В очередной публикации, посвященной 100-летию регионального МВД, мы расскажем о том, как сотрудники республиканского угрозыска и сыктывкарские сыщики задержали воров-карманников «союзного значения». Даже в масштабах СССР это была беспрецедентная операция…

Министр разбушевался

В сентябре 1978 года в дежурную часть ОВД Сыктывкара обратились сразу четыре человека с заявлениями о краже кошельков и портмоне в автобусах 1-го и 5-го маршрутов. А вскоре в ОВД потянулась целая очередь из потерпевших. Среди них была и рыдающая старушка, у которой вор украл всю пенсию, оставив ее без копейки. Всего же с заявлениями обратилось 23 человека. По этим фактам были возбуждены уголовные дела.

Руководителей столичной милиции и непосредственно уголовного розыска срочно вызвал к себе министр внутренних дел Коми АССР Владимир Юсаков. Даже не здороваясь с офицерами, раздосадованный министр прямо с порога устроил разнос: «Когда начнете нормально работать? Когда прекратятся карманные кражи в автобусах? Неужели преступления совершают призраки?».

Начальник Сыктывкарского угрозыска Иван Бихерт, человек бывалый и хладнокровный, спокойно ответил: «Товарищ генерал, дайте нам неделю – возьмем этих «призраков». Министр успокоился и озвучил решение: операцию по задержанию преступников, всполошивших весь Сыктывкар, возглавит Эдуард Забоев, зам. начальника Управления уголовного розыска МВД Коми АССР.

На ловца и зверь бежит

Уже на следующий день в уголовный розыск ОВД Сыктывкара поступила оперативная информация. В гостинице «Сыктывкар» поселились приезжие из Куйбышева – пятеро мужчин и одна женщина. Они гуляют в кабаках, сорят деньгами и, похоже, употребляют наркотики. В общем, подозрительная компания.

Иван Бихерт и его заместитель Виктор Боков показали негласному источнику альбомы с фотографиями воров-карманников. Тот сразу опознал пятерых человек, поселившихся в гостинице. Выяснилось, что по учетам они проходили как воры-карманники с пометкой «маршрутники союзного значения». Они орудовали в основном в крупных городах: Москва, Ленинград, Казань, Ульяновск, Пермь, Ижевск, Одесса, Киев и Харьков.

Каким ветром их занесло в маленький Сыктывкар, непонятно. Но «визит» в столицу Коми оказался для гастролеров роковым.

План Забоева

Закипела работа по разработке операции, которой дали кодовое название «Куйбышев». Практически весь оперативный состав ОВД столицы, в том числе свободные от службы сотрудники милиции, получили инструктаж. Они были брошены на блокирование автобусных маршрутов. Несколько раз опера встречали в общественном транспорте «спецов» из Куйбышева. Но опытные карманники распознавали стражей порядка за версту и успевали сойти с маршрута, растворившись в толпе. А потом «призраки» и вовсе затихарились в гостинице на несколько дней.

И тогда Эдуард Забоев принял решение внедрить в преступную группу своего сотрудника под прикрытием.

Руководитель операции уже располагал сведениями о том, что все воры-карманники являются наркоманами со стажем. Причем зелье они привезли с собой и пытаются сбыть его в Сыктывкаре местным наркозависимым. Забоев рассудил, что преступной группе может потребоваться сбытчик зелья из местных.

Выбор пал на опытного сотрудника Управления уголовного розыска, подполковника милиции Юрия Латынина. Юрий Иванович понимал, что дело это опасное, но согласился без колебаний. Хотя даже он, опытный сыскарь, не представлял, через какое жуткое испытание ему придется пройти.

«Сознайся, что мент – и умрешь быстро!»

Однажды вечером компания воров обмывала большой куш – удалось реализовать крупную партию героина. В коридоре гостиницы знакомая карманников по имени Юлия «случайно» столкнулась с Латыниным. Спросила: «Ты что тут шастаешь? Колешься?». Тот утвердительно кивнул, и женщина пригласила его в один из гостиничных номеров. Она потребовала показать руку. Сыщик поднял рукав рубашки, и подтянувшиеся в тот момент карманники заметили у него следы подкожных инъекций в районе локтя.

