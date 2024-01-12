В эти дни у всех на слуху аварии на коммунальных сетях городов Подмосковья. Люди были вынуждены жечь костры во дворах, чтобы согреться. Владимир Путин взял ситуацию под личный контроль, правоохранители ищут виновных. Вот только проблема эта носит системный характер, и появилась она не вдруг. В каком уголке страны ждать очередной беды?

Вуктыл, Водный, Печора, далее везде?

В феврале-марте 2021 года замерзал Вуктыл, температура в квартирах стремилась к нулю. Но это был еще не тот коммунальный ужас, который в декабре 2012 года испытали жители поселка Водный под Ухтой, когда из-за своей ветхости местная теплотрасса попросту развалилась, лопались батареи в квартирах, а на улице – лютый мороз!

Эти резонансные случаи в Коми, как и другие подобные, остались без внимания федеральных средств массовой информации, что совершенно не удивляет. Периферия живет своей жизнью, федеральному центру не до нее. Другое дело, если Дед Мороз развалит Усинский водовод, износ которого официально оценивается в 100 процентов. Тогда десятки тысяч людей из Воркуты придется куда-то эвакуировать. Но это уже будет Армагеддон, не хочется даже думать о таком сценарии развития событий.

Хотя по поводу внимания «федералов» к Коми есть исключения. Минувшей зимой в Печору приезжали журналисты из «Известий». Тогдашний градоначальник Валерий Серов (сейчас находится под стражей по подозрению в получении крупной взятки) обозвал людей, исполняющих свои профессиональные обязанности, «проститутками» и выставил за дверь. А ведь они всего-навсего попытались показать ему фотографии промерзшего дома с лопнувшими трубами. Вот такой вышел «конструктивный диалог» власти со СМИ.

Коми, Подмосковье, как, впрочем, и большинство регионов России, находятся в одинаковой ситуации: везде плохое состояние ЖКХ. Зимние холода лишь напоминают о том, что со всем этим ветхим, запущенным и полузаброшенным коммунальным хозяйством надо что-то делать.

Игра в рулетку

У нас ситуация в системе ЖКХ такая, что аварии попросту неизбежны. Это как в игре в рулетку – какому муниципалитету в следующий раз выпадет «зеро».

Критическая ситуация в коммунальной сфере сложилась не только из-за плохого финансирования, но и из-за системной коррупции. Широкую огласку в 2022 году получила история с задержанием по раскручиванию «мазутного дела» руководителей «Коми тепловой компании», «Коми коммунальных технологий» и других господ. Но простым гражданам от этого не легче, их больше волнует состояние ЖКХ, а не кражи цветной резаной бумаги.

Еще в 2022 году Конт-рольно-счетная палата Коми фиксировала, что изношенность оборудования в коммунальной сфере (производственный и хозяйственный инвентарь, транспортные средства) по некоторым позициям перевалила за 80 процентов, потери тепла достигали 30 и более процентов. И все это с позволения сказать «тепло» оплачивается коммунальными квитками законопослушных граждан.

Также по данным проверяющих из КСП при нынешних объемах финансирования потребуется 38 лет для выполнения необходимых инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, чтобы привести ее при текущем финансировании в нормативное состояние, а в сфере теплоснабжения и водоотведения – почти 160 лет!

Сделала ли власть какие-то выводы из доклада КСП? Судя по тому, как сейчас обстоят дела в сфере ЖКХ, она их лишь приняла к сведению.

«Отрицательный рост»

Вместо увеличения расходов на содержание ЖКХ в Коми на ближайшие три года запланирован «отрицательный рост».

По словам депутата Госсовета Коми Ильи Богданова, в принятом в ноябре республиканском бюджете на 2024 год наибольшее снижение расходов к уровню 2023 года планируется как раз по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – расходы сократятся в 2,2 раза, или на 7 млрд 127 млн рублей. В частности, с 3 млрд 664 млн рублей до 125 млн планируется сокращение расходов на мероприятия по расселению непригодного для проживания жилищного фонда, то есть людям и дальше придется жить в «аварийках», готовых в любой момент развалиться.

Также депутат отметил еще одну тревожную особенность бюджетного планирования. Объемы поступлений из федерального бюджета в ближайшие три года ожидаются существенно ниже уровня прошлого года.

Безумные застройки

По поводу аварий на теплосетях в Подмосковье удивило то, что они произошли в богатом регионе. Уж там на поддержание инфраструктуры в должном состоянии местные власти могли бы средства найти. Или и там все разворовано?

Но дело гораздо сложнее. Гражданские активисты сообщают, что сбои с отоплением и водоснабжением – это в первую очередь вина местных чиновников, которые дали добро на безумные застройки. Человейники «вешались» на старые, изношенные коммунальные мощности городов Подмосковья. Нельзя на коммуникации, рассчитанные по проекту на определенное количество многоэтажных домов, точечно добавлять еще какие-то коммерческие коробки. Во всем этом нынешнем бардаке просматривается личная заинтересованность определенного круга высокопоставленных лиц. Вроде как и прокуратура уже вышла на конкретных чиновников, а кто-то из них уже подался «в бега».

Уроки Подмосковья

История с человейниками на ветхих коммуникациях в Подмосковье – это история и про Сыктывкар, где также мы видим безумство местечковых олигархов и примкнувших к ним чиновников, старающихся застроить любой свободный кусок земли.

С 2017 года жители микрорайона «Орбита», где проживает порядка 60 тысяч человек, борются с возведением человейника на последнем крупном земельном участке, где можно было бы обустроить сквер.

Очередной человейник в «Орбите» – 12 этажей, 280 квартир, два десятка машино-мест уже вовсю строится. Тем не менее, общественники продолжают искать справедливость. 29 декабря было подано коллективное обращение в прокуратуру Республики Коми с просьбой провести проверку законности выдачи разрешения на строительство этого человейника в микрорайоне «Орбита», который и так уже превращен в «бетонный мешок».

Самое печальное, что в столичной администрации прекрасно знают, что этот человейник вообще строить нельзя, поскольку людям попросту негде будет ставить свои авто. В соседних дворах – не выход, они и так уже давно переполнены. Да и вообще, «Орбита» представляет из себя в часы пик одну большую автомобильную пробку.

В Москву, Бастрыкину

В связи с событиями в Подмосковье вообще-то хорошо было бы проверить эту скандальную «орбитовскую» стройку, да и не только ее, на предмет соблюдения должностными лицами в Коми антикоррупционного законодательства, поскольку речь идет о передаче на неизвестно каких условиях местечковым олигархам земельных участков, ранее предназначавшихся под строительство поликлиники и культурно-спортивного комплекса.

С аналогичной просьбой в своем открытом письме уже обратились к руководителю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину жители одного из населенных пунктов Самарской области, где чиновники решили не строить поликлинику, а передать земельный участок под нужды частной компании. Как все знакомо! Будем следить, что скажет Александр Бастрыкин.

Сергей МОРОХИН.