Свой последний по времени написания роман про Исаева-Штирлица «Отчаяние» Юлиан Семенов посвятил советскому разведчику Шандору Радо, как бы скрестив таким образом эти две судьбы. Литературный персонаж, как и реальный боец невидимого фронта, оказал Советскому Союзу в годы войны неоценимую услугу. Но в Москве их обоих встретили не как героев, а объявили «врагами народа». Исаев-Штирлиц провел несколько лет в подвалах Лубянки, а Шандора Радо судьба забросила в Ухтижемлаг.

Путь к коммунизму

Шандор Радо родился на исходе XIX века в семье весьма состоятельных венгерских евреев, что не помешало ему в восемнадцатилетнем возрасте вступить в Венгерскую коммунистическую партию. Первым толчком к этому стала служба в Бюро секретных приказов артиллерийского полка, куда он попал после призыва в австро-венгерскую армию. Из этих приказов молодой офицер узнал о солдатских волнениях, революционных выступлениях в войсках и антимонархических настроениях среди военнослужащих.

Все это предрекало скорый конец Австро-Венгерской империи, что и произошло осенью 1918 года. Эти события на Родине Шандора Радо привели весной следующего года к созданию Венгерской советской республики, а он сам вступил в Венгерскую Красную армию и был назначен политическим комиссаром артиллерийской дивизии.

Однако развязанный коммунистами красный террор, национализация земли и реквизиция восстановили против них значительную часть венгров. Добила ВСР интервенция Румынии. Радо скрылся в Вене, где продолжил начатую еще в Будапеште учебу в университете по географической специальности. Завершил обучение венгерский коммунист в Германии, где в 1923 году вспыхнуло коммунистическое восстание, в котором Радо также принял самое деятельное участие. А после поражения коммунистов ему пришлось бежать и оттуда.

В клубке спецслужб

В 1935 году Шандор Радо жил в Париже с женой Леной Янсен, с которой познакомился еще в Германии, и руководил созданным им информационным агентством «Инпресс», когда на него положила глаз советская разведка. В октябре он приехал в Москву и встретился с заместителем начальника Разведывательного управления Штаба РККА Артуром Артузовым. И в мае следующего года он поселился в Женеве, где открыл акционерное общество «Геопресс». Его настоящей целью было создание нелегальной резидентуры для сбора разведданных по Германии и Италии.

Из сериала «Семнадцать мгновений весны» мы знаем, что накануне и во время Второй мировой войны в Швейцарии активно действовало гестапо. В реальности же там сложился целый клубок разведок и спецслужб – германских, английских, американских и, разумеется, советских. К числу последних относилась разведывательная группа «Дора», название которой образовалось не от женского имени, а от переставленных слогов фамилии Радо.

Фирму «Геопресс» удалось аккредитовать при отделе Лиги Наций, что позволило получать заказы на карты от официальных организаций многих стран. В результате советская разведка получала планы и замыслы европейских правительств. Но одним из главных источников информации стал швейцарский журналист, социал-демократ Отто Пюбнер, имевший ценные связи в немецкой верхушке. От него, в частности, Радо получил сведения о концентрации в 1941 году германских войск на границе и предстоящем нападении на СССР.

Другим, не менее ценным приобретением резидентуры стал один из самых эффективных агентов Второй мировой войны Рудольф Ресслер. Уроженец Баварии, он, будучи противником нацизма, еще в 1934 году эмигрировал в Швейцарию, но его немецкие друзья остались в рейхе и занимали видные посты в штабах вермахта, ВВС и в МИДе Германии.

От них Ресслер получал важную информацию и поставлял ее швейцарским спецслужбам, а те переправляли ее в Лондон. Но когда он узнал, что данные, касающиеся Восточного фронта, не попадают в СССР, он вступил в контакт с «Дорой».

Сведения, которые передавала группа Радо, оказались особенно полезными в битвах под Москвой, под Сталинградом и на Курской дуге, она же сообщила подробности немецкой ядерной программы.

Однако не зевало и гестапо. Ему удалось заполучить подробные агентурные данные обо всех членах «Доры». Под давлением нацистов швейцарская полиция вышла на след членов резидентуры и арестовала почти всех. Но Радо вместе с Леной Янсен, ставшей боевым товарищем, с помощью французских партизан пересек франко-швейцарскую границу. 26 октября 1944 года они добрались до уже освобожденного Парижа, связались с сотрудниками советской военной разведки и рассказали о ликвидации швейцарской резидентуры.

