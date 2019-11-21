Он представился врачом и проник в школу

Извращенец устроил «медосмотр»

В Сыктывкаре задержан мужчина, которого обвиняют в сексуальном насилии над 12-летней девочкой.

По данным регионального СУ СКР, инцидент произошел в одной из сыктывкарских школ 19 ноября около трех часов дня. Как стало известно «Трибуне», извращенец притворился врачом. Он проник в раздевалку учебного заведения и заявил девочке, что проводится медосмотр. Мол, всех уже осмотрел, кроме нее, и предложил раздеться (подробности опускаем)…

Эту информацию моментально распространили родители в соцсетях. В своих группах, беседах просили быть осторожнее и следить за детьми: провожать до школ и встречать после занятий.

Следственный отдел по Сыктывкару СУ СК России по РК возбудил уголовное дело по признакам преступления, преду-

смотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки.

В ходе расследования установлено, что преступление совершил 45-летний ранее судимый местный житель. Найти его позволили отсмотр видеозаписей с камер наружного наблюдения по ходу движения фигуранта с места преступления и проведенная дактилоскопическая экспертиза. В ходе допроса он признал вину.

Екатерина МАКАРОВА.