введены на предприятии в связи с птичьим гриппом. Крупное поголовье «Зеленецкой» пришлось уничтожить и сжечь 700 тысяч тушек. По информации руководства фабрики, необходимые карантинные мероприятия уже проведены, и в декабре этого года планируется заселение первых цыплят-бройлеров, а в январе следующего – возобновление производства.

Время платить налоги

1 декабря истекает срок уплаты налогов на имущество физических лиц.

А также срок уплаты земельного и транспортного налога и суммы НДФЛ, в случае получения соответствующего уведомления. После истечения срока неплательщикам начнут начисляться пени.

Рожать стали меньше

Комистат представил данные о демографической ситуации в республике за 9 месяцев этого года.

По данным Комистата, в республике родились 4 755 детей, что на 89 младенцев меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом по уровню рождаемости Коми была на первом месте среди регионов СЗФО. Треть всех родившихся были первенцами. 175 младенцев стали для своих родителей пятыми и последующими детьми. Вторых по счету детей чаще рожали горожанки, третьих и последующих – сельские жительницы.

Из Москвы – непроездом

Артист Максим Гуртовых стал солистом Республиканского театра оперы и балета.

До этого он работал в различных театрах, в том числе и в московских. Лауреат нескольких престижных конкурсов. 3 декабря состоится его дебют на сыктывкарской сцене. М. Гуртовых исполнит партию Щелкунчика на вечере балета «Чайковский. Триумфатор балета».

Скромность и воздержание

С 28 ноября до 6 января у православных – Рождественский пост. Так же, как и Великий пост, он длится 40 дней.

В пост христианин должен больше времени уделять молитве, чтению Писания и отказу от того, что его разрушает. Постящийся должен ориентироваться на духовное воздержание.

Услуги сиделки стали доступнее

В Коми создается система долговременного ухода.

Эта деятельность организована в рамках регионального проекта «Старшее поколение». Как сообщила зампред правительства Коми – министр труда, занятости и социальной защиты Екатерина Грибкова, сегодня в учреждениях отрасли действует 21 группа дневного пребывания для пожилых граждан и людей с инвалидностью. В этом году в «школах ухода» обучение навыкам заботы о людях, которые нуждаются в помощи посторонних, прошли 476 жителей республики. Услуги сиделки получили 108 жителей, а услугами «мобильных бригад» охвачено более 3,7 тыс. человек. На реализацию системы долговременного ухода в Коми в этом году было предусмотрено почти 35 млн рублей, в том числе более 33 млн – средства федерального бюджета.

Не прошли испытание

«Калинка» и «Милано» не дотянули до стандарта урожайности.

В Минсельхозе Коми прошло заседание совета по изменению сортового районирования картофеля за 2023 год. Специалисты учреждения «Госсорткомиссия» представили отчеты по итогам испытаний. Сорта картофеля «Гулливер», «Оскар» и «Атлетик» решено включить в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по первому Северному региону, то есть в Архангельской и Мурманской областях, НАО, Карелии и Коми. Сорта «Калинка» и «Милано» планируют снять с дальнейшего испытания как непрошедшие испытания Севером.

Дети помогут мамам

Госдума повысила до четырех лет возраст детей, чьи матери смогут выйти по УДО.

По действующим нормам, УДО может быть применено при отбытии не менее четверти срока наказания за преступления небольшой тяжести беременной женщиной или матерью ребенка до трех лет, который находится в доме ребенка исправительного учреждения. Таким женщинам также предоставляется право на замену неотбытой части наказания на более мягкое. Новые нормы увеличивают возраст детей, чьи матери могут рассчитывать на УДО и замену неотбытой части наказания более мягким, до четырех лет. Согласно документу, новые нормы вступят в силу через 180 дней после официального опубликования закона.