Несостоявшееся самоубийство

5 января 1945 года Радо и еще 11 нелегалов вылетели на самолете в Москву. Казалось, все самое страшное позади, и теперь его ждут награды и интересная работа. Но разведчик возвращался с дурными предчувствиями. Он понимал, что ему могут не простить провал резидентуры, и знал, что еще в 1937 году в СССР расстреляли завербовавшего его Артузова. Тяжелое психическое состояние усугублялось сообщением о гибели в Венгрии в нацистском концлагере всех его родных.

И тогда он решился на отчаянный шаг. Во время остановки в Каире Шандор, представившись бывшим советским военнопленным Игнатием Кулишером, обратился в английское посольство с просьбой о политическом убежище. Ему отказали, и он попытался покончить жизнь самоубийством, но его спасли и поместили в лагерь для интернированных.

Советский посол потребовал выдать Кулишера на том основании, что он якобы разыскивается за совершенное убийство. В августе 1945 года Радо передали советским властям. Его доставили в Москву, где тут же арестовали и обвинили в том, что провал произошел по его халатности, а он сам якобы был двойным агентом, что подтверждалось фактом его попытки бегства в Каире.

Особое совещание осудило Шандора Радо на 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание его отправили в Ухто-Ижемский исправительно-трудовой лагерь НКВД.

Ученый «придурок»

Ухтижемлаг формально появился на свет в 1938 году, когда из-за большого притока заключенных, вызванного «большим террором», пришлось разделить на четыре части созданный семью годами ранее Ухтпечлаг.

Как и его предшественник, Ухтижемлаг специализировался на добыче и переработке нефти, газа, асфальтита и радия. Хозяйственная территория лагеря достигала 50 тысяч квадратных километров, а число заключенных превышало 30 тысяч. Состав был самый что ни на есть интернациональный – корейцы, поляки, латыши, литовцы, эстонцы, поволжские немцы.

О пребывании в Ухтижемлаге бывшего гражданина Венгрии Шандора Радо известно немного. Он жил и трудился в поселке Нижний Доманик, где в 1947 году завершилось строительство нефтешахты № 3.

Нефтешахты – явление уникальное. Их возводили только на Ярегском месторождении, поскольку нефть там была высоковязкая и «неохотно» вытекала из пробуренных скважин. Нетрудно догадаться, что шахта, построенная в Нижнем Доманике, была третьей по счету.

Нет достоверных сведений, чем занимался заключенный Радо, но можно предположить, что он мог числиться тем, кого на лагерном языке называли «придурком». Столь оскорбительным словом именовали тех, кому удалось избежать тяжких общих работ. К тому времени руководители ГУЛАГа осознали, что не стоит «микроскопом забивать гвозди», и квалифицированных зэков старались использовать по специальности. А Шандор Радо был блестящим картографом. Для лагеря со столь огромной территорией он был неоценимым специалистом.

Из Ухтижемлага бывшего разведчика перевели в «шарашку», а после смерти Сталина и вовсе освободили. В 1954 году все обвинения в адрес Радо специальная комиссия Главного разведуправления ГШ ВС СССР признала полностью надуманными. Он был реабилитирован.

P.S. Герой «Красных пианистов»

Десять лет Лена Янсен ничего не знала о судьбе своего мужа. Они встретились и воссоединились только в июне 1955 года. Вернуться на родину Шандору Радо поначалу не разрешили на том основании, что он прибыл из Парижа с советским паспортом. Ему предложили заведовать кафедрой либо в Новосибирском, либо в Ростовском университете. Он отказался, и только после XX съезда КПСС получил разрешение выехать в Венгрию.

В дальнейшем его судьба сложилась благополучно, если не считать, что в 1958 году скончалась измученная болезнями Лена Янсен. Он заведовал кафедрой картографии Университета экономических наук имени Карла Маркса в Будапеште, руководил картографической службой Венгерской народной республики. Под его руководством был издан полнейший атлас Венгрии, а в 1972 году его избрали председателем Комиссии по тематическому картографированию Международной картографической ассоциации.

В 1963 году Национальное собрание ВНР присудило ему премию имени Лайоша Кошута, одного из вождей Венгерской революции 1848-1849 годов. Спустя десять лет о его заслугах вспомнили и в Советском Союзе и наградили орденом Отечественной войны I степени, а затем и орденом Дружбы народов.

В 1970-е годы с Шандором Радо несколько раз встречался ростовский писатель Игорь Бондаренко, и в 1990 году он выпустил о подвиге советского разведчика роман «Красные пианисты». Сам Радо этой книги не увидел. Он умер в Будапеште в 1981 году.

Игорь БОБРАКОВ.