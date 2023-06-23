Владимир Горяшин из Удорского района удивляет своими необычными способностями. Но только не своих земляков – для них он уже давно стал легендарной личностью, местной «достопримечательностью»…

Математик на пенсии

Владимир Горяшин является главой городского поселения и председателем местного Совета депутатов. Должности эти хоть и почетные, но не оплачиваемые. На данный момент он работает начальником газовой службы района, а до выхода на пенсию занимал должность начальника оперативного управления МЧС Удорского района.

Его биография богата на события, но отмечу лишь три разноплановых факта: Владимир Капитонович – кандидат в мастера спорта по дзюдо, помощник депутата Государственной Думы России Олега Михайлова и дипломированный учитель математики. Что самое любопытное, соответствующий диплом Санкт-Петербургского педагогического университета он получил в 2020 году, когда ему было 57 лет. Кто после этого скажет, что постижение точных наук – это удел исключительно молодых? Пенсионеры тоже сильны в математике!

«Не волнуйся, подремонтируем»

Если судить только по приведенной выше информации, Владимира Горяшина уже можно считать человеком незаурядным. Но у него есть и другой талант, очень редкий. Владимир Капитонович известен жителям Удорского района еще и как народный целитель.

Для наглядности представим отрывок из благодарственного письма в его адрес от мастера Удорского филиала «Коми тепловой компании» Василия Коровина:

«В жизни наступает какой-то предел, когда боли в спине, в голове становятся нестерпимыми. Неоднократно ходил на процедуры в Центральную районную больницу, проходил курсы физиотерапии, делал уколы, глотал таблетки, но все это помогало лишь на некоторое время. Еле ходил на работу, спал дома на полу, да и то урывками.

Знакомая подсказала, что у нас есть человек, который может помочь, лечит не только спину, но занимается и онкологическими, и ковидными больными. Если честно, то верилось с трудом, но все-таки пошел. При встрече Владимир Капитонович по-доброму сказал: «Не волнуйся, подремонтируем».

А уже через неделю я стал другим человеком, забыл, что есть боли в спине, в голове. На работу теперь хожу с удовольствием, любую работу делаю по дому. Ну и, конечно, охота. Как можно местному жителю жить без леса и реки?..».

«Человек – как подшипник»

По словам Владимира Капитоновича, в 2015 году один мудрый человек разглядел в нем особый дар и сказал, что он обладает способностью лечить людей силой своей энергии. Есть, правда, одно условие: надо полностью исключить из своей жизни горячительные напитки.

Владимир Капитонович и раньше-то особо не баловался спиртным, но решил полностью от него отказаться. И с тех пор начал успешно лечить людей, постепенно осваивая целебные практики. Хотя его действия как таковым традиционным лечением назвать нельзя. Скорее, это своего рода успокаивающие процедуры, некие психологические инструменты. Он водит ладонями по телу, делает легкий массаж. Таким образом снимает болевые ощущения или, например, последствия того же похмелья.

Массаж он тоже делает, но только – разогревающий: «Человек – это как подшипник, надо все «детали» подготовить, чтобы провести нужную процедуру».

Называется, сходила за клюквой

У Владимира Горяшина нет особых иллюзий насчет эффективности таблеток: «У знакомой дома как-то увидел в шкафу целую кучу различных препаратов. Выяснилось, что хозяйка ходила в лес за клюквой, да не рассчитала свои возможности, когда несла богатый сбор. В результате защемила нерв в позвоночнике, стало тянуть ногу, появились неприятные болевые ощущения…».

– Лечили ее и невропатолог, и терапевт, но это не особо помогло, – продолжает В. Горяшин. – А вот при помощи моей методики она потихоньку стала восстанавливаться, а потом и полностью пришла в норму.

За банку варенья

Конечно, скептики вправе не верить в чудодейственные способности Владимира Горяшина. Каждый сам решает. Тем более что оздоровлением людей он занимается по доброте душевной, а не как профессионал. Вознаграждений от пациентов не берет, хотя от той же баночки варенья, пожалуй, не откажется.

Сын Владимира Горяшина – Семен – работает врачом-реаниматологом в Сыктывкаре. По его словам, он видит, что у отца многое получается, в его биоэнергетике «что-то есть».

Жена Валентина тоже врач. «Когда заболеет, таблетки принимает, но затем все равно подойдет ко мне, попросит, чтобы руками помог «отвести» болезнь», – рассказывает Владимир Капитонович.

Борец с «короной»

Способности Владимира Горяшина были особенно востребованы в период эпидемии коронавируса. Каждый день к нему за помощью приходили больные. Собственно говоря, выбора у них и не было, поскольку врачи в качестве средства для оздоровления предлагали только весьма спорные по эффективности таблетки, да еще советовали побольше употреблять жидкости. На какую-то серьезную помощь рассчитывать было просто невозможно – медицина при нынешней власти в сельской глубинке попросту деградировала. И процесс этот, увы, нарастает.

Поэтому у многих земляков во время пандемии была надежда только на чудодейственные руки Владимира Горяшина. Ни одному человеку он не отказал. В Усогорске все об этом знают. И местные жители обращаются к главе поселка не только с хозяйственными вопросами, но и когда у них со здоровьем – проблемы.

Сергей МОРОХИН.