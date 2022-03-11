Осторожно, мир «закрывается»! А на карте «Мир» и на тощем рубле теперь далеко не уедешь

В этом году православные будут поститься 48 дней – с 7 марта по 23 апреля.

8 марта в столичном аэропорту Внуково произошло ЧП: после неудачной попытки взлета самолет ночного рейса Москва – Сыктывкар выкатился за пределы полосы.

Такая сумма поступила в бюджет РФ от налогоплательщиков Коми за январь.

Размер выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с невысоким доходом составит в среднем от 6 до 12 тыс. рублей.

В Коми резко увеличилось число желающих стать водителем.

Руководство Группы Mondi отметило золотой специальной наградой достижение Монди СЛПК в области безопасности.