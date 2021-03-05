Александр Одинцов родился во время гражданской войны, сам стал участником двух войн, не раз в составе разведывательных отрядов забрасывался в немецкий тыл, а в мирное время дослужился до высших постов в Советской армии. Но никогда не забывал свою малую родину – деревеньку Семуково, что в восьми километрах от села Усть-Вымь. Впрочем, и там хорошо помнят своего земляка.

Война вместо школы

Первые четыре класса Саша Одинцов проучился в родном Семуково, и на этом его образование могло завершиться, поскольку в деревне была только четырехлетка. Чтобы продолжить обучение, ему пришлось покинуть свою деревню, и как оказалось, навсегда. Учеба давалась мальчугану легко, после школы он без труда поступил в Усть-Вымское педагогическое училище.

Учительствовать ему, однако, не довелось. В 1938 году Одинцова призвали в Красную армию и направили в Ленинградское военно-политическое училище, а после окончания он сразу угодил на фронт бесславной финской войны – сначала в качестве политрука стрелковой роты, а затем комиссара стрелкового батальона. Про эту кампанию Александр Иванович вспоминать не любил, и мы никогда не узнаем, как он поддерживал боевой дух советских стрелков. Известно лишь, что за спинами солдат он не прятался, был тяжело ранен в руку и заслужил первую награду – орден Красной Звезды.

Но в следующей войне он проявил себя так, что об этом периоде его жизни впору снимать приключенческий фильм в духе знаменитого «Щита и меча».

Спецназ в тылу врага

В сентябре 1941 года Одинцова вызвали в развед-отдел Западного фронта и приказали принять участие в формировании отряда особого назначения для заброски в тыл немецкой группы армий «Центр». Отряд должен был заниматься разведкой, штурмовать штабы противника, чтобы получить нужные сведения и вместе с партизанами устраивать диверсии. Не без труда удалось изыскать сотню отчаянных храбрецов, их командиром стал молодцеватый старший лейтенант Алексей Шевченко. А комиссаром назначили Александра Одинцова.

Прежде чем отправиться в тыл противника, бойцы учились ставить мины, взрывать мосты и железнодорожные пути, преодолевать завалы, проникать сквозь заграждения и бесшумно снимать часовых. После этого весь отряд перебросили в Смоленскую область, где шли тяжелые бои.

Первая удача пришла, когда несколько разведчиков спецотряда подорвали немецкий грузовик, который вез подарки от фюрера. Чиновник, сидевший в кабине, погиб, но из документов, оказавшихся в его кармане, разведчики сделали вывод, что с этого участка начнется наступление на Ржев и Вязьму.

После этого бойцы добрались до своей намеченной базы, которую они окрестили «Республикой Шевченко». Разведчики не только следили за передвижениями вражеских войск, занимались диверсиями, но и поддерживали моральный дух местного населения, которому нацисты внушали, что Москва под их натиском уже пала.

Самой успешной оказалась операция по захвату штабной машины возле реки Малая Коша. Пестро одетая группа разведчиков во главе с Одинцовым в меховом реглане немецкого офицера остановила черную легковушку. Водитель и человек в офицерской форме успели выскочить и убежать. Но на сиденье остались офицерская сумка с топографической картой масштаба 1:100000 с нанесенной тактической обстановкой.

19 декабря отряд вернулся в Москву. По пути в штабе Западного фронта Шевченко и Одинцова принял генерал армии Жуков. Командир и комиссар прямо в комнату Георгия Константиновича принесли три мешка железных крестов, нацистских медалей, солдатские и офицерские книжки, а главное, документы штабов и военных комендатур. Довольный Жуков тут же распорядился наградить командира и комиссара орденами Ленина.

В Москве их пути разошлись. Шевченко получил назначение командовать танковым батальоном. А Одинцова вновь направили в разведотдел штаба Западного фронта.

Победа на любовном фронте

После успешно выполненного задания судьба подарила Александру Одинцову еще одну судьбоносную встречу, когда он вместе с другом посетил спектакль театра оперетты. В антракте два молодых офицера не преминули познакомиться с двумя симпатичными девушками. Одинцову особенно приглянулась студентка техникума связи Лида Корженецкая.

Друзья решили продолжить знакомство и попросили у девушек их телефоны. Одна из подруг продиктовала свой номер, а вот гордой полячке Лиде претили случайные знакомства, и она своего телефона не оставила.

