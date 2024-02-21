Отвесил оплеуху и… умер (Криминал от 22 февраля)

39-летний житель Вуктыла без видимого повода ударил незнакомца.

Дело было ночью на улице неподалеку от увеселительного заведения. В ответ незнакомец нанес обидчику удар кулаком в лицо, от чего тот упал плашмя на асфальт и, получив черепно-мозговую травму, на следующий день скончался. За убийство по неосторожности подсудимый получил 1,5 года исправительных работ.

Угрожал черенком

В Емве пьяный мужчина, ранее судимый, ограбил свою соседку.

Угрожая деревянным черенком от лопаты, он открыто похитил деньги соседки. Княжпогостский районный суд избрал грабителю меру пресечения в виде заключения под стражу, пока – на два месяца.

Погром на кладбище

Мужчина не получил ожидаемую премию и отомстил начальнице весьма изощренным способом.

Между двумя работниками одного из предприятий Печоры произошел конфликт. Мастер пригрозила подчиненному лишением премии за отсутствие на рабочем месте. Возмущенный сотрудник на следующий день взял молоток, отправился на городское кладбище и повредил надгробные плиты и памятники на могилах, где похоронены родственники коллеги. Кроме того, он вырвал часть металлических ограждений и спрятал их в лесу. Уголовное дело направлено в суд. Вандалу грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей либо арест на срок до трех месяцев.

«Бизнесмен» из Сыктывкара

Прихватив чужие деньги, мужчина поехал сниматься в шоу «Давай поженимся».

Житель Санкт-Петербурга, ранее проживавший в поселке Нижний Одес разместил в СМИ объявление, в котором просил занять ему деньги на лечение родственника. Одна пенсионерка, поверив мошеннику, согласилась одолжить ему 60 тыс. рублей сроком на один год. Однако мужчина так и не вернул деньги, и потерпевшая обратилась в полицию. Оказалось, что, получив «кредит», мужчина успел поучаствовать в развлекательном шоу «Давай поженимся», представившись бизнесменом из Сыктывкара. Он был объявлен в розыск, и задержать его удалось только 29 декабря 2023 года. Вину свою он признал и возместил женщине причиненный материальный ущерб и моральный вред. Суд приговорил его к наказанию в виде года исправительных работ.

Смерть на охоте

Житель Воркуты осужден за гибель знакомого в тундре по неосторожности.

Осенью прошлого года трое мужчин поехали на рыбалку на гусеничном болотоходе. В 15 км от поселка Елецкий во время движения транспортное средство перевернулось. В результате пассажир получил смертельную травму. 39-летний водитель болотохода приговорен к одному году исправительных работ.

Упала с пятого этажа

21 февраля из многоэтажного дома в Ухте выпала девушка.

Обстоятельства случившегося выясняются. Как сообщает информационная программа «День», это произошло в доме №25 по улице Бушуевой. По данным издания, пострадавшую в очень тяжелом состоянии доставили в реанимацию городской больницы.