Информация об обнаружении радужной пленки на поверхности реки Колва поступила на пост дежурного ЕДДС вечером 17 октября. Выяснилось, что источником загрязнения стала разгерметизация недействующего нефтепровода на участке Южная Шапка – Харьяга.



Утром, когда стало известно, что нефть из соседнего региона перешла на территорию Республики Коми, руководство Усинска объявило режим «Повышенная готовность». К ликвидации нефтеразлива были привлечены 80 сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 16 специалистов ООО СПАСФ «ПРИРОДА» и 22 единицы техники.

Работы по очистке загрязненной территории продолжаются в круглосуточном режиме: проводятся обработка водной поверхности сорбентом и сбор радужной пленки, сбор и утилизация сорбента с водной поверхности и установка боновых заграждений на пятом рубеже в 180 километрах вниз по течению. Кроме того, проводится постоянный мониторинг воды в реке Колва в районе инцидента и ниже по всему течению реки. Сегодня угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет.