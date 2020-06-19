В прошлом выпуске «Трибуны» в статье «Торпеда» от партии власти» сообщалось, что фракция «Единой России» в Госсовете РК в очередной раз заблокировала законопроект «О детях войны».

Много лет эта инициатива «не находит понимания» и в Госдуме РФ: видимо, все потому, что она однозначно исходила не от партии власти. Выходит, мы, ветераны, им нужны тогда, когда эта партия, идя на выборы, просит нас проголосовать «за их и наше счастливое будущее», а потом забывает про свои обещания…

Мы не ждем от власти «золотых гор» или «манны небесной»». Многие из нас выживали на крапиве, ходили собирать колоски на колхозные поля после уборки урожая — таким было наше «счастливое детство». Многим сегодня этого не понять — каким может быть детство впроголодь. Не хотят понять нас и наши «народные избранники» — так они любят себя называть.

Что интересно и даже забавно: партия власти разместила на ленте «Комиинформ» для всеобщего обозрения списки тех, кто будет выдвигаться в депутаты Госсовета на предстоящих выборах 13 сентября. По итогам праймериз, в этих списках чуть ли не все нынешние «избранники», практически вся фракция «Единой России». Новых лиц почти нет, а это значит, что менять свои позиции никто не собирается!

Буквально через 10 дней нас зовут голосовать за поправки к Конституции. Я помню, что в 1975 году, когда принимали «брежневскую Конституцию», ее текст был напечатан практически во всех газетах, обсуждение шло чуть ли не полгода, а тут по телевизору медийные лица внушают нам свое мнение по отдельным пунктам. Чаще других муссируются поправки об индексации пенсий и минимальном размере оплаты труда. Но ведь и то, и другое не изменит нищенского положения большинства россиян!

Да и чего будут стоить гарантии, если сама власть не будет соблюдать Конституцию? Пока же хочется сказать нашим депутатам-«единороссам» Госсовета «большое спасибо» за то, что выразили свое отношение к старшему поколению.

Михаил ЩЕРБАКОВ,

ветеран труда, г. Сыктывкар.