На состоявшейся вчера, 29 апреля, сессии Госсовета Коми депутаты рассмотрели 30 вопросов и приняли три обращения.

Одним из основных вопросов стали поправки в бюджет республики. Как сообщил и.о. министра финансов Коми Александр Комлев, доходы бюджета не меняются, а вот расходы увеличиваются на 1,9 млрд рублей за счет остатков средств с прошлого года. Средства пойдут на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, поддержку инвестиционных проектов, увеличение финансирования «Народного бюджета» и поддержку граждан, удостоенных новыми госнаградами: орденом «Родительская слава Республики Коми» или званием «Герой труда».

Дефицит бюджета также увеличится (до 11,4 млрд рублей), но останется в пределах, допустимых бюджетным законодательством. Что касается госдолга, то его объем к концу года составит 45 млрд рублей или 70 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов. В правительстве ожидают снижение этих показателей за счет федеральной поддержки, которую пообещал регионам президент страны в своем недавнем послании.

На что конкретно?

1,4 млрд рублей получит Минэкономразвития Коми, которое направит их на поддержку пяти инвестиционных проектов. Речь идет о проектах, которые одобрили Минэкономразвития и Минфин России. Это строительство завода по производству карбида кальция и ферросплавов; модернизация комплексного лесопильного производства ООО «Сыктывкарский лесопильно-экспортный завод»; горно-рудный инновационно-промышленный комплекс ООО «НПС»; развитие застроенной территории в Сыктывкаре в границах улиц Юхнина — Орджоникидзе — Карла Маркса — Оплеснина — Октябрьский проспект; комплексное производство по извлечению, переработке и утилизации нефтешламов с последующей рекультивацией загрязненных территорий.

«Деньги пойдут на возмещение предприятиям расходов на создание инженерной, энергетической и дорожной инфраструктуры. И это произойдет только после того, как созданные объекты будут введены в строй», – подчеркнул председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков.

Почти 3,5 млн рублей поступят в «казну» Госсовета Коми. Недавно в депутатском корпусе стало на одного платного депутата больше (2 млн пойдут на его содержание), остальные средства предназначены для освещения деятельности законодательного органа Коми в СМИ.

Сиротская очередь

Сегодня в очереди на жилье стоят 1273 человека из категории дети-сироты, а на 2021 год в республиканском бюджете заложено всего 375,6 млн рублей, что позволит обеспечить жильем лишь 305 человек.

Чтобы обеспечить всех и ликвидировать образовавшуюся задолженность, при таком объеме финансирования потребуется пять лет.

Депутаты Госсовета Коми решили обратиться в Госдуму и Правительство РФ о существенном увеличении финансирования на эти цели. Кроме того, они просят принять федеральный закон, который позволял бы сиротам, достигшим 23 лет, получать сертификаты на строительство или покупку жилья.

Еще одной существенной проблемой в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот является отсутствие специализированного жилфонда с одновременным ограниченным предложением на вторичном рынке в муниципальных образованиях. Частичное решение данной проблемы возможно посредством замены фактического обеспечения жилыми помещениями однократным предоставлением детям-сиротам, достигшим возраста 23 лет, имеющим постоянный заработок или иной доход, по их заявлению социальной выплаты.

Игорь ВОЛКОВ.

фото gorlovka-tv.ru.