«Метаморфозы» с рукой были частью гениального плана Забоева. В поликлинике МВД врачи сделали Латынину несколько инъекций в вены.

Юлия подала милиционеру приготовленный шприц. Стараясь не выдавать волнения, он «профессионально» ввел наркотик в вену. В голове Юрия Ивановича мелькнула тоскливая мысль: «Неужели все, конец?». Теряя сознание, опер едва смог расслышать: «Ну сознайся, ты же мент! – кричали обступившие Латынина воры. – Сознайся – и умрешь быстро!». Проваливаясь в темноту, оперативник процедил: «Да пошли вы…».

Пришел он в себя часа через полтора на диване в том же гостиничном номере. «Живой, значит, лишнего не взболтнул», – было первой его мыслью. А значит, вошел в доверие к гастролерам.

Уже на следующий день в больнице врачи блокировали действие наркотика, и к вечеру Юрий Латынин как ни в чем не бывало появился в знакомом номере гостиницы «Сыктывкар». Теперь банда воров могла доверить ему сбыт наркотиков.

«Ладно, пиши начальник…»

Через неделю после того, как сыщика внедрили в группу воров, операция вступила в завершающую стадию. Рано утром сотрудники Сыктывкарского угрозыска Сергей Январев, Анатолий Соловьев и Владимир Силаев (в 2000 годах – министр МВД по РК) в автобусе 5-го маршрута задержали одного из куйбышевских воров.

Но тут вышла неувязка. Опера сработали не совсем чисто. Преступник, точно известный персонаж из фильма «Место встречи изменить нельзя», успел выкинуть на пол кошелек. Естественно, никаких признаний в кражах от него не добились.

Тогда пошли другим путем. Эдуард Забоев решил срочно задержать всех предполагаемых преступников в гостинице, что и было сделано. В отделе те вели себя спокойно. Одного из карманников допрашивал сыщик Павел Кочетов. Подозреваемый вначале вел себя развязно, но как только Кочетов, рассматривая личные вещи воров, подошел к магнитофону, заерзал и переменился в лице. Вскрыв заднюю панель устройства отверткой, страж порядка извлек оттуда три пакетика с порошком белого цвета. И тогда вор заговорил: «Ладно, пиши начальник»…

Понимая, что отпираться бесполезно, остальные задержанные тоже во всем признались. Таким образом, была реализована информация Юрия Латынина, который видел в номере гостиницы, как куйбышевцы доставали из магнитофонов наркотики.

Визит дамы

А через день ждал сюрприз. К Эдуарду Забоеву прямо в кабинет МВД явилась знакомая куйбышевских карманников – Юлия Козлова. «Авторитетная» дамочка пыталась «договориться», чтобы воров отпустили. А потом разоткровенничалась: «Они проехали половину Союза, Казань и Ульяновск вывернули наизнанку. Неужели они «погорели» в какой-то северной глухомани, название которой даже не могли выговорить?». На что подполковник милиции, усмехаясь, ответил: «Передайте всем вашим знакомым «авторитетам»: все, кто приедет сюда промышлять кражами, сядут в тюрьму».

В итоге гастролеры были привлечены к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков и карманные кражи, а затем отправились за решетку.

Секретный приказ

После успешного завершения операции «Куйбышев» всю участвовавшую в ней группу милиционеров принял министр МВД Коми АССР Владимир Юсаков. Он поблагодарил подчиненных за службу и наградил их.

На той торжественной встрече не было лишь Юрия Латынина. Он был отмечен отдельным секретным приказом. Никто из присутствующих на приеме, за исключением Эдуарда Забоева, не знал, что в преступную группу был внедрен свой человек.

Люди долга и чести

Прощайте, товарищи офицеры!

Недавно ушел из жизни один из героев этой публикации Юрий Иванович Латынин. А 29 ноября с.г. скончался подполковник милиции Эдуард Михайлович Забоев.

Это были легендарные сыщики, оперативники от Бога, раскрывшие десятки самых головоломных преступлений. На протяжении многих лет они защищали простых обывателей от зла и скверны криминального мира. Это были люди долга, чести и совести – из той породы настоящих профессионалов, которых нельзя ни подкупить, ни запугать.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.