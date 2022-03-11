Цены на туры в пока еще открытые для россиян страны резко выросли из-за ослабления рубля по отношению к доллару и евро.
По данным Ассоциации туроператоров России, отдохнуть в Турции стало на 80% дороже, а в Египте – на 65%. Например, средний чек 10-дневного тура в Турцию в конце февраля, включая размещение на двоих в отеле 3* (все включено), перелет, трансфер и страховку, составил 73 тыс. рублей. Уже 3 марта такой тур стоил 127 тыс. рублей. «Горящих туров» на обоих самых популярных массовых направлениях отдыха россиян в нынешних условиях ждать не стоит, подчеркивают в Ассоциации.
Кроме того, в результате отключения карт Visa и Mastercard большинство стран мира стали не доступны для россиян. А из-за ограничения на покупку валюты физлицами теперь почти невозможен и самостоятельный туризм.
Теперь российские туристы смогут посещать лишь те страны, где функционирует система «все включено». Помимо Турции и Египта, это ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика. Карты «Мир» принимают во Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Абхазии.
Осторожно, мир «закрывается»! А на карте «Мир» и на тощем рубле теперь далеко не уедешь
Цены на туры в пока еще открытые для россиян страны резко выросли из-за ослабления рубля по отношению к доллару и евро.