Отрезал ухо приятелю (Криминал от 27 октября)

Житель усть-куломской деревни Модлапов избил своего знакомого, а затем, вооружившись ножом, умышленно отрезал ему верхнюю часть левого уха.

Суд квалифицировал травматическую ампутацию части ушной раковины как «легкий вред здоровью». Ранее мужчина был осужден за тяжкое преступление и имел неснятую судимость. С учетом этого ему назначено наказание – восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Жену не вернуть

Ссора с трагическим концом произошла между супругами в ухтинском поселке Ярега.

Во время распития спиртного 53-летний муж несколько раз ударил ножом супругу, а затем задушил ее. Супруг взят под стражу.

Курильщик «дал огоньку»

В поселке Седтыдор 43-летний мужчина бросил тлеющий окурок сигареты в сухую траву возле своего дома, после чего зашел домой и лег спать.

В результате пожара огнем уничтожена не только его квартира, но и квартира его соседа вместе с имуществом, а также здание 2-квартирного соседнего жилого дома с имуществом, две бани и три дровяника. Никто не погиб, но трем жителям поселка причинен имущественный ущерб почти на 800 тысяч рублей. Курильщику назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ.

Близко к сердцу

Лечение раненого сосногорца обошлось в 100 тысяч рублей.

Во время конфликта с супругом, будучи в состоянии алкогольного опьянения, жена ударила его кухонным ножом в грудь. Мужчину госпитализировали в больницу. Женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы в ИК общего режима. Кроме того, по иску прокуратуры с нее в пользу Территориального ФОМС будут взысканы средства, потраченные на лечение, в сумме 100 461 рубля.

В тепличных условиях

Трое интинцев задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Молодые мужчины сбывали на территории города марихуану, выращенную одним из них в теплице, оборудованной в своей квартире. Возбуждено уголовное дело. Два фигуранта заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде.

Любитель пельменей

32-летний сыктывкарец пробрался в чужую квартиру, съел пельмени и уснул.

В ночь с 20 на 21 сентября мужчина, проходя мимо двухэтажного деревянного дома по ул. Оплеснина, решил проникнуть в одну из квартир. Разбив окно, он забрался внутрь, а когда понял, что хозяева давно не появлялись в квартире, то решил остаться там ночевать. На кухне мужчина сварил найденные в холодильнике пельмени и съел их, а затем уснул на диване. Наутро он взял ноутбук и беспроводную музыкальную колонку и покинул жилище. Похищенное сдал в комиссионный магазин, а на вырученные деньги приобрел спиртное. Полиция раскрыла преступление по горячим следам, вора ждет суд.