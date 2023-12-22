В прошлом номере «Трибуны» вышла статья «Эксперименты на стариках». В ней говорилось о странной позиции регионального Министерства труда, занятости и соцзащиты Коми по отношению к автономным некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги на дому.

С 2017 года государство по сути переложило с себя такое хлопотное и важное дело, как социальное обслуживание пенсионеров и инвалидов на дому, на плечи автономных некоммерческих организаций (АНО). Минтруд Коми ежегодно на конкурсной основе выделял им субсидию, чтобы АНО могли предоставлять гарантированный пакет услуг определенному количеству нуждающихся граждан, а также еще с десяток списков льготников, которые по закону должны обслуживаться бесплатно.

В течение шести лет 11 «аношек» добросовестно трудились на этом сложном поприще. Но этой осенью директорам АНО вдруг объявили, что в их услугах больше не нуждаются. С 1 декабря предоставление социальных услуг на дому будут оказывать государственные комплексные центры соцзащиты. «Чтобы повысить доступность надомного соцобслуживания и обеспечить качество этих услуг под полным государственным контролем» – так объявили в министерстве. Сотрудникам «аношек» предложили переходить на работу в эти самые центры, а бабушкам и дедушкам – расторгать имеющиеся договоры и заключать новые.

Не ломайте то, что работает

«Бодаться» с государственной машиной себе дороже. Поэтому восемь «аношек» на сегодня уже прекратили свое существование. Осталось три, кто не согласился с таким положением дел и стал писать во все инстанции, включая администрацию Президента РФ. Про две организации (АНО «Жизнь» и АНО «Югыд лун») «Трибуна» рассказала в прошлом номере.

А на другой день после нашей публикации в редакцию обратился директор третьей – АНО «Хорошая жизнь» – Дмитрий Демьяненко. Он сообщил, что его организация обслуживала пожилых граждан Усть-Куломского и Корткеросского районов. До вмешательства Минтруда у него работало 110 человек, сегодня осталось 60, но многие из тех, кто поддался на уговоры и перешел на работу в государственные центры соцзащиты, уже просятся обратно. В том числе и потому, что с должности «социальный работник» они перешли на должность «помощник по уходу».

«Мы потеряли 230 получателей услуг. Стариков заставляли перезаключать договоры. Многие из них просто не понимали, что происходит, а были и те, у кого лишние волнения вызвали ухудшение здоровья», – рассказал «Трибуне» Дмитрий Демьяненко.

У директора АНО «Хорошая жизнь» только одна просьба: «Не ломайте то, что отлично работает! Минтруд должен давать, а не забирать. Мы делаем одно дело, помогаем людям».

Чиновники услышали?

Официального ответа на статью «Эксперименты на стариках» не последовало. Однако 19 декабря пресс-служба Минтруда Коми обнародовала информацию о том, что в 2024 году госфинансирование АНО, которые занимаются соцобслуживанием на дому, продолжится. Первая конкурсная процедура состоится в начале года.

Кроме того, Минтруд заверил, что «никаких ограничений по осуществлению деятельности в этой сфере для негосударственных организаций не установлено. Государственные и негосударственные организации могут работать параллельно, что позволяет создать конкурентную среду в сфере надомного соцобслуживания и способствует повышению качества услуг и увеличению их спектра».

Значит, инцидент исчерпан? Но зачем тогда была затеяна вся эта кутерьма с расшатыванием устоявшейся системы соцобслуживания на дому? Извинился ли кто-то из чиновников за переманивание сотрудников и недостоверную информацию о закрытии «аношек»? Возобновят ли договор аренды помещения для АНО «Жизнь»? Почему в государственных центрах соцобслуживания нет ставки «социальный работник»? Вопросы остаются…

Виктор СЕМЕНОВ.