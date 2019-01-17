Общественники против гигантской свалки: Северу грозит экологическая катастрофа

«Комитет защиты Вычегды» – такое название получила новая общественная организация, созданная активистами из Республики Коми и Архангельской области.

12 января в лесном поселке Урдома Ленского района Архангельской области прошло учредительное собрание нового межрегионального общественного движения. В нем приняло участие более 70 человек из 15 муниципальных образований сопредельных субъектов Федерации. Ожидаемо много на собрании было депутатов поселенческого и муниципального уровня, а также общественников, занимающихся экологическими проблемами. Вел собрание депутат из Ижмы Николай Братенков, который на протяжении трех десятилетий принимает активное участие в работе «Комитета спасения Печоры», по «лекалам» которого и был создан «Комитет защиты Вычегды».

С 60-х годов прошлого столетия в бассейне Вычегды активно ведется промышленная деятельность. Река испытывает постоянный «стресс» от варварской вырубки лесных массивов, которая привела к ее резкому обмелению и появлению многочисленных плесов и отмелей. Другая напасть – бытовые нечистоты и отходы производства из-за неразвитой инфраструктуры также повсеместно сбрасываются в реку.

Тревога на границе

Но катализатором для создания «Комитета защиты Вычегды» стали планы построить на болотистой местности в районе железнодорожной станции Шиес (Ленский район) в 35 километрах от Урдомы крупнейшую в Европе мусорную свалку, куда ее «идеологи» хотят свозить в течение 20 лет миллионы тонн отходов из Москвы.

По оценкам экологов, появление на Европейском Севере гигантской свалки приведет к загрязнению не только Вычегды, но и Северной Двины, а далее Белого и Баренцева морей. О возможных катастрофических последствиях для этой части страны подробно рассказал кандидат биологических наук, преподаватель Сыктывкарского государственного университета Сергей Плюснин. По оценкам экологов, в случае завоза в течение 20 лет огромного количества мусора в район Шиеса для восстановления природы ориентировочно потребуется 80 лет! В зону некомфортного проживания из-за свалочных газов, неминуемого загрязнения подземных вод ядовитыми соединениями попадут южные территории Коми и Архангельской области. Самый крупный от возможной свалки ближайший населенный пункт – Сыктывкар, где проживает порядка 280 тысяч человек. До него напрямую от Шиеса всего 95 километров.

Появление мегасвалки московского мусора приведет к экологической катастрофе и сделает жизнь на Европейском Севере попросту опасной для людей.

Властям нет доверия

Участники учредительного собрания пришли к единому мнению, что утилизация мусора путем его захоронения или сжигания не решит проблему. А что делать? Надо возвращаться к советским истокам, когда повсеместно работали тарные пункты, куда можно было сдавать стеклотару, действовали центры по сбору макулатуры, школьники собирали металлолом… Сегодня надо повсеместно культивировать раздельный сбор мусора – это единственный выход из сложного положения. Практика развитых стран доказывает, что других вариантов попросту нет. Кстати, в самой Урдоме уже три года занимаются раздельным сбором мусора. Многим стоило бы у них поучиться этому делу.

Согласно уставным документам новая некоммерческая организация будет осуществлять общественный контроль за соблюдением природоохранного законодательства в бассейне Вычегды, привлекать жителей Архангельской области и Коми к активным действиям по охране окружающей среды, разумеется, в рамках действующего законодательства, заниматься экологическим просвещением.

В состав правления комитета вошли 17 человек: восемь от Республики Коми, восемь – от Архангельской области и один житель Вологодской области. Сопредседателями организации избраны от Коми Сергей Плюснин, от Архангельской области экс-глава администрации Урдомы Александр Голоушкин.

Участники собрания приняли резолюцию, в которой выразили недоверие губернатору Архангельской области Игорю Орлову за намерение принимать отходы из других субъектов России и за унижение человеческого достоинства местных жителей. Аналогичной оценки удостоились и власти Коми, которые, по мнению общественников, не принимают должных мер по прекращению строительства мусорного полигона в непосредственной близости от границ с нашей республикой.

Сергей МОРОХИН.