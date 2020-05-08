Эта история началась после увольнения сотрудника ФСИН Чернышева (фамилия изменена по этическим соображениям) и принятия его на службу в органы внутренних дел на должность оперативного уполномоченного уголовного розыска в один из районов нашей республики.



Увольнению из системы ФСИН предшествовало окончание Чернышевым Вологодского института ФСИН России, распределение в Коми, так как службы по месту жительства матери в Архангельской области не нашлось.

Проходил службу Чернышев в одной из колоний, но, поскольку жилья не было, вместе с женой и малолетним ребенком ему довелось поскитаться по съемным квартирам. В результате жена была вынуждена уволиться и уехать на родину, а наш герой остался жить в… машине.

Как известно, хорошие кадры на улице не валяются, и Чернышев был приглашен на службу в полицию, где пока и работал. Почему пока? Дело в том, что в военкомате посчитали, что переход из одной силовой структуры России в другую лишает оперативника права на отсрочку по призыву, а потому должен он снять погоны офицера полиции, дать вторую присягу верности Отчизне и осенью отправиться служить рядовым в ведомство Минобороны.

Снимай погоны!

На разных уровнях власти идут разговоры о необходимости набора в армию по контракту, но плана по призыву в войска никто не отменяет. И вот под этим постулатом о плане начинается «охота на опера». У Чернышева имеется травма, но призывную комиссию это не смущает. Под «влиянием» военкома медицинская комиссия признает его ограниченно годным к военной службе.

В связи с переездом Чернышева из Республики Коми делом «призывника» стал заниматься один из районных военкоматов соседнего региона. Чернышев обращается в суд, запрашивает у военкомата документы, но получает отписки. Ну а суд не мудрствуя лукаво отказывает ему в жалобе.

Служба службе рознь

Более того, Чернышева, честно исполняющего свой долг, имеющего на руках 4-летнего ребенка, неработающую беременную жену, доведенную до слез тяжелобольную мать, грозят привлечь к уголовной ответственности! За что? Да за уклонение от службы!

Нестыковки в законодательстве, междоусобицы силовых ведомств, формальный подход к разрешению сложного вопроса отдельными судьями рушит человеческую жизнь и вызывает много вопросов. Например, в отношении не служивших в армии работников некоторых других силовых ведомств. К примеру, среди следователей следственного комитета и прокуратуры имеются сотрудники при погонах, не хлебавшие солдатской каши, в том числе и при больших звездах. Почему же их военкомы не призывают на службу? В связи с этим простой вопрос: может, стоит перестать гоняться за опером?

В Воронежской области суд оправдал подсудимого призывника по аналогичному делу. Сделаны и соответствующие выводы в отношении военкома, следователя и прокурора.

Евгений РОГАЦКИЙ,

адвокат, член Союза журналистов России, подполковник милиции в отставке.

P.S. Автор оставляет за собой право отправить материал для реагирования в Министерство обороны и Генеральную прокуратуру России.