И вот тут Одинцову помогли навыки опытного разведчика. Каким образом ему удалось узнать адрес этой девушки, история умалчивает, но очень скоро он явился к оторопевшей Лиде домой. Начались ухаживания, и сердце девушки дрогнуло – полячка сдалась на милость победителю, о чем впоследствии не пожалела. 3 марта 1943 года они поженились. Но это будет чуть позже. А пока политруку Одинцову предстояло выполнить очередное задание, еще более сложное, чем предыдущее.

В гуще «Центра»

Контрнаступление Красной армии под Москвой не привело к коренному перелому в войне, под Ржевом и Вязьмой завязались тяжелейшие бои. Тогда было решено забросить в немецкий тыл несколько разведывательно-диверсионных отрядов. Один из них возглавил опытный диверсант Артур Спрогис. Комиссаром группы назначили Александра Одинцова.

30 августа 1942 года отряд несколькими партиями на самолетах перебросили в лесную белорусскую глушь восточнее реки Березина. Это была самая гуща немецких коммуникаций, которая питала группу армий «Центр».

Только за первые 12 дней отряд пустил под откос два вражеских эшелона, взорвал железнодорожный мост и совместно с партизанами уничтожил небольшой немецкий гарнизон. Однако и нацисты не дремали. Во время одной из вылазок группа Спрогиса угодила в засаду. Командир и несколько десантников были тяжело ранены. Их самолетом отправили на «большую землю», а оттуда пришла шифровка, в которой сообщалось, что Александра Одинцова повысили в звании до подполковника и назначили командиром отряда. Там же содержался приказ немедленно организовать разведку в военном городке Печи.

Задание казалось невыполнимым – городок был опоясан тремя рядами колючей проволоки и охранялся усиленным караулом. И тогда Александр Иванович поручил опытной разведчице Анне Куликовой проникнуть через эти заграждения под видом торговки яйцами и салом. Со второй попытки (якобы для того, чтобы продать эти лакомства самому начальнику) ей это удалось. Выяснилось, что там находятся одно из управлений гестапо по борьбе с партизанами в Белоруссии и танковый полк. Данные разведки были переданы в штаб фронта – и все это хозяйство разбомбила советская авиация.

Были, однако, и неудачи. Весной 1943 года разведчикам стало известно, что в Могилев для инспектирования частей РОА прибудет сам генерал Власов. Партизанская разведчица Вера под видом горничной проникла в дом, где должен был остановиться генерал, и заложила в спальне магнитные мины. Они взорвались в положенное время, но, как назло, незадолго до этого Власов покинул особняк. Погибло несколько гестаповцев, кутивших в соседней комнате.

А боевой путь подполковника Одинцова прервало осколочное ранение в шею. Его эвакуировали на «большую землю» и после длительного лечения направили на учебу. Сведения, добытые отрядом, очень пригодились при подготовке к операции «Багратион» по освобождению Белоруссии.

Писатель и генерал

В самом конце и после войны Александр Одинцов окончил две военные академии – имени Фрунзе и Генерального штаба. В мирные годы он командовал механизированным батальоном, затем полком, дивизией, корпусом. Какое-то время, дослужившись до звания генерал-полковника, возглавлял управление Главного штаба сухопутных войск.

По долгу службы он часто бывал в Коми и обязательно заезжал в родное Семуково. Земляки до сих пор его помнят и любят. Одна из улиц села Айкино Усть-Вымского района носит имя Александра Одинцова, в историко-краеведческих музеях Айкино и Туискереса хранятся его личные вещи, фотографии и документы.

В 1986 году Александр Иванович ушел в отставку и занялся литературным творчеством, написал три художественных повести – «Немеркнущее зарево», «Огненная вьюга» и «Непокоренная Березина». По просьбе соратников он решил рассказать о подвигах, совершенных его товарищами. Самого себя автор вывел под фамилией Огнивцев. Другие герои носят настоящие имена, и о них Одинцов рассказывает гораздо больше, чем о себе.

Он был неисправимым оптимистом. Даже когда врачи поставили ему страшный диагноз лейкемия, Одинцов посчитал, что это ошибка, что он обязательно «прорвется». Увы, Александр Иванович сгорел буквально за два месяца и ушел из жизни 9 января 1995 года.

Игорь БОБРАКОВ.

Фото из семейного архива Одинцовых и из фондов Усть-Вымского историко-краеведческого музея.